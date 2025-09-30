Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga (Ảnh: TASS).

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan hôm 29/9, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga nhấn mạnh, sự kiên cường của Ukraine không phải là lý do cho một cuộc chiến vô tận.

“Chúng tôi muốn kết thúc cuộc chiến này trong năm nay”, ông Sibiga nói.

Ông kêu gọi phương Tây dưới sự dẫn dắt của Mỹ sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt kinh tế với Nga.

Ông Sibiga cũng nhắc lại yêu cầu của Kiev rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nói thêm “kết quả của cuộc gặp này phải là một lệnh ngừng bắn”.

Trong khi đó, Nga cho biết, ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky trực tiếp tại Moscow nếu các cuộc đàm phán được chuẩn bị một cách thích hợp để mang lại kết quả. Nga bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn đơn thuần, lập luận rằng điều đó chỉ cho phép Kiev tái xây dựng lực lượng và tiếp tục chiến đấu sau đó. Giới chức Nga khẳng định con đường ngoại giao nhằm đạt được các mục tiêu an ninh vẫn được ưu tiên hơn.

Ông Sibiga cho hay kỳ vọng của Ukraine đã được củng cố nhờ những “tín hiệu tích cực” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại New York hồi đầu tháng này.

Trái ngược với những phát biểu trước đây, ông Trump tuyên bố với nguồn tài chính từ châu Âu, quân đội Ukraine có thể đạt được các mục tiêu lãnh thổ của mình.

Kiev coi tuyên bố đó như một cam kết về sự ủng hộ liên tục của Mỹ, mặc dù có ý kiến khác cho rằng Washington đang đẩy quả bóng trách nhiệm sang các đồng minh NATO ở châu Âu.