Tổng thống Ukraine mời nhà lãnh đạo Nga Putin tới Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

“Tôi cũng có thể mời ông ấy tới Kiev, cứ để ông ấy đến. Tôi công khai mời ông ấy, nếu ông ấy muốn”, ông Zelensky nói trong buổi họp báo ngày 30/1 với các nhà báo.

Phát biểu này được đưa ra sau khi trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng bảo đảm an ninh và điều kiện làm việc cho ông Zelensky nếu ông tới Nga để tiếp tục các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt chiến sự.

Trước đó, Ukraine cho biết sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky để bàn về 2 vấn đề then chốt trong tiến trình hòa bình do Mỹ dẫn dắt: Các câu hỏi lãnh thổ và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang do Nga kiểm soát.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ việc đàm phán tại Nga hoặc Belarus, cho rằng Moscow là một bên trong cuộc chiến, còn Minsk là đồng minh của Nga.

Hai nhà lãnh đạo chưa từng gặp trực tiếp kể từ khi xung đột bùng nổ. Lần gặp trước đó giữa 2 ông là trong khuôn khổ đàm phán Định dạng Normandy năm 2019. Năm ngoái, ông Putin đã từ chối đề xuất đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ của ông Zelensky, thay vào đó mời Tổng thống Ukraine tới Moscow, lời mời mà ông Zelensky cũng đã từ chối.

“Chúng tôi nghiêm túc về nhu cầu chấm dứt chiến sự. Bất kỳ hình thức thực chất nào cho một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo đều phù hợp”, ông Zelensky nói.

Vòng đàm phán hòa bình gần đây nhất giữa các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 23-24/1, với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mô tả các cuộc thảo luận là “rất mang tính xây dựng”.

Các cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục tại cùng địa điểm vào ngày 1/2, nhưng ông Zelensky không loại trừ khả năng vòng tiếp theo có thể bị hoãn. “Tôi không biết khi nào sẽ có cuộc gặp tiếp theo”, Tổng thống Zelensky nói, cho biết thời gian và địa điểm có thể thay đổi do “tình hình liên quan tới Mỹ và Iran”.

Những ngày gần đây, căng thẳng tại Trung Đông leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo kịch bản tập kích vào Iran.

Trước vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine, đặc phái viên của ông Putin là Kirill Dmitriev sẽ tiến hành các cuộc trao đổi riêng với các quan chức Mỹ tại Florida. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với Kyiv Independent rằng ông Dmitriev sẽ gặp các thành viên trong chính quyền ông Trump vào ngày 31/1.

Cuộc gặp tại Florida diễn ra một ngày trước các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi dự kiến vào ngày 1/2, cũng là ngày Nga tuyên bố là thời hạn kết thúc việc tạm dừng các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine.

Ông Zelensky cũng bình luận về thông tin tạm ngừng các cuộc không kích trong một tuần mà ông Trump công bố ngày 29/1.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, không có thỏa thuận trực tiếp nào giữa Kiev và Moscow về việc ngừng tấn công các cơ sở năng lượng, nhưng ông cam kết Ukraine sẵn sàng kiềm chế nếu Nga làm điều tương tự.

“Tôi nghĩ đây là phản hồi mà bên trung gian trong các cuộc đàm phán này, tức Mỹ, đang mong đợi", ông Zelensky nói thêm.

Trong suốt mùa đông này, Nga đã tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất cho Kiev trong chiến sự và buộc chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Việc tạm dừng các đòn tập kích của Nga, với điều kiện Ukraine cũng kiềm chế không tấn công các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga, được cho là đã được thảo luận trong cuộc họp 3 bên tại Abu Dhabi.