Ukraine kêu gọi dùng tài sản của Nga để chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

“Hôm nay chúng tôi đã nghe thêm từ Moscow những tín hiệu cho thấy họ đang sẵn sàng cho kịch bản xung đột tiếp diễn vào năm sau... Điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải nhìn thấy điều đó. Và điều quan trọng là họ không chỉ nhìn thấy mà còn phải phản ứng, đặc biệt là các đối tác của chúng tôi ở Mỹ”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/12 nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Chúng tôi cần sự bảo vệ, và ngay lúc này chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các đối tác để bảo đảm rằng sự bảo vệ như vậy thực sự được thiết lập”.

Ông Zelensky đề nghị các đối tác đưa ra các biện pháp an ninh cụ thể, những hành động về tài chính.

Ông kêu gọi các đối tác của Ukraine đưa ra quyết định về việc sử dụng gần 250 tỷ USD tài sản chủ quyền của Nga đang bị đóng băng trong EU, phần lớn được nắm giữ tại Euroclear của Bỉ, để hỗ trợ một khoản vay cho Ukraine nhằm chấm dứt xung đột.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai ủng hộ Ukraine và những nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được an ninh theo đúng cách này”, ông Zelensky phát biểu trước thềm một hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên minh châu Âu (EU) về các tài sản bị đóng băng của Moscow.

“Kết quả của những cuộc họp này phải là khiến Nga cảm thấy rằng xung đột kéo dài sẽ là vô nghĩa, bởi vì Ukraine sẽ có sự ủng hộ”, ông Zelensky nói.

Các chính phủ EU đã nhất trí vào tuần trước về việc đóng băng các tài sản Nga vô thời hạn, thay vì bỏ phiếu 6 tháng một lần để gia hạn tình trạng đó. Một số lãnh đạo châu Âu đã phản đối kế hoạch này vì lo ngại nó có thể khiến họ đối mặt với rủi ro pháp lý.

Những bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố quân đội Nga đang nắm giữ vững chắc thế chủ động chiến lược dọc toàn bộ chiến tuyến Ukraine.

Ông nhấn mạnh, Nga muốn giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine thông qua con đường ngoại giao.

Mặt khác, ông nêu rõ, nếu Ukraine và các nước ủng hộ Kiev từ chối thảo luận vấn đề này một cách thực chất, Nga sẽ giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bằng biện pháp quân sự. Ông ám chỉ các khu vực mà Nga đang yêu cầu Ukraine phải nhượng lại, một điểm nghẽn then chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không công nhận phần khu vực Donbass ở miền Đông đang bị kiểm soát tạm thời là lãnh thổ của Nga kể cả về mặt pháp lý hay trên thực tế.