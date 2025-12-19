Ukraine nêu hậu quả nếu không nhận được khoản vay của EU từ tài sản Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Ukraine sẽ buộc phải cắt giảm mạnh sản lượng UAV nếu các nguồn tài trợ then chốt, bao gồm khoản vay bồi thường dựa trên tài sản Nga, không được giải ngân vào mùa xuân năm nay. Ông cho biết việc cắt giảm này sẽ làm suy yếu cả năng lực tấn công tầm ngắn lẫn tầm xa của Kiev.

Ông Zelensky nói rằng sự chậm trễ về tài chính sẽ đặc biệt tác động nặng nề tới việc sản xuất các UAV chiến đấu chi phí thấp, khiến sản lượng giảm nhiều lần và làm suy yếu khả năng duy trì sức ép của Ukraine đối với lực lượng Nga.

“Nếu vào mùa xuân Ukraine không nhận được khoản giải ngân phù hợp, khoản mà trong trường hợp hòa bình Ukraine sẽ dùng để khôi phục đất nước, còn nếu chiến sự tiếp diễn thì sẽ dùng cho các ưu tiên tiếp theo, trước hết là việc sản xuất UAV tại Ukraine sẽ bị giảm đi nhiều lần”, ông Zelensky nói, đề cập tới các chương trình UAV và năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, theo RBC-Ukraine.

Ông nói thêm rằng dù Ukraine đang sử dụng hiệu quả các hệ thống tầm xa, những nỗ lực này gắn chặt với sức ép tổng thể lên nguồn lực năng lượng của Nga, bao gồm các gói trừng phạt do Mỹ và châu Âu áp đặt.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để làm suy giảm nguồn lực năng lượng của Nga, cùng với các gói trừng phạt của các đối tác châu Âu và Mỹ”, ông Zelensky nói, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có tài chính, những nỗ lực kết hợp đó sẽ gặp rủi ro.

UAV là vũ khí quan trọng trong chiến thuật của Ukraine trong nhiều năm qua, nhằm đối phó với lực lượng quân sự áp đảo họ về nguồn lực. Thiếu UAV, Ukraine sẽ gặp thách thức để chống lại đà tiến dồn dập của Nga trong thời gian qua.

Trong các ngày 18-19/2, Brussels sẽ tổ chức cuộc họp của Hội đồng Liên minh châu Âu, nơi lãnh đạo các quốc gia thành viên EU sẽ quyết định hình thức hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Ngoài ra, ông Zelensky nói phái đoàn Ukraine sẽ sớm sang Mỹ để thực hiện các cuộc đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng nhằm chấm dứt giao tranh, và các nhóm đàm phán đã đề xuất những dự thảo kế hoạch để kết thúc cuộc chiến.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo châu Âu về kịch bản dùng tài sản của Moscow để cấp khoản vay cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc trưng thu tài sản của Nga sẽ không bị bỏ qua đối với những bên lên kế hoạch và trực tiếp thực hiện. Ông cảnh báo, Moscow sẽ sử dụng mọi cơ chế của luật pháp quốc tế hiện có để đáp trả.

“Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng mọi hành động liên quan đến việc trưng thu tài sản của Nga sẽ không bị bỏ qua. Những người đưa ra quyết định một cách tập thể, những người ra quyết định cá nhân và những người triển khai thực hiện đều sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì mục tiêu đó, tất cả các cơ chế pháp lý có thể sẽ được sử dụng", người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.