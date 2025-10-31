Ukraine nghi Nga không kích bằng tên lửa đặc biệt có tầm bay 2.500km

Tên lửa 9M729 (Ảnh: Reuters).

Nga trong những tháng gần đây được cho đã tập kích Ukraine bằng tên lửa hành trình 9M729, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết. Nếu tuyên bố này chính xác thì đây chính là lần đầu tiên Nga đã sử dụng tên lửa phóng từ mặt đất 9M729 trong chiến đấu.

Một quan chức cấp cao khác của Ukraine nói với Reuters rằng Nga dường như đã phóng loại tên lửa này 23 lần nhằm vào Ukraine kể từ tháng 8, và Ukraine cũng ghi nhận 2 vụ phóng 9M729 trong năm 2022.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Tên lửa 9M729 là loại vũ khí đặc biệt vì chính nó là lý do mà Mỹ viện dẫn để rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) vào năm 2019. Washington cáo buộc loại tên lửa này vi phạm hiệp ước và có tầm bắn vượt quá giới hạn 500km, dù Moscow nhiều lần phủ nhận điều đó.

Theo trang Missile Threat của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, tên lửa 9M729 có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường với tầm bắn lên tới 2.500km.

Một nguồn tin quân sự cho biết, một quả 9M729 mà Nga phóng ngày 5/10 có thể đã bay hơn 1.200km trước khi rơi xuống lãnh thổ Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine không tiết lộ chi tiết hoặc thời điểm cụ thể của các vụ không kích bằng 9M729.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng việc Nga sử dụng 9M729 cho thấy Moscow không coi trọng nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm giúp cuộc chiến khép lại.

Ông nói thêm rằng Kiev ủng hộ các đề xuất hòa bình của ông Trump và cho rằng Nga cần chịu “áp lực tối đa” để buộc quay lại đàm phán hòa bình. Nhà ngoại giao đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Ukraine sẽ giúp thuyết phục Moscow chấm dứt cuộc chiến.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Washington cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk. Nga cảnh báo điều này sẽ là “hành động leo thang nguy hiểm” và tới nay Mỹ vẫn từ chối đề nghị của Kiev.

Tuần trước, Nga thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik, và ngày 29/10 thông báo đã thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Nhà Trắng chưa bình luận về cáo buộc của Ukraine rằng Nga đã sử dụng 9M729.

Sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, vốn cấm các tên lửa phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500km, Nga tuyên bố tạm ngừng triển khai tên lửa tầm trung, dù phương Tây nói rằng Moscow đã bí mật bố trí nhiều tên lửa 9M729 từ trước đó.

Ngày 4/8, Nga tuyên bố sẽ không còn giới hạn nơi triển khai tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nga có nhiều loại tên lửa có thể bao trùm khắp Ukraine, như Kalibr phóng từ biển và Kh-101 phóng từ trên không, nhưng theo các chuyên gia, 9M729 mang lại hướng tấn công khác biệt, khiến hệ thống phòng không Ukraine khó đối phó hơn và giúp Nga mở rộng kho tên lửa sẵn sàng sử dụng.

Ông Douglas Barrie, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cho rằng: “Nga có thể sử dụng 9M729 để phóng các đòn tấn công từ các vị trí an toàn hơn, sâu trong lãnh thổ nước mình".