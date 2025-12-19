Ukraine phản đối sửa điều khoản hiến pháp về gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp của Hội đồng châu Âu ở Brussels ngày 18/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ ra rằng sự hoài nghi của Mỹ đối với tư cách thành viên NATO của Ukraine đã xuất hiện từ chính quyền Mỹ trước đây.

Ông cho biết từng trực tiếp hỏi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden về khả năng Ukraine gia nhập NATO.

“Đó là trước khi xung đột nổ ra. Tổng thống Biden nói với tôi: “Không, các vị sẽ không gia nhập NATO”. Tôi tiếp tục nêu câu hỏi này nhiều lần, đến mức khiến một số người ở Nhà Trắng phải mỉm cười”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine ngụ ý rằng chưa từng có lập luận thực chất nào được đưa ra để phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

“Tôi không hiểu khi người ta nói với tôi rằng “Chúng tôi không phản đối về nguyên tắc, nhưng các vị sẽ không gia nhập NATO”, bởi điều đó có nghĩa là có ai đó đang phản đối. Và chúng ta cần công khai rõ ràng ai là người phản đối”, ông nói.

Ukraine nhiều lần khẳng định nguồn gốc thực sự của quyền phủ quyết đối với khát vọng NATO của nước này là Nga, và rằng một số quốc gia thành viên NATO đang chiều theo các yêu cầu của Moscow. Tuy nhiên, tại Brussels, ông Zelensky không đi sâu vào điểm này.

Ông cũng nhắc lại rằng mục tiêu gia nhập NATO của Ukraine đã được ghi rõ trong hiến pháp.

“Thẳng thắn mà nói, tôi không tin rằng chúng ta cần phải thay đổi hiến pháp của nhà nước về vấn đề này”, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

“Chỉ nhân dân Ukraine mới có quyền quyết định phải làm gì với hiến pháp của chúng tôi, và không ai khác. Chắc chắn nó không nên bị thay đổi vì các yêu cầu từ Nga hay bất kỳ ai khác. Đây là hiến pháp của chúng tôi và là chính sách của chúng tôi”, ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng tư cách thành viên NATO vẫn là lựa chọn tốt nhất cho các bảo đảm an ninh của Ukraine.

Ông Zelensky cũng cho biết hy vọng chính sách của Mỹ đối với việc Ukraine gia nhập NATO có thể thay đổi theo thời gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Ukraine sẽ "không bao giờ trở thành thành viên của NATO".

Ukraine từ lâu đã theo đuổi tham vọng trở thành thành viên của NATO và chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh hồi mùa thu năm 2022 sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh của nước này. Mặc dù NATO khẳng định tương lai của Ukraine chắc chắn ở trong liên minh, song không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào.

Trong khi đó, Nga nhiều lần nói rằng sự mở rộng của NATO về phía Đông là một trong những lý do cốt lõi đằng sau cuộc xung đột và yêu cầu Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập liên minh này.