Nga cáo buộc Mỹ thay đổi trong vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).

“Họ nói với chúng tôi rằng vấn đề Ukraine cần được giải quyết. Tại Anchorage (Alaska) chúng tôi đã chấp nhận đề xuất của Mỹ. Họ đưa ra đề nghị, chúng tôi đồng ý, và vấn đề lẽ ra đã phải được giải quyết. Có vẻ như họ đã đề xuất và chúng tôi đã sẵn sàng, còn bây giờ thì họ không nữa”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu ngày 9/2.

Những phát biểu này đánh dấu giọng điệu cứng rắn hơn của Moscow đối với Washington, khi ông Lavrov cho rằng Mỹ đã quay lưng với cái mà ông mô tả là “các thỏa thuận Anchorage” về Ukraine mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đạt được trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8 năm ngoái.

Thỏa thuận này được cho là bao gồm việc Ukraine sẽ phải trao toàn bộ vùng Donbass cho Nga mà không cần giao tranh.

Nhà Trắng chưa xác nhận sự tồn tại của bất kỳ thỏa thuận nào như vậy và trước đó đã từ chối thừa nhận chúng trong các bình luận với Kyiv Independent.

Ông Lavrov nói rằng, bất chấp những tuyên bố về việc tiến tới hợp tác toàn diện, quy mô lớn, Washington trên thực tế vẫn theo đuổi cái mà ông mô tả là chính sách đối đầu Nga.

Ông Lavrov chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì không bãi bỏ các đạo luật được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden gồm các biện pháp trừng phạt Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra.

Ông viện dẫn các biện pháp trừng phạt mới và các hành động của phương Tây nhằm vào “đội tàu bóng tối” chở dầu của Nga làm bằng chứng.

“Trên thực tế, mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại: các biện pháp trừng phạt mới đang được áp đặt, và một cuộc chiến chống lại các tàu chở dầu (thuộc đội tàu bóng tối) đang được tiến hành trên vùng biển quốc tế”, Ngoại trưởng Lavrov nói.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tiếp tục không đạt được đột phá, do bất đồng về vấn đề lãnh thổ, đảm bảo an ninh.

Nga từ lâu đã yêu cầu các lực lượng Ukraine rút khỏi Donbass và ngày càng gắn bất kỳ thỏa thuận hòa bình tương lai nào với điều kiện này.

Trong khi đó, Ukraine bác bỏ khả năng rút quân, dù các quan chức Ukraine cho biết những phương án thay thế, bao gồm lập một khu phi quân sự hay khu tự do kinh tế có thể được xem xét.

Washington được cho là đã nói với Kiev rằng các bảo đảm an ninh sẽ chỉ được đưa ra sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, một thỏa thuận được dự đoán rộng rãi sẽ liên quan đến các vấn đề lãnh thổ liên quan đến Donbass.

Một nguồn thạo tin cho hay, Washington “không tìm cách ép buộc Ukraine đưa ra nhượng bộ lãnh thổ nào”, đồng thời nói thêm “2 bên phải cùng đồng ý với một thỏa thuận hòa bình, nhưng nội dung của thỏa thuận đó là do Nga và Ukraine quyết định”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, Washington đang thúc đẩy việc chấm dứt xung đột trước khi mùa hè bắt đầu và có thể gây áp lực lên các bên theo mốc thời gian đó.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết, Mỹ chưa đặt ra bất kỳ thời hạn nào cho việc chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 5/2 tiết lộ, Washington sẽ quyết định có áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga hay không dựa trên tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình.