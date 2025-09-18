Nga sẵn sàng xem xét thỏa hiệp về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Sputnik).

Nga sẵn sàng thỏa hiệp có điều kiện

“Chúng tôi hiểu, và Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói rằng một thỏa thuận ổn định cuối cùng (về cuộc khủng hoảng Ukraine) đòi hỏi sự thỏa hiệp. Chúng tôi sẵn sàng tìm kiếm điều đó, miễn là các lợi ích hợp pháp của chúng tôi về an ninh và lợi ích của người Nga tại Ukraine được bảo đảm theo cách tương tự như lợi ích của các bên tham gia thỏa thuận khác”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn truyền hình quốc gia ngày 18/9.

Ông Lavrov cũng chỉ ra rằng, trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có những người hiểu được sự cần thiết phải tìm kiếm sự cân bằng khi giải quyết các vấn đề hiện hữu của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm, không giống các nhà lãnh đạo phương Tây khác, Tổng thống Trump hiểu sự cần thiết phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Trump đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng Ukraine không nên gia nhập NATO. “Ông ấy đã thể hiện rất rõ rằng, để giải quyết tình hình, chúng ta phải quên đi những tham vọng đó và thiết lập an ninh dựa trên những nguyên tắc khác”, ông Lavrov bổ sung.

Ông nhấn mạnh, ông Trump muốn có những “giải pháp nhanh chóng” để chấm dứt xung đột ở Ukraine, và chính điều này phần nào là nguyên nhân dẫn đến “sự thất vọng” của ông về tiến độ của hòa đàm.

“Khi Tổng thống Trump nói rằng ông thất vọng, điều này phần nào được lý giải bởi việc ông muốn có những giải pháp nhanh chóng. Trong một số lĩnh vực, điều đó có thể hiệu quả, nhưng trong những lĩnh vực khác, điều đó khó xảy ra”, ông nói.

Mặc dù vậy, ông Lavrov lưu ý, sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước, nhà lãnh đạo Mỹ “đã chuyển từ việc đưa ra tối hậu thư về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện sang việc ủng hộ một giải pháp dài hạn, bền vững”.

“Đây, tất nhiên, là một bước đi rất quan trọng, một quyết định rất quan trọng từ phía Nhà Trắng. Và cho đến nay, tôi chưa thấy họ từ bỏ điều đó”, Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã nỗ lực đóng vai trò trung gian nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Moscow và Kiev đã tiến hành các cuộc hòa đàm trực tiếp, nhưng đến nay chưa có bước tiến đáng kể nào.

Cuối tuần qua, ông Trump cảnh báo sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp hạn chế với Nga, nhưng chỉ khi các đối tác châu Âu của Washington ngừng mua dầu của Nga.

Tuy nhiên, ông Lavrov khẳng định, Moscow không coi việc có thể áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới là vấn đề lớn, bởi Nga từ lâu đã phải đối mặt với cách tiếp cận như vậy từ phương Tây.

Nga từ chối ngừng bắn và đàm phán cấp cao ngay lập tức

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy ý tưởng về một lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán ngay lập tức giữa các nhà lãnh đạo, nhưng Moscow sẽ không chấp nhận điều đó.

“Chính quyền Kiev yêu cầu một lệnh ngừng bắn. Đồng thời, ông Zelensky cũng đưa ra vấn đề đàm phán. Như vậy, họ muốn ngừng bắn rồi ngay sau đó là các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào... Chúng tôi sẽ không đồng ý với điều đó. Tổng thống Putin đã nói ông sẵn sàng gặp, nhưng cuộc gặp phải được chuẩn bị kỹ lưỡng”, nhà ngoại giao Nga cho hay.

Ông nhắc lại việc Tổng thống Putin đã xác nhận sự sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine.

“Chúng tôi phải nhận được phản hồi cho những đề xuất mà chúng tôi đã đưa ra, và những cách tiếp cận được thảo luận ở Alaska. Theo thông tin của chúng tôi, Ukraine đã từ chối chúng. Ukraine đã nhận được những cân nhắc mà phía Mỹ đưa ra sau cuộc gặp ở Alaska, phản ánh sự hiểu biết về các nguyên nhân gốc rễ và sự cần thiết phải loại bỏ chúng, thông qua Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff. Chúng đã bị từ chối”, ông Lavrov nói thêm.