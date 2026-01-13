Ukraine lần đầu dùng "cần câu" để vô hiệu sát thủ không chiến của Nga

Hình ảnh cắt ra từ video cho thấy cần câu gắn trên UAV của Ukraine đang chặn UAV Nga (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Các binh sĩ Ukraine dường như đang thử nghiệm một bộ phận mới gắn lên UAV, sử dụng dây hoặc sợi cước để vô hiệu hóa các UAV cánh quạt của Nga trên không.

Chiến thuật này có thể được thấy trong một video do Lữ đoàn Đổ bộ Đường không Độc lập số 46 đăng tải hôm 12/1, nhấn mạnh một “cách thức mới để hạ UAV đối phương trên không”.

Qua góc nhìn camera FPV của UAV Ukraine, thiết bị mới này có một thanh kim loại nhô ra từ thân UAV đánh chặn. Một sợi dây hoặc cước mảnh được treo lủng lẳng từ thanh này, được kéo căng nhờ một vật nặng nhỏ, vật này đung đưa lọt vào khung hình khi UAV Ukraine bay cao phía trên chiến tuyến.

Sau đó, UAV của lữ đoàn dường như bay lướt qua mục tiêu, một UAV 4 cánh, làm vướng sợi dây vào cánh quạt của thiết bị đối phương, khiến nó bị vô hiệu hóa.

Lữ đoàn đã công bố hình ảnh của 2 vụ đánh chặn như vậy, cùng với một đoạn video thứ 3 cho thấy một UAV có gắn thiết bị dạng “cần câu” cố gắng lao vào một UAV cánh cố định.

Mục tiêu thứ 3 nhiều khả năng là UAV tấn công cảm tử Molniya của Nga. Hiện chưa rõ vụ đánh chặn trong đoạn video thứ 3 có thành công hay không.

Thiết bị mới lạ mang phong cách “cần câu” này là một ví dụ nữa cho thấy chiến sự đang thúc đẩy các lực lượng quân sự phát triển những phương pháp mới nhằm gây gián đoạn UAV bằng tác động vật lý, trong bối cảnh công nghệ tác chiến điện tử liên tục gây nhiễu vũ khí.

Cả Ukraine và Nga đều đã thử nghiệm các biện pháp chống UAV tương tự để đối phó với những tính năng chống gây nhiễu ngày càng phổ biến trên các UAV tấn công cỡ nhỏ, bao gồm việc dùng lưới đánh cá dưới mặt đất và thử nghiệm gắn chúng lên UAV đánh chặn.

Một số công ty phương Tây cũng đã bắt đầu thử nghiệm các thiết bị phóng lưới gắn trên UAV hoặc cầm tay để phòng thủ trước các UAV cỡ nhỏ.

Trong bối cảnh Nga ngày càng dựa vào các đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV cánh cố định Geran, vốn thường bay với tốc độ lên tới khoảng 185km/h, và trong một số trường hợp thậm chí đạt khoảng 370km/h, cuộc chiến đã dẫn tới sự phổ biến ngày càng tăng của các UAV nhỏ, nhanh và giá rẻ đóng vai trò là UAV đánh chặn.