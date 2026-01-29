Chiến sự Ukraine 29/1: Kiev có động thái lạ ở Zaporizhia, mặt trận dậy sóng

Nga đang dồn sức cho trận chiến quyết định ở Ukraine (Ảnh: Telegram).

Ukraine tập kích kho dầu Nga ở Voronezh

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã tập kích kho dầu Khokholskaya ở Voronezh và một số cơ sở quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát vào ngày 27-28/1.

Ukraine thường xuyên tấn công các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga cũng như hạ tầng dầu mỏ giúp Moscow tài trợ cho chiến tranh và cung cấp vũ khí, nhiên liệu, thiết bị cho quân đội Nga (RFAF).

Cuộc tập kích kho dầu gây ra cháy lớn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận khói dày tiếp tục bốc lên phía trên địa điểm và đang đánh giá thiệt hại.

Báo cáo cho biết lực lượng Ukraine cũng đánh phá các địa điểm của RFAF tại làng Kolotilovka thuộc vùng Belgorod của Nga, cũng như gần các làng Velyka Novosilka, Shakhove, Hryhoriivka trong khu vực bị kiểm soát tại Donetsk và gần thành phố Huliaipole ở Zaporizhia.

Trận quyết chiến sinh tử ở Sloviansk sắp xảy ra

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc tập kích vào ngành năng lượng vẫn tiếp diễn, Ukraine không thể theo kịp việc khôi phục hạ tầng năng lượng giữa các đợt đánh phá. Một đợt rét đậm khác dự báo sẽ xảy ra, quân đội Nga (RFAF) gần như chắc chắn sẽ lợi dụng tình hình này để phát động một đòn tấn công mạnh mẽ vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Cùng với đó, trong khi tất cả nỗ lực được triển khai nhằm ổn định tình hình ở Kiev, làn sóng biểu tình đang nổ ra ở các thành phố khác của Ukraine do vấn đề cung cấp điện.

Cố vấn của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov, đã chính thức mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán. Nga cũng sẵn sàng cung cấp những đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của ông Zelensky. Tuy nhiên, Kiev vẫn chưa trả lời đề nghị này.

Đồng thời, quân đội Ukraine (AFU) đang triển khai thêm lực lượng đến Sloviansk để tổ chức phòng thủ thành phố, khi RFAF tiến đến từ 3 phía bắc - đông - nam. Được biết, 80.000 binh sĩ Ukraine đã có mặt, đồng thời sẽ có thêm nhiều đơn vị khác nữa. Công tác hậu cần đang được thiết lập. Quân đội Nga hiện chỉ còn cách thành phố vài km. Như vậy, cả hai bên đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở Sloviansk.

Quân đội Nga đang dồn lực nhằm xóa sổ vành đai pháo đài cuối cùng của đối phương ở vùng Donbass. Kiev tăng cường quân dự bị, quyết chiến đấu đến cùng (Ảnh: MIlitary Summary).

Các hoạt động đã gia tăng ở khu vực Dobropilia trong vài ngày qua, với báo cáo về việc cả hai bên tiếp tục giành thêm lãnh thổ. Trong khi quân đội Nga đang đột phá về Bylitske thì Ukraine giành lại một số khu vực dọc theo các cánh đồng phía bắc Pokrovsk.

Trong một diễn biến liên quan, kênh Suriyakmaps cho biết, tuần qua, trên các mặt trận Shakhove, Mirnograd - Pokrovsk, quân đội Ukraine đã tăng cường các hoạt động ở phía tây Rodinske, tái chiếm một trong những trang trại nuôi lợn phía bắc thành phố Pokrovsk.

Ngoài ra, giao tranh ác liệt không ngừng tại khu vực Grishino, với lực lượng Kiev đang cố gắng tái chiếm phần phía nam thị trấn. Mặt khác, quân đội Nga tiếp tục tiến dọc theo tuyến đường sắt phía bắc Rodinske, khiến nhóm binh sĩ Ukraine ở Sukhetske gần như bị bao vây, đồng thời RFAF mở rộng các hoạt động về phía nam Bilytske và Novy Donbass.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 28/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được. Kiev phản công, chiếm lại một số vị trí ở phía bắc thành phố (Ảnh: Suriyakmaps).

