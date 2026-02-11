Châu Âu liệt kê những yêu cầu Nga nhượng bộ về Ukraine

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas (Ảnh: AFP).

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, hôm 10/2 cho biết bà sẽ đề xuất một danh sách các nhượng bộ mà châu Âu cần yêu cầu Nga thực hiện như một phần của thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Các cuộc đàm phán nhằm kết thúc xung đột Ukraine cho đến nay chủ yếu có sự tham gia của các quan chức Ukraine, Mỹ và Nga, trong khi châu Âu chỉ được tham vấn theo từng thời điểm. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu khẳng định sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào nếu thiếu vai trò của họ.

“Bất kỳ ai ngồi quanh bàn đàm phán, bao gồm cả Nga và Mỹ, đều cần phải hiểu rằng châu Âu phải đồng ý. Để làm được điều đó, chúng tôi cũng có những điều kiện. Những điều kiện không nên đặt lên vai Ukraine, những người đã phải chịu rất nhiều sức ép, mà phải đặt lên phía Nga”, bà Kallas nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao châu Âu cho biết sẽ trình danh sách này lên các quốc gia thành viên EU trong vài ngày tới. Khi được hỏi danh sách đó có thể bao gồm những nội dung gì, bà nêu ví dụ như việc Nga phải hồi hương toàn bộ trẻ em Ukraine bị đưa đi trong thời gian xung đột, cũng như các hạn chế đối với lực lượng vũ trang Nga. Tuy nhiên, bà không nêu thêm chi tiết.

Các quan chức châu Âu khẳng định họ có những đòn bẩy đáng kể, bao gồm khoảng 210 tỷ euro (250 tỷ USD) tài sản của Nga đang bị đóng băng tại châu Âu, và những tài sản này có thể là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, phần lớn các quốc gia châu Âu theo đuổi chính sách cô lập Nga về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, một số nước đã lên tiếng ủng hộ việc đối thoại trực tiếp với Moscow, một phần do lo ngại về các cuộc thảo luận sâu rộng giữa Mỹ và Nga.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại đối thoại giữa châu Âu với Nga nhưng nhấn mạnh không nên gây áp lực lên Ukraine. "Vị trí địa lý của chúng ta sẽ không thay đổi: dù chúng ta thích Nga hay không, Nga vẫn sẽ ở đó. Đó là nước láng giềng của chúng ta", ông Macron nói.

Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Macron, ông Emmanuel Bonne, đã tới Moscow vào tuần trước để đàm phán với các quan chức Nga.

Một số quan chức châu Âu đã đề xuất bổ nhiệm một đặc phái viên EU để dẫn dắt các cuộc đàm phán với Nga. Tuy nhiên, bà Kallas cho rằng điều quan trọng là khối này cần thống nhất thông điệp gửi tới Moscow trước khi xem xét việc bổ nhiệm như vậy.

“Nếu chúng ta không bảo vệ bất kỳ nguyên tắc nào, thì không có lý do gì để chúng ta ngồi vào bàn đàm phán. Điều quan trọng là chúng ta phải thảo luận xem những nhượng bộ nào cần được phía Nga đưa ra để có được một nền hòa bình bền vững”, bà Kallas nói.