Quê nhà ông Zelensky bị tập kích trong thời gian dài chưa từng có

Hiện trường một vụ tập kích (Ảnh: TCH).

Chủ tịch Hội đồng Phòng thủ thành phố Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, cho biết khu vực này đã đối mặt các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV liên tục trong hơn 10 giờ vào ngày 22/1, lâu nhất kể từ khi chiến sự nổ ra trong 4 năm qua.

Hạ tầng trọng yếu đã trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga tại khu vực quê nhà của ông Zelensky. Theo cáo buộc từ Ukraine, các cuộc tấn công làm 13 người bị thương, và 6 người đang được điều trị nội trú tại các bệnh viện trong thành phố.

Toàn bộ lực lượng cứu hộ và các đơn vị dịch vụ công ích đã được triển khai ngay lập tức tới các điểm bị tập kích.

Theo số liệu mới nhất, gần 10.000 cư dân đang bị mất điện do các đợt không kích, và công tác khôi phục đang được tiến hành. Các nhà máy nhiệt vẫn vận hành, nhưng việc khôi phục sưởi ấm được thực hiện dần dần. Nguồn cung nước đang được duy trì một phần bằng máy phát điện, áp lực trong mạng lưới bị giảm. Hoạt động của tuyến tàu điện cao tốc và một số tuyến xe điện bánh hơi từng bị tạm dừng nhưng đã nhanh chóng được khôi phục.

Trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài 4 năm qua, Nga đang thể hiện ưu thế lớn hơn với khả năng sản xuất quân sự và tiềm lực áp đảo đối thủ.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga sản xuất khoảng 500 UAV tấn công mỗi ngày. Đối phương cũng đang tích cực sản xuất tên lửa đạn đạo.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đã phát triển những ý tưởng rất hiệu quả về UAV đánh chặn và hiện đã triển khai chúng. Nước này hiện có khả năng sản xuất khoảng 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày.

“Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nga có khoảng 500 UAV mỗi ngày và hàng chục tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo”, Tổng thống Ukraine nói.

Trước đó, ông Zelensky cho biết kể từ năm ngoái, Nga dường như đặt mục tiêu phóng 1.000 UAV tấn công vào Ukraine mỗi ngày, nhưng cho đến nay họ chưa đạt được tới mức đó.

Tuy nhiên, theo ông, nếu đối phương thực sự đạt tới quy mô này, Ukraine sẽ phải có “ít nhất 2 UAV đánh chặn cho mỗi chiếc Shahed của Nga".

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng nước này hiện sản xuất khoảng 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày, nhưng con số này vẫn chưa đủ để đối phó với toàn bộ các mối đe dọa.

Gần đây, sau một đợt tấn công quy mô lớn khác của Nga, Tổng thống Ukraine cho rằng hiệu quả hoạt động của Không quân trong việc đối phó với các UAV Shahed là chưa đạt yêu cầu.

Mặt khác, ông Zelensky ngày 22/1 đã công bố các thỏa thuận mới nhằm tăng cường phòng không cho Ukraine.

“Davos. Ủng hộ cho Ukraine. Phòng không cho Ukraine. Những cuộc gặp vì Ukraine. Chúng tôi trở về nhà với các thỏa thuận về một gói phòng không mới, cực kỳ cần thiết để bảo vệ người dân của chúng tôi", Tổng thống Zelensky viết.

Ông cũng xác nhận rằng Ukraine sẽ cử đầy đủ phái đoàn đàm phán tới Abu Dhabi, UAE để tham gia các cuộc đối thoại với Mỹ và Nga. Trước đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã thông báo về cuộc gặp tại Abu Dhabi.