Động thái lạ của Ukraine ở Zaporizhia, mặt trận dậy sóng

Theo kênh Readovka, quân đội Nga sẵn sàng đánh bại nỗ lực phản công của Ukraine nhằm ổn định mặt trận trên sông Gaichur, bảo vệ sườn phía đông khu vực phòng thủ Orekhov.

Lực lượng Moscow đã thành công đáng kể ở phía bắc Huliaipole. Kết quả trung gian chính là sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine ở Ternovatoye, dựa vào kho chứa ngũ cốc Gaichur-Agro, nhà ga xe lửa và một kho dầu nhỏ.

Tuy nhiên, còn quá sớm để nói rằng ngôi làng đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, nhưng AFU sẽ không thể giữ vững vùng ngoại ô phía tây ngôi làng lâu hơn nữa. Bên cạnh đó, lực lượng Kiev đang bị đẩy lùi một cách có hệ thống khỏi các công sự ở 2 phía bắc - nam Ternovatoye dọc theo một mặt trận dài hơn 15km.

Quân đội Nga đang làm cạn kiệt lực lượng dự bị tác chiến của Ukraine trong khu vực, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc một hoặc nhiều khu vực sụp đổ, giống như Ternovate. Khi đó, lực lượng Moscow sẽ có thể chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở 2 hoặc nhiều điểm. Đồng thời, AFU sẽ không thể chống lại nhiều đợt đột phá ở bờ tây sông Gaichur.

Mặc dù tình hình hiện tại cực kỳ thuận lợi cho quân đội Nga, nhưng vẫn còn một câu hỏi quan trọng liên quan đến bức tranh tác chiến. Được biết, việc bảo vệ sườn của khu vực phòng thủ Orekhov, đặc biệt là sườn phía đông, là ưu tiên hàng đầu của Bộ chỉ huy Kiev.

Nếu Orekhov sụp đổ, thủ phủ khu vực, thành phố Zaporizhia, sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng theo các báo cáo từ binh sĩ Ukraine, chính tại đây, lực lượng tăng viện lại có chất lượng kém, điều này làm dấy lên khả năng có sự bất thường.

Tại sao, với tầm quan trọng đặc biệt như thế, những lực lượng tăng viện này lại kém hiệu quả đến thế? Có lẽ Bộ chỉ huy Kiev đơn giản là đang cố gắng câu giờ. Còn việc những lực lượng tăng viện sẵn sàng chiến đấu hơn sẽ đi đâu là một câu hỏi vừa xuất hiện gần đây.

Một số nguồn tin thân cận với quân đội Ukraine cho biết lực lượng Kiev đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho một cuộc phản công quy mô lớn. Khu vực dự kiến sẽ là khởi đầu cho cuộc phản công nằm trong tam giác các làng Novonikolaevka, Tersyanka và Novoukrainka, với một khu vực tập kết thứ hai nằm xa hơn về phía đông, trong khu định cư kiểu đô thị Pokrovskoe và vùng lân cận.

Readovka dự đoán rằng lực lượng Kiev sẽ cố gắng phản công vào các tuyến phòng thủ của Nga từ khu vực khu định cư kiểu đô thị ngay từ đầu tháng Giêng, nhưng vì một số lý do, họ đã quyết định chờ đợi.

Động cơ của Bộ chỉ huy Kiev có thể là nhu cầu hoàn thành việc tăng viện cho các đơn vị tham gia chiến dịch, cũng như niềm tin rằng lực lượng Moscow ở tiền tuyến sẽ kiệt sức khi chiến đấu nhằm đánh sập tuyến phòng thủ của Ukraine dọc theo sông Gaichur.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 28/1. Lực lượng Kiev được cho là đang chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn (Ảnh: Readovka).

Mối đe dọa về một cuộc đột phá của lực lượng Moscow vào sâu trong tuyến phòng thủ đối phương tại khu vực Orekhov buộc Bộ chỉ huy Kiev phải hành động. Cuộc phản công có thể sẽ bắt đầu trong tương lai gần.

