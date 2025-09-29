Phản ứng của Nga khi Mỹ xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã nghe những tuyên bố này. Chúng tôi đang phân tích kỹ lưỡng. Các chuyên gia quân sự của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ thông tin này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 29/9, khi được hỏi về đánh giá của Nga đối với các tuyên bố liên quan đến việc Mỹ xem xét cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Ông Peskov cho biết việc cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ không làm thay đổi căn bản tình hình chiến sự.

"Ngay cả khi Mỹ gửi tên lửa Tomahawk đến Ukraine, hiện tại vẫn chưa có động thái toàn diện nào có thể thay đổi cục diện trên chiến trường đối với chính quyền Kiev. Không có vũ khí thần kỳ nào tồn tại và Tomahawk hay các loại tên lửa khác đơn giản sẽ không thể thay đổi cục diện", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu để họ có thể cung cấp cho Kiev.

Phát biểu trong chương trình "Fox News Sunday" vào ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra "quyết định cuối cùng" về việc có chấp thuận thỏa thuận này hay không.

"Chúng tôi chắc chắn đang xem xét một số yêu cầu từ châu Âu", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Vance xác nhận chính quyền Tổng thống Trump đang thảo luận về việc có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Những gì Tổng thống làm là vì lợi ích tốt nhất của Mỹ. Đó là kim chỉ nam cho các quyết định chính sách đối ngoại của Tổng thống”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tên lửa Tomahawk, có tầm bắn lên tới 2.500km và đầu đạn nặng 450kg, vượt xa khả năng của bất kỳ hệ thống tầm xa nào mà Ukraine từng nhận từ các đồng minh phương Tây. Tên lửa Tomahawk sẽ giúp Ukraine đối phó với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Báo Telegraph ngày 26/9 đưa tin Tổng thống Zelensky đã đề nghị Tổng thống Trump cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa trong cuộc gặp tại Liên hợp quốc.

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ USS Gravely nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen năm 2024 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine có kế hoạch ký các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí với các quốc gia Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi, đồng thời tiết lộ nhiều nước châu Phi đã gửi đề nghị và Kiev đã chọn được quốc gia đầu tiên để hợp tác.

Trong chuyến thăm Washington vào tháng 8, ông Zelensky đã trình bày đề xuất mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ như một phần của gói bảo đảm an ninh hậu chiến. Trước đó, Financial Times đưa tin Kiev từng đề nghị mua 100 tỷ USD vũ khí Mỹ, được tài trợ bởi các đối tác châu Âu.

Tổng thống Zelensky ngày 27/9 tuyên bố Ukraine đang hướng tới việc hoàn tất các thỏa thuận mua vũ khí của Mỹ.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang lên kế hoạch cho hai thỏa thuận lớn, bao gồm một hợp đồng khổng lồ đặt mua vũ khí của Mỹ. Ngoài ra, Kiev cũng đang hoàn tất thỏa thuận bán các hệ thống không người lái do nước này sản xuất cho Washington.

Ông cho biết Kiev đã chuẩn bị danh sách các loại vũ khí muốn mua từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 90 tỷ USD. Ngoài ra, Ukraine cũng quan tâm đến các thỏa thuận riêng cho những loại vũ khí khác, đặc biệt là tên lửa tầm xa.