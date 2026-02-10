Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine gây bất ngờ lớn, phản công ồ ạt ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) công bố đoạn phim cho thấy lực lượng Kiev thực hiện một số cuộc phản công bằng cơ giới tại tỉnh Zaporizhia, chủ yếu nhắm vào Ternovatoe và Pryluky. Một ngôi làng cũng đã được phía Ukraine giành lại. Các cuộc phản công công này có thể là do việc ngừng hoạt động các trạm đầu cuối Starlink.

Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tăng cường đột phá dọc theo đường M03 gần Sloviansk, nơi các bằng chứng hình ảnh ban đầu cũng xác nhận việc Nga giành được lãnh thổ. Các nguồn tin ủng hộ Kiev cũng báo cáo về những thắng lợi lớn của RFAF trong khu vực này.

Nga dồn dập tấn công, mở đường đến Sloviansk. Ukraine kiên quyết ngăn chặn bằng mọi giá (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, lực lượng Kiev phát động một cuộc phản công lớn vào sườn phía bắc của Cụm tác chiến Vostok RFAF trên mặt trận Zaporizhia. Những giả định trước đây rằng Bộ chỉ huy Kiev dự định phản công từ khu vực Pokrovskoe đã chính thức được xác nhận.

Đúng như dự đoán, AFU đột phá từ cả vùng ngoại ô Pokrovskoe và từ các khu vực phía đông và phía tây, sử dụng lực lượng phối hợp của quân đội Ukraine và Vệ binh Quốc gia, nòng cốt gồm các đơn vị xung kích được hỗ trợ bởi một số lữ đoàn cơ giới.

Thành phần của nhóm tấn công này tương tự như lực lượng mà Kiev đã tập hợp để cố gắng giải cứu Mirnograd. AFU đang sử dụng các đơn vị xung kích như một mũi nhọn phá vỡ phòng tuyến, bất chấp tổn thất.

Nhưng, cũng như ở hướng Pokrovsk, lực lượng Kiev đã không thể ngay lập tức chọc thủng phòng tuyến của Nga. Quân đội Ukraine, với cái giá là tổn thất khổng lồ, chỉ chen lấn một chút vào tuyến phòng thủ của đối phương. Rõ ràng, lực lượng xung kích của Ukraine được giao nhiệm vụ buộc quân đội Nga rút khỏi bờ tây sông Gaichur, cũng như khu vực giữa sông Gaichur và Yanchur, và có thể cả Huliaipole nữa.

Điều này sẽ cho phép Ukraine khôi phục lại vị trí mà họ đã chiếm giữ vào giữa mùa thu năm 2025. Mục tiêu tổng thể của Kiev là nhằm trì hoãn sự sụp đổ hệ thống phòng thủ Orekhov.

Tuy nhiên, AFU, ban đầu thiếu yếu tố bất ngờ, đã không thể phát triển cuộc tấn công, vốn đã bắt đầu 2 ngày trước đó. Điều duy nhất mà Bộ chỉ huy Kiev có thể dựa vào là việc vô hiệu hóa các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink do Nga kiểm soát. Nhưng, kế hoạch này đã tỏ ra vô ích, không có sự hỗn loạn hay sai lầm nào trong đội hình chiến đấu của RFAF.

Mặc dù thất bại, AFU sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi cạn kiệt mọi nguồn lực, làm suy yếu các đơn vị của họ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 9/2. Lực lượng Kiev được chính thức phản công quy mô lớn, giành lại khu vực gạch chéo (Ảnh: Readovka).

Kênh ANNA News xác nhận, lực lượng Moscow đang đẩy lùi cuộc phản công của đối phương gần khu dân cư Ternovatoe, nằm trên biên giới giữa các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Vài ngày trước, các nguồn tin từ phía Ukraine tuyên bố về "loạt biện pháp ổn định" gần Huliaipole, Ternovatoe và Pokrovskoe. Thực tế, đó chỉ là các cuộc tấn công cơ giới hóa dưới sự yểm trợ của UAV cảm tử trên nhưgx cánh đồng.

Sự tiến công của đoàn xe bọc thép AFU bị phát hiện trước khi chúng đến được tiền tuyến. Tuy nhiên, một số binh sĩ Ukraine đã đột phá đến được biển hiệu ở lối vào Ternovatoe và quay video với lá cờ Ukraine.

Theo thông tin của ANNA News, lính Nga đang giữ vững trung tâm khu dân cư và đẩy lùi các chiến binh Ukraine đột phá khỏi Ternovatoe.

Cuộc tấn công vào Ternovatoe không phải là nỗ lực duy nhất của Kiev. Cùng lúc đó, AFU tấn công bằng 2 đoàn xe bọc thép từ Vozdvizhevka về phía Yelenokonstantinovka, nơi lòng sông Gaičur thu hẹp lại, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới vượt sông.

Chính tại đây, lực lượng Kiev đã thực hiện một nỗ lực khác để đột phá vào Rovnopole. Lần này, họ kém thành công hơn nhiều và kết thúc bằng việc cả 2 đoàn xe bọc thép bị phá hủy.

Ngay cả khi đang rời khỏi Vozdvizhevka, trang thiết bị của họ đã bị quân đội Nga tập kích. Kết quả là, AFU mất cả 2 đoàn xe và buộc phải rút lui trước khi đến được tiền tuyến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 9/2. Kiev phản công quy mô lớn theo các mũi tên xanh nhưng chưa thành công (Ảnh: ANNA News).

Ukraine đã quyết định "thử nghiệm" vị trí của Nga, triển khai một phần lực lượng của mình với sự hỗ trợ đáng kể từ các xe bọc thép. Cuộc tấn công được phát động từ 2 hướng, và các trận chiến diễn ra rất ác liệt, với nhiều phương tiện bị phá hủy, kênh ZOV Military cho hay.

Kết quả của cuộc tấn công, Lực lượng vũ trang Ukraine đã có thể "cắm cờ" dưới hình thức quay video ở ngoại ô Ternovatoe gần một biển hiệu, và tiến sâu hơn một chút vào khu dân cư, nhưng không đạt được thành công nào khác.

Ukraine phản công ác liệt ở cánh đông Zaporizhia theo các mũi tên vàng và giành lại được khu vực màu vàng (Ảnh: ZOV Military).

Một loạt các cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine đang diễn ra ở Zaporizhia, kênh Rybar cho hay.

Một loạt các cuộc phản công của AFU, bắt đầu từ cuối tháng 1 và đầu tháng 2, vẫn tiếp diễn ở cánh đông Zaporizhia. Trước đó, Kiev chỉ giới hạn ở việc cử các nhóm bộ binh nhỏ, cố gắng giữ vị trí trong những đống đổ nát hoặc vành đai rừng và làm chậm bước tiến của Nga. Tuy nhiên, gần đây, lực lượng Kiev đã phát động một cuộc phản công cục bộ lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Ban đầu, AFU xâm nhập sông Gaichur theo từng nhóm nhỏ, cố gắng phá vỡ đội hình phòng thủ của đối phương, và ở một số khu vực, họ đã thành công.

AFU thường di chuyển bằng xe cơ giới qua các khu vực đông dân cư và bị kập kích bằng UAV và pháo binh một khi chúng vượt qua chiến tuyến. Tuy nhiên, không thể nói về việc Moscow thực sự giành được các khu định cư như vậy.

Tình hình này diễn ra ở Ternovatoe: 1 xe tăng Ukraine đã bị phá hủy ở lối vào phía đông nam, nhưng hiện tại không bên nào kiểm soát được khu định cư này, giao tranh vẫn tiếp diễn.

Ở Prydorozhne, AFU dường như đã giành lại quyền kiểm soát một số vị trí đã mất trước đó. Pháo binh Nga cũng nhắm mục tiêu vào khu định cư này, kể cả trong các cuộc tấn công của Ukraine vào Ternovatoe, như đã được xác nhận bởi các đoạn phim giám sát khách quan.

Hơn nữa, lực lượng Kiev ở khu vực Pryluky đã thực hiện một cuộc đột kích khá sâu vào Dobropillia. Các hành động tương tự được thực hiện ở khu vực này vào đầu tháng Giêng.

Ở sườn phía nam, trận chiến giành Zheleznodorozhnoye vẫn tiếp diễn, từ nơi Ukraine trước đó phản công về phía Huliaipole, nhưng không thành công. Các cuộc phản công đang diễn ra nhằm vào thành phố.

Mặc dù ở một số khu vực, AFU đã tiến sâu vào vùng kiểm soát của lực lượng Moscow, nhưng hiện chưa có vấn đề nghiêm trọng nào. Khó khăn chủ yếu liên quan đến sự cố với các trạm đầu cuối Starlink và điều kiện thời tiết bất lợi.

Điều đáng chú ý là Cụm tác chiến phía Đông RFAF không chỉ giới hạn mình ở việc tuyên bố kiểm soát hoàn toàn và không áp dụng cách tiếp cận "chống khủng hoảng", mà còn công bố các đoạn phim về các hoạt động chiến đấu thực tế. Cụ thể, trong trận phản đột kích này, một xe tăng Abrams khác của Ukraine đã bị phá hủy, theo chuyên gia Kirill Fyodorov, đây là một phần của lô hàng mới do Australia viện trợ.

Việc Kiev tập trung lực lượng dọc theo tuyến Rozhdestvenskoye - Vozdvizhevka - Verkhnyaya Tersa không gây bất ngờ cho Bộ chỉ huy Nhóm Vostok RFAF. AFU đã tập trung một lượng lớn đơn vị tại khu vực Zaporizhia, chủ yếu là các trung đoàn xung kích, một số trong đó đang được phục hồi, điều này có nghĩa là cường độ giao tranh sẽ chỉ leo thang.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 9/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm nhiều vị trí (Ảnh: Rybar).

Nga giành thắng lợi lớn ở Sumy - Kharkov

Theo hướng Myropillya và Krasnopillya thuộc vùng Sumy, quân đội Nga tiếp tục tràn ngập và đã vượt qua biên giới tại nhiều điểm mới, giành được 37,44km², kênh AMK Mapping đưa tin.

Ở phía nam, RFAF tiến về phía bắc qua các khe núi hướng tới Grabovske, buộc các đơn vị Kiev ở mũi nhọn phía đông phải rút lui, do đó san bằng chiến tuyến phía nam ngôi làng.

Về phía bắc, binh sĩ Nga vượt qua biên giới phía bắc Vysoke và chiếm được khu vực Popivka cùng các vùng rừng xung quanh. Về phía tây bắc, họ vượt qua biên giới từ Kolotilovka và tiến vào làng Pokrovka, áp sát vùng ngoại ô phía tây cũng như phía bắc, kiểm soát hoàn toàn làng này và một số khu rừng lân cận.

Về phía bắc, sau cuộc oanh tạc dữ dội các vị trí Ukraine, RFAF đã bảo đảm các vị trí trên vành đai rừng phía đông Oleksandriya và chiếm được các khu rừng trồng ở phía đông.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá nhằm mở rộng vùng đệm an ninh ở Sumy, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Ukraine rút chạy theo mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Bilyi Kolodyaz, Ternova và Lyptsi thuộc vùng Kharkov, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công và đã đạt được những tiến bộ mới ở 5 khu vực khác nhau với tổng diện tích 7,52km², kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía đông bắc, lực lượng Mosscow tiếp tục đột phá vào các khu rừng rộng lớn phía nam biên giới, chiếm giữ một số vị trí mới ở đó, và vượt qua biên giới xa hơn về phía tây để chiếm thêm các vị trí rừng rậm.

Về phía nam, quân đội Nga tiếp tục chiếm giữ vị trí ở phần phía đông Vovchanki-Khutory, và gần như đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng này.

Về phía tây nam, RFAF đã chiếm được trung tâm Symynivka và chiếm giữ loạt vị trí mới trên những con phố phía nam. Các mũi khác đã chiếm được phần còn lại ở giữa Hfraske, và củng cố vị trí trong những khu rừng phía đông, nơi giao tranh ác liệt với lực lượng Kiev còn lại ở phía bắc nhánh sông Siverskyi Donets vẫn tiếp diễn.

Về phía tây bắc, binh sĩ Nga đã chiếm được nhiều vị trí mới trong các khu rừng phía tây nam Starytsya, và đang kiểm soát phần cực nam ngôi làng.

Về phía tây, sau các cuộc xâm nhập trước đó, RFAF đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn làng Zelene.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá nhằm mở rộng vùng đệm an ninh ở Kharkov, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine tuyên bố đập tan bước đột phá của Nga gần Pokrovsk

Kyiv Post đưa tin Ukraine đã chặn đứng bước đột phá của Nga gần Pokrovsk, xóa một đại đội xung kích, đồng thời giải tỏa Ternovatoe và Chuhunivka, giương cao lá cờ Ukraine.