Bộ chỉ huy Moscow nhận thức rõ ý định của lực lượng Kiev. Để yểm trợ cho đội hình chiến đấu tiền tuyến ở bờ tây sông Gaichur, các đơn vị quân đội Nga đã được triển khai từ Novoaleksandrovka về phía Pokrovskoe.

Các khu định cư ở thảo nguyên là điểm tựa duy nhất để AFU bám trụ. Do đó, lực lượng Kiev sẽ phải đột phá qua một quãng đường dài để giành chỗ đứng. Điều này làm giảm đáng kể cơ hội thành công của họ.

Ukraine giành lại quyền kiểm soát Novonikolaevka

Kênh Military Analytics của Ukraine đưa tin, lực lượng Kiev đã chen chân thành công vào giữa Ivanovskoye và Novopavlovka thuộc vùng Dnipropetrovsk. Trước đó, các nhóm xung kích nhỏ của Moscow đã tiến về phía bắc dọc theo một chuỗi công sự trên các ngọn đồi.

Để ngăn chặn việc mất Novopavlovka, quân đội Ukraine đã giành lại ít nhất một phần quyền kiểm soát các tuyến đường lên các ngọn đồi phía tây khu định cư.

Tại Novopavlovka, tình hình dường như không có nhiều thay đổi đáng kể. Vùng ngoại ô phía nam - đông nam vẫn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, trong khi phần tây bắc, cao hơn của khu định cư do lực lượng Kiev nắm giữ. Phần trung tâm vẫn nằm trong vùng xám.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovsk ngày 28/12. Kiev nỗ lực phản kích theo các mũi tên xanh, giành lại được một số vị trí (Ảnh: RVvoenkor).

Nga giành thắng lợi ở Sumy và Kharkov

Ở Myropillya và Yunakivka trên mặt trận Sumy, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy mạnh tấn công, đạt những tiến bộ mới ở 2 khu vực khác nhau, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía đông nam, RFAF đã vượt qua biên giới từ khu vực Kucherov - Milaevka, tiến vào chiếm giữ một khu rừng rộng lớn. Họ cũng kiểm soát một số vị trí rừng ở phía đông bắc, đang oanh tạc dữ dội các vị trí còn lại của Ukraine ở phía đông Myropillya. Giao tranh tiếp diễn ở các tuyến đường phía bắc dẫn đến Oleksandriya.

Ở phía tây bắc, sau những cuộc xâm nhập trước đó, lực lượng Moscow đã giành được 3 cứ điểm trong các khu rừng chính phía bắc Sadky. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn với các đơn vị Kiev đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương đến ngôi làng này.

Trong khi đó, gần đây, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc phản công cục bộ, tái chiếm một phần phía nam Yunakivka.

Tổng cộng, trong vài ngày qua có thêm 15,69km² nghiêng về phía Nga, ngược lại, Ukraine tái chiếm một diện tích hạn chế, khoảng 0,28km².

Quân đội Nga tiếp tục đột phá nhằm mở rộng vùng đệm an ninh ở Sumy, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Ukraine phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Về phía Bilyi Kolodyaz, quân đội Nga tiếp tục đột phá, xâm nhập 4 khu vực khác nhau. Ở đông bắc, họ tiếp tục tiến chậm rãi qua Vovchanski-Khutory, thiết lập quyền kiểm soát phần lớn phía đông, đẩy đối phương về ngoại ô phía đông.

Ở tây nam, RFAF củng cố vị trí ở một số khu vực phía bắc và trung tâm Symynivka, trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía ngoại ô phía nam.

Ở tây bắc, quân đội Nga củng cố vị trí ở phía bắc Grafskoye, trong khi các nhóm xung kích khác chiếm các vị trí ở phía đông ngôi làng. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực giao tranh rộng lớn trên các tuyến phố trung tâm và phía nam.

Sau những trận chiến kéo dài, lực lượng Moscow đã chiếm các vị trí còn lại trong rừng phía bắc Starytsya, đẩy đối phương ra khỏi khu vực trung tâm khu định cư bằng cuộc tấn công 3 hướng. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở phần cực nam. RFAF giành thêm 4,39km².

