Đại tá Ukraine phân trần về cáo buộc làm lộ bí mật quân sự trên TikTok

Bức ảnh do Đại tá Manko đăng tải có những hình bản đồ mà nhiều ý kiến cho rằng đây là bí mật quân sự (Ảnh: Telegram).

Đại tá Valentin Manko, lãnh đạo Cục điều hành các đơn vị xung kích của quân đội Ukraine đã bị các quân nhân và tình nguyện viên cáo buộc vi phạm an ninh tác chiến sau khi đăng một video TikTok, trong đó ông bị nghi đã để lộ bản đồ chiến trường nội bộ do quân đội sử dụng, làm lộ bí mật quân sự.

Ông Serhii Filimonov, chỉ huy Tiểu đoàn Cơ giới Độc lập số 108 “Da Vinci Wolves”, là người đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích ông Manko trên Telegram. Ông Filimonov đã đăng kèm ảnh chụp màn hình cho thấy Đại tá Manko đứng trước một tấm bản đồ có các ký hiệu tam giác màu xanh và đỏ.

Theo các kênh Telegram của Ukraine, tấm bản đồ được cho là thể hiện tuyến mặt trận ở khu vực đông nam tỉnh Zaporizhia.

Ông Manko phủ nhận cáo buộc, khẳng định rằng bản đồ trong video không phải là tài liệu nội bộ của quân đội và không có thông tin nhạy cảm nào bị tiết lộ.

Đại tá Ukraine gọi những tin tức truyền thông về vụ việc là “một hành động khiêu khích”. Ông khẳng định thứ được hiển thị chỉ là “một bản đồ Google thông thường” mà ông đã đánh dấu các khu định cư do Nga và Ukraine kiểm soát.

Sau đó, ông Manko dường như đã xóa tài khoản TikTok của mình ngay sau khi vụ việc gây tranh cãi xảy ra.

Vấn đề bảo mật tác chiến (OPSEC) là một cơn đau đầu trong chiến sự cho cả Ukraine và Nga, khi các quân nhân, thường là những binh sĩ không biết rõ họ được phép quay gì và không được quay gì, có thể vô tình để lộ vị trí hoặc căn cứ quân sự cho đối phương.

Tổ chức tình báo nguồn mở InformNapalm của Ukraine cho rằng các quan chức có quyền tiếp cận bí mật quốc gia không nên sử dụng TikTok quá nhiều và việc công bố ảnh có bản đồ tiền tuyến được gắn nhãn mật là không phù hợp.

Nhà hoạt động và tình nguyện viên Serhii Sternenko cũng không đồng tình với Đại tá Manko.“Đăng tải những bức ảnh như vậy có thể giúp ích cho đối thủ", ông viết trên Telegram ngày 27/10.