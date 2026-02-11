Chiến sự Ukraine 11/2: Kiev phản công đồng loạt ở 3 mặt trận, Nga rút lui

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 10/2 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: “Kể từ đầu ngày, có 108 cuộc giao tranh. Đối phương thực hiện 67 cuộc không kích, thả 192 quả bom dẫn đường. Họ cũng sử dụng 3.230 UAV cảm tử và tiến hành 2.344 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các đợt xâm nhập của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivske, Huliaipole. Đối phương không tiến hành hoạt động ở hướng Orekhov và Dniepe.

Thất thủ ở Seversk, chỉ huy Lữ đoàn 10 Ukraine bị cách chức

Ukrainska Pravda cho hay, sau khi để mất các vị trí gần Seversk (Siversk), chỉ huy Lữ đoàn 10 AFU đã bị cách chức và thay bằng một người mới.

Chỉ huy mới của Lữ đoàn sơn cước xung kích số 10 "Edelweiss" AFU, đang bảo vệ hướng Sloviansk (trước đây là Seversk), là tham mưu trưởng hiện tại của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93, Đại tá Alexei Chuzhikov, 33 tuổi. Ông sẽ nhậm chức trong vài ngày tới.

Alexey Chuzhikov là một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp, tốt nghiệp Học viện Lục quân Quốc gia Sagaidachny, chuyên ngành "Chỉ huy các đơn vị cơ giới".

Trong Chiến dịch phòng thủ Bakhmut năm 2022-2023, ông chỉ huy Tiểu đoàn Cơ giới số 3, đơn vị đã tham gia chiến đấu ác liệt ngay trong thành phố. Cuối năm 2024, khi chỉ huy lữ đoàn thay đổi từ Pavel Palisa sang Shamil Krutkov, ông Chuzhikov trở thành tham mưu trưởng lữ đoàn.

Trước đó, chỉ huy Lữ đoàn 10 trước đây, Đại tá Vladimir Poteshkin, đã bị cách chức vì để mất các vị trí phía nam Seversk, theo báo cáo của Ukrainska Pravda vào cuối tháng 12/2025. Ngoài ông Poteshkin, chỉ huy Lữ đoàn 54 AFU cũng bị cách chức.

Họ bị cách chức vì đã báo cáo sai lệch về sự hiện diện của các vị trí trong khu vực trách nhiệm của mình, trong khi thực tế những vị trí này đã bỏ trống từ lâu. Lời nói dối đã bị vạch trần trong bối cảnh toàn bộ thành phố nhanh chóng bị Nga chiếm giữ. Moscow tuyên bố kiểm soát Seversk vào ngày 12/12/2025.

Ukraine phản công ác liệt ở Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) đã tiến hành chiến dịch phản công dữ dội theo hướng Zaporizhia và xuất hiện các báo cáo cho rằng họ giành được những thắng lợi đáng kể. Tuy nhiên không hiểu sao chỉ huy lực lượng tấn công của Ukraine lại bị cách chức, dường như có sự vênh nhau giữa tình hình thực tế so với các báo cáo.

Quân đội Ukraine được cho là đã phát động chiến dịch phản công ở cánh đông Zaporizhia sau khi các đơn vị Nga mất quyền kết nối với hệ thống Starlink (Ảnh: Military Summary).

Ngược lại, quân đội Nga (RFAF) đã thực hiện một loạt các cuộc đột kích thành công, cho phép họ giành được khu định cư Zaliznychne. Đồng thời, đoạn video cho thấy quân đội Ukraine dường như đã quay trở lại làng Staroukrainka ở phía bắc.

Ngày càng có nhiều thông tin cho thấy lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô rất lớn theo hướng Zaporizhia và Donetsk.

Quân đội Nga đang dồn lực nhằm xóa sổ vành đai pháo đài cuối cùng của đối phương ở vùng Donbass, trong đó có thành phố Liman. Ukraine tăng cường quân dự bị, quyết chiến đấu đến cùng (Ảnh: MIlitary Summary).

Hình ảnh từ hướng Kupyansk có thể được định vị địa lý, cho thấy sự hiện diện của binh sĩ Nga ở phía bắc và phía tây khu định cư Myrne. Việc kiểm soát vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, nếu điều này chính xác, nó sẽ thay đổi đáng kể cục diện liên quan đến thành phố chiến lược.

Tại mặt trận Mirnograd, Shakhovskoy và Dobropolskaya, quân đội Nga đã bảo đảm an toàn Rodinske sau khi đẩy giao tranh đến mỏ Zaporozhskaya cũ và tiến gần đến Mỏ số 2, Vodyanskaya, kênh Suriyakmaps xác nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía bắc Pokrovsk - Mirnograd ngày 10/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

DeepState: Nga kiểm soát làng Bondarnoye ở vùng Donetsk

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR), quân đội Nga đã kiểm soát làng Bondarnoye và tiến vào Nikiforovka ở vùng Donetsk.

Báo cáo có đoạn: "Đối phương đã giành được Bondarnoye và tiến vào Nikiforovka. Sự xâm nhập của RFAF vào Primorskoye và Lukyanovskoye bị chặn đứng".

Trước đó, DeepState báo cáo rằng lực lượng Moscow đã xâm nhập thêm 2 khu định cư nữa ở các vùng Donetsk và Zaporizhia.

