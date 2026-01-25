Ukraine nêu dấu hiệu cho rằng Nga đang cạn kiệt tên lửa

Mảnh vỡ tên lửa Nga (Ảnh: RBC).

Việc Nga phải dựa vào các tên lửa vừa mới sản xuất để tấn công Ukraine cho thấy nước này thiếu hụt kho dự trữ, theo ông Vladyslav Vlasiuk, Đặc phái viên của Tổng thống Ukraine phụ trách chính sách trừng phạt.

“Để duy trì cường độ tập kích như mong muốn, họ buộc phải sử dụng các tên lửa vừa rời dây chuyền lắp ráp. Với các UAV Shahed, tình hình cũng tương tự, vừa sản xuất xong là lập tức được đưa vào sử dụng", ông Vlasiuk nói.

Trước đó, Kiev cho hay, trong đêm 20/1, Nga đã tấn công Ukraine bằng các chiến thuật cập nhật và những tên lửa được sản xuất vào năm 2026. Ukraine cho biết, họ dựa vào các mảnh vỡ tên lửa của Nga để đưa ra nhận định trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho rằng một số vũ khí được sử dụng trong đợt tấn công này là các sản phẩm mới được chế tạo trong năm nay.

Ông Vladyslav Vlasiuk nhấn mạnh rằng việc Nga sử dụng các tên lửa đời 2026 không phải là do lựa chọn. Ông cho biết thêm rằng đến ngày mai, Ukraine sẽ có cái nhìn đầy đủ về các thành phần then chốt của những vũ khí Nga đã được sử dụng.

Theo các nguồn tin quân sự, từ tối 23/1 đến rạng sáng 24/1, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, sử dụng các tên lửa phóng từ trên không và từ mặt đất cùng với các UAV tấn công.

Sáng 24/1, nhiều khu vực của Ukraine đã phải áp dụng tình trạng cắt điện khẩn cấp do tình hình khó khăn của hệ thống năng lượng, xuất phát từ hậu quả các đòn tấn công của Nga.

Đặc biệt, thành phố Chernihiv của Ukraine hầu như bị mất điện hoàn toàn, khiến gần 400.000 cư dân rơi vào cảnh không có điện. Hạ tầng đô thị đã được chuyển sang sử dụng các nguồn điện dự phòng.

Nga chưa bình luận về các thông tin mà Ukraine cung cấp. Đây không phải là lần đầu tiên mà Ukraine và phương Tây nói rằng Nga sắp cạn vũ khí. Tuy nhiên, trong những năm qua, Nga vẫn đang duy trì ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao trước Ukraine vì cỗ máy quân sự của Moscow được xem đã đi vào guồng hoạt động.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cho biết Nga hiện chỉ sở hữu không quá 3-4 tên lửa siêu vượt âm Oreshnik.

Theo ông Oleh Luhovskyi, Phó Cục trưởng thứ nhất của cơ quan trên, Bộ Quốc phòng Nga dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik vào năm 2026, với sản lượng ít nhất 5 quả mỗi năm.

Theo ông, tên lửa của Nga có khả năng bay với vận tốc 13.000km/h và thách thức mọi hệ thống phòng thủ "mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn quân sự". Ông cho rằng, tên lửa này có mục tiêu răn đe các đồng minh châu Âu của Ukraine.

Nga đã hai lần sử dụng Oreshnik, một loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, để tấn công Ukraine. Tối 8/1 và trong đêm, quân đội Nga đã phóng 36 tên lửa và 242 UAV thuộc nhiều loại khác nhau nhằm vào Ukraine, trong đó có một quả Oreshnik đánh trúng Lviv.

Lần sử dụng đầu tiên được ghi nhận xảy ra vào sáng 21/11/2024, khi lực lượng Nga tấn công Dnipro bằng nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm Oreshnik.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt các hệ thống Oreshnik, đồng thời khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ ai.

“Nga, giống như tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác, đang phát triển tiềm lực hạt nhân và chiến lược của mình. Tất cả những gì chúng tôi đang nói tới hiện nay đều là những công việc đã được công bố từ lâu", ông nói.