Ukraine trấn an châu Âu về kịch bản rủi ro nếu tịch thu tài sản của Nga

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: RBC).

Ukraine coi những lo ngại về rủi ro tài chính và pháp lý liên quan đến việc cung cấp một khoản vay bồi thường dựa trên tài sản đóng băng của Nga, là không có cơ sở, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhận định.

Theo nhà ngoại giao Ukraine, cái gọi là "rủi ro" do một số nước nêu ra phần lớn dựa vào các "thông tin không chính xác từ phía Nga".

“Trong thực tế, không có mối đe dọa nào trong số này là đáng tin cậy, và hầu hết những nỗi lo này hoàn toàn không có cơ sở. Nga đơn giản là nói về những nỗi sợ đó, như cách họ thường làm trước các bước đi quan trọng (của phương Tây) nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Moscow", ông nhận định.

Ngoại trưởng kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu thống nhất việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga, phần lớn được giữ tại công ty Euroclear ở Bỉ, để cấp cho Ukraine một khoản vay bồi thường. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 18/12.

Đức và một số nước khác ủng hộ việc tạo ra một khoản vay trị giá 210 tỷ euro cho Ukraine bằng tài sản của Nga. Trong khi đó, Bỉ, vốn được Italy, Bulgaria và Malta hậu thuẫn, phản đối, viện dẫn rủi ro tài chính và pháp lý quá cao. Ngoài ra, Hungary và Slovakia cũng bày tỏ quan điểm phản đối với kế hoạch này.

Cụ thể, chính quyền Bỉ lo ngại rằng trong trường hợp một phán quyết của tòa án trong tương lai có lợi cho Nga, nước này sẽ phải tự gánh mọi rủi ro tiềm tàng. Bỉ khẳng định rằng tất cả các quốc gia thành viên EU nên chịu rủi ro bình đẳng, nhưng họ chưa thuyết phục được các thành viên đồng ý với đề xuất này.

Ngoại trưởng Sybiha gọi đây là “vấn đề công lý” và nhấn mạnh rằng các cơ chế do Ủy ban châu Âu đề xuất liên quan tới tài sản Nga bị đóng băng là phù hợp về mặt pháp lý.

“Các cơ chế do Ủy ban châu Âu xây dựng là hợp pháp, chính đáng về mặt đạo đức và công bằng về mặt chia sẻ rủi ro. Chúng tôi thúc giục tất cả các quốc gia thành viên EU thực hiện bước chiến lược quan trọng này trong tuần”, Ngoại trưởng Ukraine nói.

Theo báo cáo, vào ngày 16/12, các Nghị sĩ Nghị viện châu Âu đã quyết định sử dụng thủ tục tăng tốc để xem xét đề xuất về khoản vay bồi thường cho Ukraine.

Theo tuyên bố của Nghị viện châu Âu, các quỹ từ khoản vay bồi thường dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu tài chính và ngân sách nhà nước của Ukraine, bao gồm năng lực quân sự, ngành công nghiệp quốc phòng của nước này và việc hội nhập vào nền tảng công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Quyết định về khoản vay bồi thường dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên EU xem xét tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong tuần này.

Nga chưa bình luận về các tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine, nhưng họ đã nhiều lần cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả cứng rắn nếu như tài sản chủ quyền của phía Moscow bị sử dụng để hỗ trợ cho Kiev.

Nga khẳng định sẵn sàng theo đuổi các vụ kiện kéo dài nửa thế kỷ với EU về vấn đề này. Ngân hàng trung ương Nga cũng đã nộp đơn kiện Euroclear trong tuần này liên quan tới hàng trăm tỷ USD tài sản vẫn đang bị đóng băng.