Ukraine đặt tham vọng có 7 triệu UAV, kêu gọi đồng minh hỗ trợ 60 tỷ USD

Binh sĩ UAV vác UAV trên vai (Ảnh: EP).

Ukraine dự kiến sẽ sản xuất 7 triệu UAV quân sự trong năm 2026, Thứ trưởng Quốc phòng Serhiy Boev cho biết tại một hội nghị của NATO.

Tính đến nay, Ukraine đã gần như tăng gấp đôi sản lượng UAV mỗi năm. Họ sản xuất ít nhất 4 triệu chiếc trong năm 2025, 2,2 triệu chiếc năm 2024 và 800.000 chiếc năm 2023.

Dù vậy, phía Ukraine cho biết nhu cầu thực tế còn cao hơn nhiều. Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu ước tính vào tháng 10 rằng mỗi lữ đoàn sử dụng vài trăm UAV FPV mỗi tháng, nhưng nhu cầu thực tế lên tới khoảng 2.500 chiếc/tháng. Điều này phù hợp với phản ánh từ nhiều đơn vị tác chiến.

Bước tiếp theo sẽ là mở rộng “vùng sát thương" dọc tiền tuyến từ độ sâu 20km lên 100km, thông qua việc đánh vào hậu phương của Nga, theo ông Boev.

Các trụ cột khác trong kế hoạch chiến lược của Kiev bao gồm: Tăng cường phòng không để đối phó các đòn tập kích của Nga, sở hữu pháo tầm bắn xa hơn, và tiếp tục tấn công vào các điểm nghẽn của cỗ máy chiến sự mà Moscow đang vận hành.

Để triển khai chiến lược này trong năm 2026, Ukraine sẽ cần 120 tỷ USD, theo Bộ Quốc phòng. Kiev dự kiến tự xoay xở 60 tỷ USD từ ngân sách trong nước và các khoản vay của EU; phần còn lại sẽ phải đến từ viện trợ an ninh của các đồng minh.

Khoảng 80% số tiền này sẽ được dành cho sản xuất UAV, hệ thống phòng không và tên lửa, cùng đạn pháo, ông Boev cho biết thêm.

Theo ông, nếu sự hỗ trợ quốc tế cho Ukraine được duy trì, Nga sẽ không đạt được các mục tiêu tác chiến như họ mong muốn.

UAV đã giúp Ukraine đối phó Nga trong cuộc chiến bất đối xứng. Tuy nhiên, Nga cũng không hề chậm chân trong việc sản xuất hàng loạt các giải pháp UAV, dẫn tới thế giằng co kéo dài và khốc liệt.

Nếu Ukraine thường đi trước về đổi mới công nghệ, Nga vượt trội về mở rộng quy mô và tiêu chuẩn hóa.

Dù vậy, Nga hoàn toàn có khả năng đổi mới. Sự xuất hiện của Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến “Rubicon”, cũng như các cải tiến liên tục đối với vũ khí tấn công tầm xa, là minh chứng cho điều này.

Hiện tại, Nga đang dẫn trước trong một số lĩnh vực quan trọng, chẳng hạn như UAV điều khiển bằng cáp quang, vốn miễn nhiễm với gây nhiễu điện tử thông thường.

Theo nhà nghiên cứu quân sự tiền tuyến Rob Lee, 30–50% UAV FPV được một số đơn vị Nga triển khai là loại dẫn đường bằng cáp quang. Trong khi đó, theo Oboronka, tỷ lệ UAV cáp quang của Ukraine chỉ khoảng 15%.

Các quốc gia khác cũng sẽ đóng vai trò trong kế hoạch tăng sản lượng của Kiev. Ví dụ, Anh gần đây đã khởi động Dự án Octopus, một chương trình chung nhằm giúp Ukraine mở rộng sản xuất UAV phòng không.

Theo sáng kiến này, Ukraine sẽ thiết kế UAV đánh chặn, chúng được sản xuất tại Anh, sau đó chuyển về Ukraine để thử nghiệm và triển khai tác chiến.

Đức cũng sẽ hỗ trợ sản xuất hàng loạt UAV do Ukraine thiết kế, tận dụng nền công nghiệp mạnh và các dây chuyền tự động hóa của nước này.

Ukraine không chỉ muốn sản xuất thêm UAV cho tiền tuyến. Kiev đang hướng tới xây dựng khung pháp lý cho xuất khẩu công nghệ đã được kiểm nghiệm trên chiến trường. Nguồn thu này có thể dùng để mua vũ khí thiết yếu và hỗ trợ ngân sách thời chiến đang chịu áp lực nặng nề.

Một văn phòng xuất khẩu vũ khí chuyên trách đã được mở tại Berlin tháng trước, và một văn phòng tương tự dự kiến mở tại Đan Mạch. Theo tổ chức Ủy ban Chống tham nhũng Độc lập, mức độ quan tâm tới vũ khí Ukraine đang gia tăng tại Na Uy, Anh, Lithuania, Phần Lan và Ba Lan.