Tại khu vực Pokrovsk, lực lượng Kiev đã đẩy lùi một nỗ lực đột phá quy mô lớn của Nga bằng các nhóm xung kích cơ động, với 2 ngày giao tranh ác liệt kết thúc bằng thất bại hoàn toàn của quân đội Nga.

Nhóm Lực lượng Liên hợp Ukraine cho biết trên Telegram hôm 9/2 rằng hoạt động trinh sát trên không đã phát hiện kịp thời các động thái của Nga, cho phép các đơn vị Kiev phản ứng nhanh chóng và làm gián đoạn cuộc tấn công. Kết quả là, toàn bộ một đại đội xung kích và trang thiết bị quân sự của Nga đã bị xóa sổ.

Một đại đội ở Nga thường có từ 45 đến 360 người, tùy thuộc vào loại đơn vị, do đó tổn thất này là một đòn giáng chiến thuật đáng kể, đặc biệt là trong các chiến dịch tấn công.

Ngoài ra, lực lượng Kiev đã giải tỏa làng Ternovatoe ở vùng Zaporizhia, theo Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch. Ông đăng một video cho thấy các binh sĩ Ukraine giương cao quốc kỳ gần biển báo lối vào làng. Trước đó, lực lượng Nga tuyên bố chiếm được ngôi làng này vào cuối tháng Giêng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 9/2. Moscow kiểm soát vùng màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Ukrdailyupdate).

Giằng co ở Kupyansk

Theo hướng Kupyansk, cả hai bên đều đang tiến công.

Ở phía đông nam, lực lượng Moscow đã củng cố vị trí ở rìa Pischane và tiến sâu hơn về trung tâm làng. Họ cũng chiếm các vị trí dọc theo rìa rừng và chuỗi công sự ở phía nam.

Ở phía bắc, RFAF chiếm được vị trí mới dọc theo bìa rừng phía đông Petropavlivka và xâm nhập vào phần đông nam ngôi làng. Họ cũng xâm nhập từ các con phố phía tây sang các con phố phía nam, tạo thành một vùng xám lớn ở đó.

Ở phía tây, trinh sát - đặc nhiệm Nga tiếp tục xâm nhập sâu từ Petropavlivka về phía đông Kupyansk-Vuzlovyi và tiến vào phần phía tây Kurylivka. Mặt khác, lực lượng Kievgiải tỏa được một số vị trí ở phần đông nam Podoly.

Ở phía tây bắc, quân đội Ukraine tái chiếm một phần vùng ngoại ô phía bắc của Kupyansk, tiến đến các doanh nghiệp trong khu vực đường cao tốc.

Trong thế trận giằng co, 2,97km² nghiêng về phía Nga, ngược lại, Ukraine tái chiếm 1,47km².

Sau một thời gian thất thế ở Kupyansk, quân đội Nga đã giành lại quyền chủ động, đạt thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ. Tuy nhiên, Ukraine vẫn không ngừng phản công (Ảnh: AMK Mapping).

Theo kênh Rybar, tại khu vực Kupyansk, đã xuất hiện bằng chứng về các cuộc tấn công của RFAF nhằm vào Kucherovka và Podol.

Đồng thời, chính việc tấn công vào 2 khu định cư nói trên một lần nữa đặt ra câu hỏi về quyền kiểm soát đã được Nga tuyên bố trước đó đối với các làng này, cũng như một số làng khác. Cả hai làng đều nằm trên tuyến đường tiếp cận Kupyansk-Uzlovaya, và các nhóm xâm nhập nhỏ đã hoạt động ở đó trong một thời gian dài.

Hầu hết khu vực Petropavlivka lân cận đang nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các đơn vị Moscow. AFU ở phía nam của khu vực này gần đây đã nhận được truyền đơn kêu gọi đầu hàng.

Hơn nữa, đoạn phim về những cuộc tập kích bằng UAV vào các tòa nhà ở Kurilovka đã xuất hiện trên truyền thông Ukraine. Tính hiệu quả của chúng rất đáng nghi ngờ, vì các nhóm xâm nhập của Nga đã hoạt động trong khu vực này từ cuối mùa thu năm ngoái và thậm chí đã bị AFU chiếm giữ nhiều lần.