Quân đội Nga tiếp tục đột phá nhằm mở rộng vùng đệm an ninh ở Kharkov, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ xung quanh thành phố Volchansk (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Rybar xác nhận những thành công của quân đội Nga ở khu vực biên giới.

RFAF tiếp tục cuộc tấn công ở Burluk, thuộc tỉnh Kharkov và giành những thắng lợi cục bộ tại một số khu vực.

Gần Grafskoye, các nhóm xung kích Nga đã chiếm khoảng một nửa ngôi làng, điều này có thể thực hiện được sau những bước tiến gần Simonovka. Họ đã kiểm soát một phần khác của khu vực rừng.

Quân đội Ukraine đang cố gắng ổn định tình hình bằng cách điều động lực lượng dự bị vào các khu vực rừng gần Rubizhne và Bugayevka, nơi họ hy vọng sẽ trì hoãn bước tiến của đối phương dọc theo bờ sông Seversky Donets.

Phía đông Volchansk (Vovchansk), giữa lúc giao tranh vẫn đang diễn ra ở Vovchanskie Khutors, một đoạn biên giới nhỏ khác đã có chuyển biến. Lính xung kích Nga tiến từ Maryino về phía Zybino, chiếm giữ một phần các khu vực rộng lớn Vershina và Zakaznoye.

Ở sườn phía đông, các đơn vị Moscow tiến gần đến làng Chugunovka. Họ chiếm một số vành đai rừng tại đây, theo dữ liệu sơ bộ, khu vực cửa khẩu Chugunovka cũng đã bị chiếm giữ.

Tốc độ tiến công của Nga về phía Burluk đang bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn Hơn nữa, việc đột phá quy mô lớn rất khó thực hiện khi hoạt động theo nhóm nhỏ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Burluk ngày 28/1. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, tiến về phía nam Volchansk từ nhiều phía (Ảnh: Rybar).

Mặt trận Kupyansk khốc liệt

Tại Kupyansk, trong 2 tuần qua tình hình trở nên phức tạp hơn đáng kể, cả Nga lẫn Ukraine đều tấn công. Trong đó, Moscow giành được nhiều lãnh thổ hơn với tổng cộng 8,58km², ngược lại, Kiev tái chiếm khoảng 0,63km².

Ở phía đông nam, lực lượng Moscow nối lại các hoạt động tấn công ở khu vực đường cao tốc, vượt qua rồi chiếm các vị trí phía nam. Từ đó, bằng cách thâm nhập theo từng nhóm nhỏ, họ kiểm soát các khu rừng phía bắc Pishchane, trước khi tiến hành một cuộc tấn công gọng kìm, bao vây nhóm binh sĩ Ukraine đồn trú trong làng. RFAF đã chiếm các vị trí phía tây và đông bắc khu định cư, đồng thời thâm nhập vào các công sự ở phía nam.

Từ đó, cuộc tấn công được thực hiện xa hơn về phía tây dọc theo tuyến đường sắt cũng như các khu rừng song song, cho phép binh sĩ Nga giành chỗ đứng trong các ngôi nhà phía đông Kurylivka.

Thêm vào đó, sau một thời gian dài giao tranh ác liệt, RFAF đã giành chỗ đứng trong khu rừng phía đông nam Petropavlivka. Lực lượng Kiev đang cố gắng phản công trong khu rừng này, trong khi các nhóm xung kích bổ sung của Nga đang tấn công từ các vị trí mới chiếm ở phía đông bắc. Giao tranh cũng đang diễn ra vào các ngôi nhà phía đông nam Petropavlivka.

Về phía tây bắc, lực lượng Moscow một lần nữa vượt qua nhánh sông Hnylytsya, tái chiếm một phần phía bắc Petropavlivka. Từ đó, họ tiến vào khu vực trung tâm, nơi giao tranh hiện đang diễn ra. Ngoài ra, RFAF đã vượt qua đường cao tốc, củng cố vị trí trong một phần rừng phía đông Kupyansk, cũng như trên các con phố phía bắc Podoly.

