Ukraine nêu điều kiện để tham gia đàm phán 3 bên với Nga và Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20/12 cho biết Ukraine sẽ ủng hộ đề xuất của Mỹ về các cuộc đàm phán 3 bên với Washington và Nga, nếu điều đó tạo điều kiện cho việc trao đổi thêm tù binh và mở đường cho các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước.

Phát biểu với các nhà báo tại Kiev, ông Zelensky cũng cho biết trưởng đoàn đàm phán hàng đầu của Ukraine Rustem Umerov đã báo cáo với nhà lãnh đạo về các cuộc thảo luận mới nhất diễn ra ngày 19/12 với các nhà đàm phán Mỹ.

Ông Zelensky cho hay Mỹ đang đề xuất các cuộc đàm phán 3 bên, gồm Mỹ, Ukraine và Nga, ở cấp cố vấn an ninh quốc gia.

“Nếu một cuộc họp như vậy có thể được tổ chức ngay lúc này để cho phép trao đổi tù binh chiến tranh, hoặc nếu cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia đạt được thỏa thuận về một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo… thì tôi không thể phản đối. Chúng tôi sẽ ủng hộ đề xuất như vậy của Mỹ. Hãy chờ xem mọi việc diễn tiến ra sao”, ông nói.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine ủng hộ các đề xuất theo đó “đường tiếp xúc” được giữ nguyên tại vị trí hiện nay, mà Ukraine không phải từ bỏ những vùng lãnh thổ vẫn đang kiểm soát tại khu vực Donbass.

“Đối với tôi, phương án công bằng là chúng ta đứng ở đúng nơi mà hiện nay chúng ta đang đứng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Dù theo hình thức nào và tiếp cận ra sao, điều quan trọng đối với chúng tôi là chính quyền Ukraine phải duy trì quyền kiểm soát đối với phần Donbass mà chúng tôi hiện nắm giữ", ông nói.

Ông cho biết đề xuất của Mỹ về việc lập một “khu kinh tế tự do” ở miền Đông Ukraine là vấn đề “do người dân Ukraine quyết định”.

“Chúng tôi đang làm việc cẩn trọng với từng điểm, từng bước, nhằm đạt được không phải một sự hiểu biết mơ hồ về việc phân chia lãnh thổ và tài nguyên, mà là một thỏa thuận về hòa bình ổn định, lâu dài và các bảo đảm an ninh đáng tin cậy”, ông cho hay.

Ông Zelensky cũng cho rằng Ukraine và các đồng minh châu Âu nên tiếp tục ủng hộ tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay do Mỹ dẫn dắt, đồng thời nói thêm: “Nếu nó không thành công, tất cả chúng ta sẽ nghĩ đến những lựa chọn khác".

Ông đưa ra phát biểu này khi trả lời câu hỏi về nhận định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cho rằng châu Âu sẽ phải tái tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nếu nỗ lực do Mỹ dẫn đầu không thành.

Trước đó, ông Zelensky từng nói chỉ có Mỹ mới có khả năng thuyết phục Nga chấm dứt chiến sự, đồng thời kêu gọi Washington gia tăng sức ép đối với Moscow để đạt được điều đó.

“Mỹ phải nói rõ ràng: Nếu không phải là ngoại giao, thì sẽ là sức ép toàn diện… Nga vẫn chưa cảm nhận được mức độ sức ép lẽ ra phải có", ông nói, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Lần gần nhất các đặc phái viên Ukraine và Nga tiến hành đàm phán trực tiếp chính thức là vào tháng 7 tại Istanbul, dẫn đến các cuộc trao đổi tù binh nhưng hầu như không đạt được tiến triển cụ thể nào khác.

Mặt khác, ông Zelensky cáo buộc Nga đang tìm cách cắt đứt quyền tiếp cận Biển Đen của Ukraine sau nhiều ngày Moscow gia tăng các đợt không kích nhằm vào các cảng biển và cơ sở năng lượng tại vùng Odessa, cũng như một tuyến giao thông then chốt dẫn tới biên giới Moldova.

Nga đã triển khai một chiến dịch gần như liên tục bằng UAV và tên lửa nhằm vào khu vực nơi đặt các cảng then chốt đối với ngoại thương và nguồn cung nhiên liệu của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Nga cho hay, cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp trong cuộc chiến toàn diện đã kéo dài gần 4 năm vì nó hỗ trợ cho năng lực chiến đấu của Kiev.