Vị trí đóng quân của lực lượng Kiev ở phía đông Oskol đang dần bị thu hẹp, và RFAF đã có một số thành công theo hướng này.

Tuy nhiên, việc giao tranh chỉ diễn ra ở các tuyến đường dẫn đến các khu định cư trước đây đã được tuyên bố giải tỏa khó có thể là lý do để lạc quan, đặc biệt là khi xét đến các vấn đề báo cáo sai lệch "kinh niên" của quân đội Nga ở hướng Kupyansk, mà cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu của một giải pháp có hệ thống.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 9/2. Kiev tiếp tục phản công, giành lại nhiều vị trí trong thành phố. Moscow nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông thành phố (Ảnh: Rybar).

Nga xâm nhập trung tâm Liman

Theo hướng Liman (Lyman), cả Nga và Ukraine đều tích cực hoạt động. Ở phía đông nam, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía bắc Masliakivka và chiếm giữ các vị trí mới trên tuyến rừng. Điều này cho phép các nhóm xung kích khác đột phá trong trung tâm Masliakivka, nơi họ có thể củng cố vị trí và xâm nhập khu đô thị lõi của Liman.

Trong khi đó, các đơn vị khác đã đột phá vào phần đông nam Liman từ phía nam một lần nữa, nơi hình thành một vùng xám rộng lớn.

Về phía bắc, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công của họ ở khe núi Pynkov Yar, chiếm giữ những cứ điểm mạnh còn lại ở đó, cũng như một số vị trí trên tuyến rừng ở phía đông. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu rừng phía đông và tuyến rừng phía đông nam Stavky.

Về phía tây bắc, lực lượng Moscow chọc thủng phòng tuyến đối phương ở phía tây nam Stavky, tiến dọc theo các khu rừng trồng và chiếm giữ nhiều vị trí mới theo hướng bắc Liman. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở các công trình nông nghiệp ở vùng ngoại ô phía tây Stavky, và các tuyến đường tiếp cận trang trại chăn nuôi phía bắc thành phố.

Về phía tây, quân đội Nga tiếp tục tiến công ở phía bắc Drobysheve, chiếm được các vị trí mới tại tiệm bánh và trên những con phố theo hướng trường học địa phương. Trong khi đó, lực lượng Kiev tái chiếm một số vị trí trên các con phố phía bắc Drobysheve, đẩy lùi binh sĩ Nga ra ngoại ô thị trấn ở một số nơi.

Thêm vào đó, quân đội Ukraine tái chiếm thêm nhiều vị trí ở phía tây bắc khu rừng Drobysheve, trong khi Nga cố thủ ở phía đông nam khu rừng. Có 2,77km² nghiêng về phía Nga, Ukraine giành thêm 0,59km².

Quân đội Nga tiếp tục đột phá trên nhiều hướng xung quanh Liman, giành thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ, bắt đầu xâm nhập trung tâm thành phố. Kiev cũng phản công, chiếm một số vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Nga phá "cánh cửa thép" gần Sloviansk

Theo hướng nam Sloviansk, dấu hiệu tiến công của Cụm tác chiến phía Nam RFAF lại được phát hiện gần Bondarnoye. Một số vành đai rừng liền kề khu định đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Theo một số báo cáo, lính xung kích Nga cũng chiếm giữ một "vùng xám" giữa Zaliznyanske và Vasyukovka.

Các đơn vị Moscow đang giao tranh với các vị trí của đối phương gần Rai-Aleksandrovka và Nikolaevka, và pháo binh đang liên tục bắn phá dọc theo tuyến phòng thủ. Không quân Nga thường xuyên đánh phá Sloviansk. Nhà máy nhiệt điện Sloviansk mới đây đã bị trúng đạn khi một đường ống của nhà máy bị sập.

Ukraine đang định kỳ phản công gần Reznikovka, và giao tranh vẫn tiếp diễn. Bộ chỉ huy Kiev ở khu vực này vẫn chưa cạn kiệt lực lượng dự bị, vì vậy còn quá sớm để nói về việc Nga sắp bắt đầu trận chiến giành Sloviansk. Đồng thời, cũng có thể nói về các trận đánh ở những hướng tiếp cận xa hơn, cả theo hướng này và ở Liman lân cận.