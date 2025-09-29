Điện Kremlin nói Ukraine trì hoãn đàm phán hòa bình

Nga và Ukraine tiến hành vòng đàm phán thứ 3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 29/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, "chính quyền Ukraine không tỏ ra mong muốn tiếp tục đối thoại với Nga" bất chấp các thỏa thuận trước đó đã đạt được tại Istanbul về việc thành lập các nhóm công tác.

"Trong cuộc họp gần đây nhất tại Istanbul, các phái đoàn đã đưa ra đề xuất thành lập các nhóm công tác để thảo luận tất cả các phương thức về các vấn đề then chốt. Hiện tại thì mọi việc đang tạm dừng. Kết cục này là do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục đối thoại", ông Peskov phát biểu trong cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, ông Peskov cũng trả lời câu hỏi của các nhà báo về Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nhà lãnh đạo hồi tuần trước đã tuyên bố muốn nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Ông Zelensky cần phải bình tĩnh. Thực tế là có một đề xuất tốt đang được thảo luận", Tổng thống Lukashenko nói hôm 26/9, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng trước đó ông đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev đã được nối lại tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, 3 vòng đàm phán, vòng gần đây nhất được tiến hành vào tháng 7, đã không mang lại bất kỳ đột phá lớn nào, ngoài việc có những tiến triển nhất định liên quan đến nhiều vấn đề nhân đạo.

Nga và Ukraine đã tổ chức một số cuộc trao đổi tù binh lớn, cũng như trao đổi thi thể của những người lính đã hy sinh trong xung đột.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine bất cứ lúc nào, nhưng khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết tận gốc rễ của xung đột và tôn trọng thực tế trên thực địa.

Điều này bao gồm cả quy chế của các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, Kiev đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, các đảm bảo an ninh và có các yêu sách lãnh thổ riêng mà họ khẳng định phải được giải quyết trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.