Nga xác nhận ngừng tập kích Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Trump

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine (Ảnh: Sputnik).

“Đó là về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán... Vâng, tất nhiên, đã có một lời đề nghị cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo ngày 30/1 khi trả lời câu hỏi liệu Nga có đồng ý kiềm chế các cuộc tập kích đường không vào Ukraine hay không.

Ông nói thêm: “Tổng thống Trump thực sự đã đưa ra một yêu cầu cá nhân với Tổng thống Putin về việc kiềm chế trong hoạt động tập kích đường không trong vòng một tuần, cho đến ngày 1/2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán”.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết, ông đã đề nghị Nga ngừng tập kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine do thời tiết cực lạnh tại nước này.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảm ơn đề nghị của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định đây không phải thỏa thuận chính thức giữa Nga và Ukraine.

Ông tuyên bố, Ukraine sẵn sàng hành động tương xứng nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói, cơ hội hạ nhiệt xung đột đã được phía Mỹ đề xuất trong các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên tại Abu Dhabi vào cuối tuần trước. Ông nói thêm thời gian hoặc địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo có thể thay đổi dù ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 1/2 tại Abu Dhabi.

“Phía Mỹ nói rằng họ muốn nêu vấn đề hạ nhiệt, với việc cả 2 bên thể hiện những bước đi nhất định nhằm kiềm chế việc sử dụng các năng lực tầm xa để tạo thêm không gian cho ngoại giao. Ở giai đoạn này, đây là một sáng kiến của phía Mỹ và cá nhân Tổng thống Mỹ. Chúng tôi coi đây là một cơ hội chứ chưa phải là một thỏa thuận”, ông Zelensky nói.

Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ năm. Quân đội Nga tiếp tục tiến công chậm nhưng chắc tại khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine, và Moscow điều hàng trăm máy bay không người lái trong các cuộc tập kích gần như hàng ngày nhằm vào các mục tiêu của Ukraine ở xa tiền tuyến.

Kể từ mùa thu năm ngoái, Nga đã tăng cường đánh phá ngành điện của Ukraine, đẩy Kiev vào cảnh mất điện và giá lạnh trong một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất của thập niên qua.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh cho đến nay chưa mang lại kết quả cụ thể. Ông Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ nhạy cảm liên quan đến Donetsk và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn chưa được giải quyết.

Nga đề nghị Ukraine phải nhượng toàn bộ quyền kiểm soát Donbass và Moscow sẽ vận hành hoàn toàn Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ những yêu cầu này.