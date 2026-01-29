Nga bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ tử trận cho Ukraine

Xe đông lạnh chở thi thể binh lính Ukraine được tập kết tại biên giới Nga để chờ trao trả (Ảnh: Sputnik).

Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky ngày 29/1 thông báo Moscow đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ tử trận cho Ukraine, đồng thời nhận lại hài cốt của 38 binh sĩ Nga.

Thông tin này ban đầu do nghị sĩ Duma Quốc gia Shamsail Saraliev, thành viên nhóm điều phối quốc hội về các vấn đề liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, công bố.

Sau đó, ông Medinsky xác nhận động thái này, cho biết đây là một phần của các thỏa thuận nhân đạo được thông qua vào năm ngoái trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine xác nhận Moscow đã trao trả các thi thể, nhưng không bình luận về số lượng thi thể mà Kiev đã trao trả cho Nga.

Lần gần đây nhất Nga trao trả thi thể binh sĩ cho Ukraine là vào ngày 19/12/2025. Vào thời điểm đó, Moscow chuyển giao thi thể của 1.003 binh sĩ Ukraine, trong khi Kiev đã trao trả thi thể của 26 binh sĩ Nga.

Nga và Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc trao đổi thi thể binh sĩ trong suốt cuộc xung đột.

Đầu tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đã trao trả thi thể của hơn 11.000 binh sĩ cho Kiev, đồng thời nhận lại 201 thi thể. Hai bên cũng đã tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh.

Hoạt động trao trả thi thể mới nhất diễn ra sau cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi tuần trước. Cuộc đàm phán xoay quanh việc giải quyết xung đột và vấn đề nhượng bộ lãnh thổ từ phía Kiev.

Điều trần trước quốc hội ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, tại các cuộc đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi, các bên đã thảo luận về bảo đảm an ninh cho Kiev.

Theo đó, binh sĩ Anh và Pháp có thể được điều động tới Ukraine. Ngoài ra, các bảo đảm này bao gồm sự hỗ trợ từ Mỹ.

Ngoại trưởng Rubio cho biết, các bảo đảm an ninh đề cập đến việc triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ châu Âu, cùng với sự hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “bảo đảm an ninh chính là sự bảo trợ của Mỹ”.

Sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian, tất cả các bên đều thừa nhận rằng lãnh thổ vẫn là trở ngại trung tâm đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Ngoại trưởng Rubio tiết lộ, lãnh thổ là “vấn đề còn lại duy nhất” đang cản trở một thỏa thuận hòa bình.

Moscow cho rằng một thỏa thuận lâu dài sẽ đòi hỏi Ukraine rút lực lượng khỏi các khu vực Donetsk và Lugansk (hay vùng Donbass). Điện Kremlin cũng yêu cầu Kiev chính thức công nhận các đường biên giới mới, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, Ukraine nhiều lần bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ.