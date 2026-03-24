Lộ thời điểm Mỹ có thể tuyên bố kết thúc cuộc chiến ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trang tin Ynet dẫn một nguồn tin Israel cho biết, phía Mỹ đã ấn định ngày 9/4 là thời điểm kết thúc cuộc chiến với Iran.

“Việc kết thúc xung đột vào ngày 9/4 sẽ cho phép ông Trump tới Israel vào dịp Ngày Độc lập để nhận Giải thưởng Israel”, một quan chức giấu tên của Israel cho hay.

Vào cuối tháng 12/2025, sau khi cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago gần West Palm Beach, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được nhận Giải thưởng Israel. Đây là giải thưởng danh giá nhất của quốc gia này, trước đây chỉ được trao cho công dân Israel.

Ông Netanyahu đã mời ông Trump tới thăm Israel để tham dự lễ trao giải, vốn theo truyền thống được tổ chức vào Ngày Độc lập của Israel, mà năm 2026 diễn ra từ tối ngày 21/4 đến tối ngày 22/4 theo lịch Do Thái.

Phía Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 thông báo hoãn kế hoạch tấn công hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày. Ông cho biết chính quyền của ông đang tiến hành các cuộc đàm phán hiệu quả với Iran về một “giải pháp hoàn toàn và triệt để” cho cuộc xung đột hiện nay.

Ông Trump nói rằng, Mỹ đang đàm phán với một "nhân vật cấp cao" của Iran nhưng không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, để cố gắng chấm dứt xung đột.

Sau đó, ông cho biết các bên đang tiến gần tới một thỏa thuận, theo đó Iran sẽ đồng ý không theo đuổi vũ khí hạt nhân và từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, đồng thời các điều khoản này sẽ khiến Israel “rất hài lòng”.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra, bất chấp các báo cáo về những cuộc thương lượng gián tiếp giữa các bên. Theo truyền thông Iran, nhà lãnh đạo Mỹ quyết định không tấn công cơ sở hạ tầng của Iran bởi vì “những lời đe dọa quân sự của Iran đã trở nên thuyết phục hơn”.

Trong một diễn biến khác, kênh truyền hình N12 dẫn lời một quan chức Israel cho hay, một cuộc đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt xung đột giữa đại diện Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Theo quan chức này, Washington đang xem xét bổ nhiệm Phó Tổng thống JD Vance làm trưởng đoàn đàm phán của Mỹ tại các cuộc thương lượng tiềm năng.

Ngoài ra, một nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán nói với N12 rằng một cuộc điện đàm giữa Washington và Tehran “mang tính then chốt đối với các cuộc đàm phán tiếp theo” được lên lịch vào ngày 23/3.

Kênh truyền hình này trước đó cũng đưa tin, Washington đang liên lạc với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Theo nguồn tin, Israel biết, một số quốc gia đang nỗ lực làm trung gian để tổ chức các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.