Nga mở rộng vùng kiểm soát tại khu vực biên giới tỉnh Sumy

Theo kênh Readovka, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại huyện Hlukhiv thuộc tỉnh Sumy.

Cụ thể, RFAF tiếp tục tăng cường hiện diện tại huyện Glukhovsky thuộc vùng Sumy. Sau khi giải tỏa khu vực xung quanh làng Komarovka, lính xung kích Nga đã bảo đảm an ninh cho rừng Mikhal, cũng như các khu vực Belaya Bereza và Sidorovka.

Sự gia tăng mạnh mẽ hoạt động của quân đội Nga tại các khu vực biên giới của cả vùng Kharkov và Sumy có thể là dấu hiệu cho thấy việc tạo ra một vùng đệm, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố vào tháng 5/2025.

Hoạt động của lực lượng Moscow tại các khu vực này chủ yếu nhằm tạo tiền đề cho một cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương. Nếu thành công, RFAF có được nền tảng vững chắc cho vùng đệm.

Xét cho cùng, vùng đệm phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể. Việc kiểm soát một dải biên giới hẹp không chặn đứng được nguy cơ lực lượng Kiev tiến hành các cuộc tập kích bằng hỏa lực pháo binh vào lãnh thổ Nga. Theo đó, ở giai đoạn này, hoạt động của RFAF tại các khu vực biên giới chủ yếu được thúc đẩy bởi những động cơ khác.

Sự gia tăng hoạt động của các đơn vị Moscow tại huyện Hlukhiv thuộc tỉnh Sumy đáng được đặc biệt lưu ý. Được biết, AFU duy trì lực lượng đáng kể ở vùng lân cận Hlukhiv và Shostka.

Hơn nữa, tại tỉnh Chernihiv, Kiev đã triển khai 2 trung tâm huấn luyện nhân sự hoàn chỉnh cho lực lượng lục quân. Một căn cứ hoạt động gần thị trấn Desna (Trung tâm Huấn luyện 169), và căn cứ thứ hai hoạt động tại doanh trại cơ bản của đơn vị quân sự A1815 (Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 1, trước đây là Lữ đoàn Xe tăng Độc lập số 1) gần thị trấn Goncharovskoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 10/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng đệm an ninh tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Mặc dù tên lửa Nga từng tập kích các mục tiêu này, nhưng quân đội Ukraine vẫn tiếp tục sử dụng chúng làm căn cứ huấn luyện. Bộ chỉ huy Kiev đang tập trung lực lượng dự bị với các nhiệm vụ không xác định.

Hoạt động gia tăng của quân đội Nga ở "vùng hẻo lánh" này, như thoạt nhìn trên bản đồ, đã kích động Ukraine sử dụng lực lượng tích lũy của mình. Nhiệm vụ là ngăn chặn sự tăng cường sức mạnh của AFU ở các khu vực khác, đặc biệt là theo hướng Zaporizhia.

Kênh Suriyakmaps cung cấp thêm thông tin về tình hình mặt trận Hlukhiv. Trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng đệm dọc biên giới, tận dụng lợi thế thiếu nhân lực của phía Ukraine tại đó, cho phép họ kiểm soát một khu vực rừng rộng lớn đến tận khu định cư Sydorivka cũ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Hlukhiv ngày 10/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Ukraine phản công ở Svyatohirsk và Liman, Nga rút lui

Lực lượng Kiev đã phát động một loạt các cuộc phản công phối hợp theo hướng Svyatohirsk và Liman (Lyman), với mục tiêu rõ ràng là cắt đứt mũi nhọn đột kích của Nga ở phía tây sông Nitrius, kênh AMK Mapping cho hay.

Hai trục tấn công chính của AFU là phía bắc theo hướng Novoselivka và phía nam dọc theo con đường từ Korovii Yar.

Cho đến nay, lực lượng Kiev đã tiến sâu hơn 2,5km từ phía nam, thiết lập vị trí vững chắc ở phần phía nam Novoselivka, và hơn 1,8km từ phía bắc, giành lại các cứ điểm mạnh ở phía đông nam Korovii Yar.

Các hoạt động giải tỏa cũng đang diễn ra ở phía bắc Svyatohirsk và các khu rừng phía nam Yarova, nơi một số vị trí đã được AFU tái chiếm, trong khi các cuộc phản công bổ sung đang diễn ra ở Oleksandrivka, Drobysheve, Yarova và trong rừng Drobysheve. Lực lượng Moscow cũng đã rút khỏi một số vị trí ở phía tây và phía đông Yarova.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Svyatohirsk và Liman ngày 10/2. Lực lượng Kiev phản công dữ dội, giành lại một số vị trí. Moscow được cho là buộc phải rút lui (Ảnh: AMK Mapping).

Nga chiếm được bao nhiêu diện tích ở 6 điểm nóng giao tranh?

Kênh AMK Mapping công bố tỷ lệ kiểm soát ước tính của quân đội Nga đối với 6 thành phố đang tranh chấp, gồm: Chasov Yar - 92,9%; Rodinske - 81,9%; Konstantinovka - 13,2%; Kupyansk - 12,3%; Liman - 5,4%; Svyatohirsk - 2,4%