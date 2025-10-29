Ukraine thử lửa vũ khí mới trong cuộc đối đầu với hỏa lực Nga

Tên lửa hành trình tầm xa Flamingo của Ukraine (Ảnh: TWZ).

“Flamingo đã được sử dụng trong chiến đấu. Ruta cũng đã được sử dụng trong chiến đấu. Chúng tôi đang làm mọi thứ để năm nay có thể tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm nghiêm túc hơn - không chỉ một, hai hay ba cuộc. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo vào ngày 27/10.

Flamingo là tên lửa tầm xa của Ukraine được công bố vào tháng 8, trong khi Ruta là "tên lửa không người lái" đã trải qua thử nghiệm vào tháng 12/2024.

Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo bằng vũ khí mới, đồng thời lưu ý rằng việc sử dụng tên lửa nhiều lần đã cho thấy "hiệu quả".

Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến vũ khí tầm xa của châu Âu, nói rằng Ukraine chỉ sử dụng tên lửa Storm Shadow với số lượng vừa đủ và một số lượng nhỏ tên lửa SCALP, vì không có hệ thống nào khác.

Ông lưu ý rằng vũ khí do Ukraine sản xuất được sử dụng trong 90-95% các cuộc tấn công tầm xa.

Vào cuối tháng 8, truyền thông Ukraine đưa tin Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình Flamingo.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đã xác nhận việc sản xuất tên lửa này, mô tả Flamingo là "vũ khí rất mạnh và tầm xa".

Đến tháng 10, tạp chí Economist đưa tin Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa Flamingo để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Ngày 9/10, báo Welt đưa tin 3 tên lửa Flamingo do Ukraine sản xuất đã tấn công một căn cứ tình báo thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập từ năm 2014.

Tên lửa Flamingo của Ukraine, có tầm bắn trên 3.000km, lần đầu tiên được công bố vào mùa hè năm nay. Loại tên lửa này do Fire Point sản xuất.

Ukraine ca ngợi vũ khí này là “tên lửa thành công nhất” và là công cụ “rất mạnh” trong kho vũ khí của Kiev.

Vào tháng 9, Giám đốc Kỹ thuật của Fire Point, Iryna Terekh cho hay công ty đang tăng sản lượng sản xuất tên lửa Flamingo, đạt 50 quả/tháng, so với 30 quả vào tháng 8.

Tầm bắn được công bố của Flamingo đồng nghĩa với việc tên lửa này có khả năng vươn tới thủ đô Moscow của Nga nếu được phóng từ Ukraine. Ông Zelensky từng cảnh báo kịch bản các khu vực biên giới Nga và ngay cả thủ đô Moscow sẽ “chìm trong bóng tối”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tên lửa Flamingo "có mục đích tấn công sâu vào lãnh thổ Nga".

Tổng thống Zelensky xác nhận, trong các cuộc tập kích gần đây vào Nga, Ukraine chỉ sử dụng vũ khí do nước này tự sản xuất, bao gồm không chỉ các máy bay không người lái mà còn cả những loại vũ khí khác.