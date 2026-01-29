Lý do Nga cân nhắc lập cửa khẩu đặc biệt trên biên giới với Ukraine

Cao ủy Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova (Ảnh: Tass).

Cao ủy Nhân quyền Nga, bà Tatyana Moskalkova, đề xuất xem xét việc lập một cửa khẩu đặc biệt trên biên giới với Ukraine.

“Điều này có thể cho phép các công dân Nga đang ở Ukraine rời đi và đoàn tụ với gia đình của họ”, bà nói với báo chí.

Bà Moskalkova lưu ý rằng nhiều người Nga có hộ chiếu đã hết hạn và không thể xin cấp giấy tờ mới ở Ukraine. Do đó, theo bà, công dân Nga đã không có cơ hội rời khỏi Ukraine, kể cả thông qua các quốc gia thứ 3.

“Trên thực tế, mọi người đã rơi vào tình trạng bị mắc kẹt do không có giấy tờ hợp lệ", bà nói.

Bà cho biết mình đang tích cực xử lý vấn đề này thông qua hợp tác với người đồng cấp phía Ukraine. Bà Moskalkova cho biết thêm rằng trong năm qua, cơ quan của bà đã hỗ trợ đoàn tụ hơn 50 gia đình.

Theo bà, Moscow cũng đang đàm phán với Kiev về việc hồi hương các công dân Nga bị lực lượng Ukraine đưa đi từ tỉnh Kursk trong chiến dịch xâm nhập diễn ra vào mùa hè năm 2024. Ít nhất 12 công dân Nga đang ở tỉnh Sumy của Ukraine không có cơ hội rời đi, bà tiết lộ.

Kiev đã đóng toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Nga và Belarus sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Ngoài ra, bà Moskalkova kêu gọi Nga cần xây dựng các chương trình định cư cho những người đã rời khỏi Ukraine sau chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Mỗi lần chúng tôi đến thăm các cơ sở lưu trú tạm thời, chúng tôi đều gặp những người đã đến Nga trong giai đoạn 2022-2023 từ khu vực gần Kiev, từ tỉnh Kharkov. Và giờ đây họ không thể quay trở về, trong khi lại chưa có bất kỳ chương trình nào cho tương lai của họ”, bà Moskalkova cho biết.

Bà cho hay một số người đã được cấp quốc tịch Nga và vì vậy không thể sử dụng các chương trình tái định cư dành cho công dân nước ngoài, nên họ cần có chương trình riêng.