Ukraine nêu điều kiện đóng băng chiến tuyến với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Axios, khi được hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng cho bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời: “Không, chúng tôi sẽ không bao giờ công nhận những vùng lãnh thổ tạm thời bị kiểm soát này là lãnh thổ Nga. Chúng tôi không thể làm vậy”.

Ông nhấn mạnh vấn đề không nằm ở số km2 lãnh thổ, mà là những người dân đang sống ở những vùng lãnh thổ bị kiểm soát đó, những người mà Ukraine không thể quay lưng làm ngơ.

Phóng viên Axios hỏi liệu Ukraine có chấp nhận tình huống biên giới đang ở đây rồi giờ nó ở chỗ khác hay không, ông Zelensky cho biết: “Nếu nhìn vào tình hình ngày hôm nay, nếu một lệnh ngừng bắn được tuyên bố ngay ngày mai, tất cả dừng lại, và nếu chúng tôi không có sức mạnh để giành lại những vùng lãnh thổ này ngay lúc này, thì chúng tôi sẵn sàng nói về điều đó. Chúng tôi sẵn sàng giành lại chúng vào một thời điểm nào đó trong tương lai thông qua con đường ngoại giao, không phải bằng vũ khí”.

Ông nhấn mạnh thêm, ông coi đây là một sự thỏa hiệp tốt cho tất cả mọi người.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nói rằng, xét đến tình hình hiện nay, Ukraine có khả năng giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ bị kiểm soát.

Ukraine và các đồng minh phương Tây tỏ ra lạc quan thận trọng sau tuyên bố dường như cho thấy sự thay đổi lập trường của ông Trump với cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 25/9 cho rằng không nên nuôi “ảo tưởng” về lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề Ukraine.

“Tổng thống Trump nói, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Đằng sau sự lạc quan bất ngờ này là lời hứa về việc Mỹ sẽ giảm dần sự can dự và chuyển trách nhiệm chấm dứt xung đột sang châu Âu”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X.

Giới quan sát nhận định, tuyên bố mới của ông Trump cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ rút dần vai trò hỗ trợ Ukraine nếu triển vọng chấm dứt xung đột tiếp tục mờ mịt.

Tại Ukraine, một số người dân hy vọng những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump về khả năng Kiev “giành lại toàn bộ lãnh thổ” sẽ đi kèm với hành động hỗ trợ cụ thể từ Washington. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến lo ngại về sự khó đoán trong lập trường của ông chủ Nhà Trắng.

“Chúng tôi cần sự ủng hộ như vậy từ Mỹ, từ Tổng thống Donald Trump, và hy vọng điều này sẽ tiếp tục trong tương lai”, bà Olha Voronina, 66 tuổi, sống tại Kiev, chia sẻ.

Trong khi đó, ông Volodymyr Cheslavskyi, 48 tuổi, một binh sĩ đang điều trị vết thương, cho rằng Tổng thống Mỹ thường khiến dư luận khó đoán khi đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau.

Anna Khudimova, 43 tuổi, thì hy vọng xung đột sẽ sớm chấm dứt. “Nhưng chúng tôi không thể làm điều đó nếu thiếu sự hỗ trợ của NATO, thiếu sự hậu thuẫn của châu Âu. Nếu ông Trump có thể tác động đến tình hình, thì có lẽ điều này mới trở thành hiện thực”, cô nói.

Kể từ khi nhậm chức vào đầu năm nay, ông Trump nhiều lần nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine. Gần đây, ông bày tỏ sự thất vọng trước tiến trình chậm chạp trong việc giải quyết xung đột, dù vẫn gọi Nga là một quốc gia hùng mạnh và cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không có “lá bài nào trong tay”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23/9 cảnh báo, Washington tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng cảnh báo sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump không phải vô hạn.