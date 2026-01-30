Động thái khẩn của Ukraine khi Nga dùng Starlink săn lùng HIMARS, Patriot

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, cho biết ngày 29/1 rằng Kiev đã liên hệ với doanh nghiệp SpaceX của doanh nhân Elon Musk liên quan đến các thông tin cho rằng UAV của Nga đã sử dụng Internet từ các vệ tinh Starlink trong những cuộc tập kích vào Ukraine.

“Chỉ trong vòng vài giờ sau khi xuất hiện các UAV Nga có kết nối Starlink trên bầu trời các thành phố Ukraine, đội ngũ của Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng liên hệ với SpaceX và đề xuất các biện pháp để giải quyết vấn đề", ông Fedorov viết trên mạng xã hội.

“Tôi cảm ơn Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và cá nhân ông Elon Musk vì phản hồi nhanh chóng", ông viết.

Trước đó trong tuần, ông Fedorov và Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ (ISW) cho biết quân đội Nga đã sử dụng các vệ tinh Starlink để dẫn đường cho các cuộc tấn công bằng UAV sâu vào lãnh thổ Ukraine.

ISW cho biết “lực lượng Nga ngày càng sử dụng các hệ thống vệ tinh Starlink để mở rộng tầm hoạt động của UAV tấn công BM-35, tiến hành các đòn tấn công tầm trung vào khu vực hậu phương của Ukraine”.

Starlink cũng đang được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi cho mục đích thông tin liên lạc. SpaceX trước đó nhiều lần khẳng định họ không cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tới Nga.

Ông Fedorov nhấn mạnh: “Quyết định của ông Elon Musk về việc khẩn cấp kích hoạt Starlink và gửi lô thiết bị đầu cuối đầu tiên tới Ukraine ngay khi xung đột toàn diện bùng nổ có ý nghĩa sống còn đối với khả năng chống chịu của đất nước chúng tôi".

Trước đó, ông Anton Zemlyanyi, chuyên gia phân tích cấp cao của Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, cho biết các UAV BM-35 mới của Nga đang săn lùng mục tiêu, với trọng tâm chính là những tổ hợp tên lửa phương Tây đắt giá nhất của Ukraine như Patriot và HIMARS.

Nga đã gia tăng sức mạnh cho UAV này bằng cách gắn hệ thống Internet vệ tinh Starlink lên trên, khiến nó miễn nhiễm với tác chiến điện tử và có thể được điều khiển từ xa trong thời gian thực.

“Hệ thống phòng không Patriot và HIMARS là các mục tiêu ưu tiên của Nga, họ liên tục săn lùng chúng. Không chỉ là UAV, Nga còn sử dụng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để tấn công trang bị của chúng tôi", ông Zemlyanyi nói về UAV BM-35.

BM-35 lần đầu xuất hiện trong tác chiến vào đầu tháng 9/2025, khi lực lượng Ukraine chặn việc thu tín hiệu video từ một UAV đang tấn công Sumy. BM-35 có thiết kế cánh tam giác. UAV sử dụng hệ thống truyền video analog hoạt động ở băng tần 3,3 GHz và camera để dẫn hướng mục tiêu.

Giữa tháng 1, phòng không Ukraine đã đánh chặn một chiếc BM-35 được lắp thiết bị vệ tinh Starlink, theo chuyên gia trên.

Ông Serhiy Flash mô tả đây là một “vấn đề lớn” đối với binh sĩ Ukraine, khi cho rằng hệ thống dẫn đường dựa trên Starlink “không bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử”.

Starlink, hệ thống cho phép người dùng truy cập Internet thông qua các vệ tinh trên quỹ đạo, là công cụ then chốt đối với binh sĩ Ukraine hoạt động ở tiền tuyến, nơi không có vùng phủ sóng của các trạm di động.