Về phía tây, sau các chiến dịch phản công trước đó, lực lượng Kiev đã chiếm phần lớn phía đông bắc Kupyansk, bao gồm Trường số 7 và nhà máy sữa, làm phức tạp đáng kể vị trí của quân đội Nga trong thành phố. Các hoạt động giải tỏa cũng tiếp tục ở trung tâm thành phố, với việc AFU giành lại một số doanh nghiệp cũng như các tòa nhà khác ngay phía bắc chợ trung tâm.

Quân đội Ukraine tiếp tục phản công ở Kupyansk, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên xanh. Nga dần lật ngược thế cờ, chiếm thêm nhiều diện tích ở phía đông thành phố (Ảnh: AMK Mapping).

Kênh Rybar cho biết, điều đáng chú ý là mặt trận Kupyansk vẫn tiếp tục "đứng đầu" về sai lệch giữa tình hình thực tế so với những "báo cáo hùng hồn" được quân đội Nga đưa ra như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lực lượng Moscow vẫn đang đạt tiến triển.

Hình ảnh về hoạt động của RFAF tại Kutkovka đã xuất hiện từ phía Ukraine, xác nhận sự có mặt của quân đội Nga ở một phần ngôi làng.

Đồng thời, chính việc tiến đến ngôi làng này cho thấy rằng các khu vực rừng nằm giữa Dvurechnaya và Kutkovka thực sự nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Tuy nhiên, bất chấp một số cải thiện, vẫn chưa có bước ngoặt nào ở Kupyansk dành cho quân đội Nga. Các báo cáo về việc "xóa sổ Kupyansk-Uzlovaya" và "giao tranh ác liệt giành Kovsharovka" được cho là không đúng sự thật: Lực lượng Moscow thậm chí còn chưa tiến đến đó, trong khi máy bay ném bom của Không quân Vũ trụ Nga đang tích cực nhắm mục tiêu vào cả 2 ngôi làng.

Rõ ràng, việc Nga tuyên bố "kiểm soát" một ngôi làng sau khi đã tiến đến vùng ngoại ô hoặc tuyên bố giao tranh giành các làng nằm sau chiến tuyến của Ukraine vẫn chưa biến mất. Hậu quả của việc này (và kết cục ra sao) có thể thấy rõ qua ví dụ ở Seversk (Siversk) năm 2024.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 28/1. Moscow đang dần ngăn chặn đà phản công của đối phương, thậm chí còn mở rộng khu vực kiểm soát ở một số nơi (Ảnh: Rybar).

Xuất hiện bước ngoặt lớn ở Liman

Xung quanh Liman (Lyman), lực lượng Moscow tiếp tục cuộc tấn công, đạt những tiến bộ mới ở 4 khu vực khác nhau với diện tích 2,58km², theo kênh AMK Mapping.

Ở phía nam, RFAF đã dọn sạch các vị trí còn lại của đối phương trong những khu rừng phía nam đường cao tốc ngay bên ngoài thành phố, thiết lập quyền kiểm soát phần lớn khu vực tranh chấp ở phía bắc. Từ đó, họ có thể củng cố vị trí trên các con phố đầu tiên của quận Lisovyi.

Lực lượng Kiev đang điều thêm quân dự bị vào thành phố nhằm cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương, tuy nhiên các cuộc tấn công gia tăng của Nga vào các điểm vượt sông và cầu phao bắc qua sông Siverskyi Donets đang khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow thiết lập quyền kiểm soát một số chiến hào dọc theo trục Liman - Zarichne. Họ cũng tiếp tục các hoạt động tấn công ở quận Masliakivka của Liman.

Ở phía tây bắc, sau khi thâm nhập sâu vào thành phố, binh sĩ Nga củng cố một số vị trí trên đường Pidstepna và Kolhospna ở phía bắc thành phố. Các cuộc thâm nhập tiếp tục diễn ra về phía đường Slobozhanska.

Ở phía bắc, RFAF đã củng cố vị trí trong các khu rừng phía đông bắc Liman, đang tiến hành các cuộc đột phá vào những cứ điểm mạnh của Ukraine gần Stavky. Đồng thời, cuộc tấn công cũng đang được thực hiện từ Stavky về phía đông, cũng như vào các công trình nông nghiệp ở vùng ngoại ô phía tây.