Ukraine nêu yếu tố quyết định chiến dịch phản công

Quân đội Ukraine được dự đoán sẽ phản công vào cuối tháng 4 hoặc tháng 5 (Ảnh minh họa: Reuters).

"Để phản công thành công, quân đội Ukraine cần ngăn chặn đà tiến công của đối phương, sau đó giành ưu thế trên không. Điều này có thể đạt được nhờ các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu hiện đại, đảm bảo thống lĩnh không phận đối với các vùng lãnh thổ bị đối phương kiểm soát và làm gián đoạn hoạt động hậu cần cung cấp nhiên liệu đạn dược của đối phương. Sau đó, chiến dịch phản công sẽ thành công", ông Yurii Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine, cho biết ngày 17/3.

Ông nhấn mạnh: "Để đạt được mục tiêu đó, Ukraine cần các hệ thống phòng không tầm xa, máy bay chiến đấu đa nhiệm hiện đại sớm nhất có thể".

Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết, Kiev đang chuẩn bị cho kế hoạch phản công ngay cả khi nguồn lực cạn kiệt do bám trụ ở mặt trận khốc liệt Bakhmut, miền Đông.

Giới chức Mỹ dự đoán, Ukraine có thể mở đợt phản công lớn vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Đó là lý do Washington và các đồng minh đang nỗ lực đẩy nhanh viện trợ khí tài cho Ukraine trước khi Nga kịp mở đợt tấn công mới.

"Ukraine không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh chóng thực hiện các cam kết viện trợ cho họ, bao gồm cung cấp các khí tài bọc thép, đảm bảo binh sĩ được huấn luyện, hỗ trợ linh kiện và bảo dưỡng mà họ cần để sử dụng các hệ thống khí tài mới sớm nhất có thể", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đầu tuần này cho biết.

Trong một diễn biến mới nhất cho thấy những chuyển dịch đáng kể trong chính sách viện trợ của phương Tây, Ba Lan và Slovakia tuyên bố sẽ cấp các máy bay chiến đấu MiG-29 cho Kiev. Cụ thể Ba Lan sẽ chuyển 4 máy bay, Slovakia cung cấp 13 máy bay từ thời Liên Xô cho Ukraine. Hai nước này đều là thành viên của NATO và là láng giềng của Ukraine.

Đến nay, Mỹ và các đồng minh vẫn do dự viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine, đặc biệt là máy bay hiện đại do phương Tây chế tạo do lo ngại nguy cơ leo thang đối đầu với Nga. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, động thái của Ba Lan và Slovakia sẽ là tiền đề để một số nước quyết định cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm, lực lượng không quân của hai bên đóng vai trò khá hạn chế do không bên nào giành được ưu thế trên không. Moscow nhiều cảnh báo, việc phương Tây cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ bị coi là vượt lằn ranh đỏ, buộc Nga phải đáp trả quyết liệt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết: "Như chúng tôi đã nói nhiều lần, chắc chắn, việc cung cấp những máy bay chiến đấu này không thể tác động đến chiến dịch quân sự đặc biệt mà chỉ gây ra nhiều đau khổ hơn cho bản thân Ukraine và người dân nước này. Các máy bay này sẽ bị phá hủy".