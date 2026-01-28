Tổng thống Trump ra tối hậu thư, Iran cảnh báo Mỹ “trả giá đắt”

Mỹ thông báo nhóm tác chiến hải quân do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã được triển khai đến vùng biển Trung Đông (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 28/1 đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

"Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng một thỏa thuận công bằng và bình đẳng - không có vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên. Thời gian đang cạn dần, điều này thực sự rất quan trọng!", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

"Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa", ông Trump cảnh báo.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nói rằng một "hạm đội" khác của Mỹ đang tiến về phía Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump nhắc lại rằng Mỹ đã phá hủy năng lực hạt nhân của Iran trong chiến dịch quân sự vào tháng 6/2025.

Chuẩn đô đốc Habibollah Sayyari, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Iran, hôm nay cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran đều sẽ dẫn đến tổn thất đáng kể cho Washington.

"Chúng tôi có khả năng gây tổn thất cho đối thủ, và họ cần hiểu rõ rằng bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải trả giá đắt", ông Sayyari tuyên bố.

Theo ông Sayyari, Mỹ đang cố gắng đe dọa Iran bằng cách tuyên bố triển khai các lực lượng quân sự đáng kể đến Trung Đông, nhưng quân đội Iran "sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và hệ thống chính trị của đất nước”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông không liên lạc với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong những ngày gần đây hoặc yêu cầu đàm phán.

“Trong những ngày gần đây, tôi và ông Witkoff không liên lạc với nhau và chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ đề nghị đàm phán nào”, ông Araqchi nói với truyền thông Iran, đồng thời cho biết nhiều bên trung gian đang “tiến hành tham vấn” và liên lạc với Tehran.

“Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: Đàm phán không thể diễn ra khi vẫn còn những lời đe dọa. Các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra khi không còn những lời đe dọa và yêu cầu quá đáng”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã nói với Thái tử Ả rập Xê út rằng Tehran hoan nghênh bất kỳ tiến trình nào, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhằm ngăn chặn chiến tranh.

Các quan chức Iran nhiều lần cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ vấp phải phản ứng “nhanh chóng và toàn diện”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cảnh báo hậu quả của một cuộc tấn công vào Iran sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi nước này, đồng thời cảnh báo sự sụp đổ về an ninh sẽ “lan rộng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo một “hạm đội lớn” do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã tới khu vực Trung Đông và áp sát bờ biển Iran. Ông nói rằng lực lượng này thậm chí còn lớn hơn lực lượng gần Venezuela.

Ngày 27/1, ông Trump tuyên bố “một hạm đội hùng mạnh khác đang tiến về phía Iran”. Theo ông, Iran lẽ ra nên đạt được thỏa thuận ngay từ đầu.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln, mang theo hàng chục tiêm kích và gần 5.000 thủy thủ, được hộ tống bởi một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trang bị hệ thống phòng không để bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Mỹ cũng đã điều một phi đội tiêm kích F-15E Strike Eagle tới khu vực. Phi đội này thuộc cùng đơn vị từng tham gia các cuộc không kích Iran vào tháng 4/2024. Anh cũng đã điều các tiêm kích Typhoon tới khu vực với vai trò “phòng thủ”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/1 thông báo sẽ tiến hành một cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày trên toàn bộ khu vực thuộc quyền chỉ huy của lực lượng này, nhằm thể hiện năng lực triển khai nhanh và bảo đảm duy trì lực lượng trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.