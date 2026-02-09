Nga cảnh báo đanh thép Anh vì “tham chiến” cùng Ukraine

Lực lượng Ukraine chiến đấu ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti hôm 9/2, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin tuyên bố Nga có mọi lý do để coi Anh là một bên tham gia cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm việc Anh triển khai binh sĩ trên thực địa.

Ông Kelin cáo buộc mức độ can dự của Anh ở Ukraine rất sâu rộng và phản ánh chiến lược nhằm kiềm chế Nga.

“Anh cung cấp cho Kiev định hướng chính trị, hỗ trợ tài chính và vật chất, chia sẻ thông tin tình báo, cung cấp vũ khí, huấn luyện và chiến đấu cùng lực lượng vũ trang Ukraine và mô hình quân sự hóa khác”, ông tuyên bố.

“Chúng tôi có đầy đủ cơ sở coi London là một bên tham chiến trên thực tế”, Đại sứ Nga nhấn mạnh.

Ông Kelin cho biết các nhà hoạch định quân sự Anh đang làm việc tại Đại sứ quán Anh ở Kiev.

Đại sứ Nga cáo buộc Anh hỗ trợ các cơ quan tình báo đặc nhiệm Ukraine lập kế hoạch tiến hành các hoạt động chống Nga, đồng thời gia hạn chương trình huấn luyện Interflex dành cho binh sĩ Ukraine tại Anh ít nhất đến năm 2026.

Theo nhà ngoại giao Nga, sự hiện diện của binh sĩ Anh ở Ukraine hiện đã được thừa nhận công khai, bằng chứng là một quân nhân Anh đã thiệt mạng vào tháng 12 năm ngoái khi đang “quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm khả năng phòng thủ mới”.

Ông Kelin cho biết London tránh xác nhận vai trò tham chiến ở Ukraine.

Đại sứ Nga nói thêm rằng các cựu chiến binh Anh cũng đang tham chiến với tư cách là lính đánh thuê ở Ukraine, mặc dù không có chỉ đạo chính thức từ London.

Ông Kelin mô tả mối quan hệ Moscow - London từ lâu đã căng thẳng do sự đối đầu của các chính phủ Anh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 6/2, Đại sứ Kelin cho biết việc triển khai binh sĩ Anh và Pháp tại Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Financial Times đưa tin Ukraine đã đạt được thỏa thuận với các quốc gia châu Âu về một kế hoạch nhiều tầng nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn, bao gồm các bước sẽ được thực hiện để đáp trả những hành động vi phạm từ phía Nga.

Theo Financial Times, nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn, Brussels và Washington sẽ có phản ứng trong vòng 24 giờ, bao gồm các cảnh báo ngoại giao và hỗ trợ cho quân đội Ukraine.

Financial Times cho biết, khuôn khổ này đã được bàn bạc nhiều lần giữa quan chức Ukraine, châu Âu và Mỹ, với mục tiêu răn đe để ngăn một thỏa thuận đình chiến tiềm năng có thể bị phá vỡ.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố sau khi một thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết, Ukraine sẽ ngay lập tức nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng vũ trang, máy bay và hải quân của các nước phương Tây đã đồng ý giúp đỡ.

Ông Rutte nhấn mạnh rằng ngay khi thỏa thuận hòa bình đạt được, lực lượng vũ trang, máy bay trên không và hỗ trợ hải quân của những đồng minh đã cam kết giúp đỡ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Các thành viên NATO khác sẽ đóng góp theo những cách khác.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ coi lực lượng phương Tây ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp.