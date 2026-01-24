Nga bắn hỏa lực trị giá 131 triệu USD, lưới điện Ukraine tê liệt diện rộng

Lính cứu hỏa Ukraine dập một đám cháy sau trận tập kích (Ảnh: EP).

Nga đã chi hơn 10,2 tỷ ruble (131 triệu USD) cho đòn không kích ngày 20/1 làm tê liệt lưới điện và hệ thống sưởi của Kiev giữa mùa đông khắc nghiệt, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) cho biết ngày 23/1.

Kiev, nơi sinh sống của hơn 3 triệu người, vẫn đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc tấn công ngày 20/1, trong đó Nga đã phóng 33 tên lửa và 339 UAV vào Ukraine. Các vụ tập kích đã phá hủy hạ tầng năng lượng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người.

Đợt tấn công ban đêm này đã đánh trúng hạ tầng năng lượng tại ít nhất 9 tỉnh, gây mất điện, gián đoạn sưởi ấm và mất nước khi nhiệt độ giảm xuống -15°C. Đây là diễn biến mới nhất trong chiến dịch kéo dài của Nga nhằm gia tăng áp lực lên Ukraine giữa lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Theo HUR, trong số 372 vũ khí tầm xa mà Nga sử dụng có tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình X-101, tên lửa siêu vượt âm Zirkon được cải biến của hải quân, cùng tên lửa mồi RM-48U vốn được dùng trong huấn luyện các hệ thống phòng không Nga như S-400.

Vụ tập kích ngày 20/1 cũng sử dụng một số UAV Shahed (Geran) tầm xa.

Cuộc tấn công đã khiến nhiều khu vực rộng lớn của Ukraine rơi vào tình trạng mất điện và thiếu sưởi giữa giai đoạn lạnh giá nhất kể từ khi cuộc chiến bùng nổ.

Tình trạng khẩn cấp về năng lượng vẫn đang tiếp diễn. Ngày 23/1, DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo cắt điện khẩn cấp tại các tỉnh Odessa và Dnipropetrovsk. Hiện tượng này đang lan rộng trên phần lớn lãnh thổ Ukraine, bao gồm các tỉnh Chernihiv, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv, Kiev, Kirovohrad, Poltava và Cherkasy.

Cùng ngày, Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, cho biết tình hình xấu đi do phải ngừng vận hành nhiều nhà máy điện để sửa chữa.

Ukrenergo kêu gọi người dân tiết kiệm điện trong bối cảnh hạ tầng năng lượng chịu áp lực lớn và nguy cơ Nga tiếp tục tập kích. Công tác sửa chữa và khôi phục kết nối đang được tiến hành trên toàn quốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ít nhất một phần số tên lửa sử dụng trong đợt tấn công được Nga sản xuất ngay trong năm nay. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây gia tăng lệnh trừng phạt, hạn chế nguồn cung linh kiện then chốt để ngăn Nga vận hành cỗ máy chiến sự.

Không chỉ thiệt hại về cơ sở hạ tầng, Ukraine cũng phải chi số tiền lớn để chặn vụ tấn công của Nga.

Việc đánh chặn đợt tập kích ngày 20/1 đã khiến Ukraine tiêu tốn khoảng 80 triệu euro (khoảng 94 triệu USD) chỉ tính riêng cho tên lửa phòng không, ông Zelensky tiết lộ vào cùng ngày. Mỗi tên lửa PAC-3 Patriot có giá khoảng 3,7 triệu USD.

Không rõ tổng chi phí mà Ukraine bỏ ra là bao nhiêu, tính cả những biện pháp đánh chặn khác.

Một số hệ thống phòng không của Ukraine đã phải hoạt động trong tình trạng thiếu đạn cho đến ngày 16/1, chỉ vài ngày trước khi đòn tập kích xảy ra.

Theo ông Zelensky, giao tranh đã thực sự khiến Nga tốn kém, nhưng cũng gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Ukraine. “Việc huy động đủ nguồn tài chính cho các tên lửa là điều vô cùng khó khăn", ông cho biết.