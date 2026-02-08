Ukraine công bố thiệt hại sau khi Nga phóng gần 500 UAV, tên lửa

Một khu vực ở Kiev bị hư hại sau cuộc không kích của Nga hôm 7/2 (Ảnh: Reuters).

Cuộc tập kích gây thiệt hại nặng

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, trong cuộc tấn công ngày 7/2, Nga đã phóng hơn 400 máy bay không người lái (UAV) và khoảng 40 tên lửa để tấn công lĩnh vực năng lượng của Ukraine, nhắm vào lưới điện, các cơ sở phát điện và các trạm biến áp phân phối.

Các cuộc tấn công được ghi nhận trên khắp Ukraine, bao gồm cả những khu vực miền Tây xa tiền tuyến. Các tỉnh Khmelnytskyi, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk và Lviv đều bị tấn công.

Ông nhấn mạnh, Nga đã nhắm đến “các cơ sở có vai trò sống còn đối với hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine”.

Cuộc không kích đánh trúng các thành phần then chốt của lưới điện Ukraine đúng thời điểm thời tiết giá rét quay trở lại, với dự báo nhiệt độ tại Kiev sẽ giảm xuống -19°C trong những ngày tới, càng làm gia tăng áp lực lên hệ thống năng lượng.

Theo Tổng thống Zelensky, sản lượng điện tại các nhà máy điện hạt nhân của nước này đã giảm khi một tổ máy đã tự động ngừng hoạt động sau cuộc tấn công.

Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cho hay, lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào các trạm biến áp cao thế cũng như các đường dây truyền tải trên không 750kVvà 330kV, vốn tạo thành xương sống của mạng lưới điện Ukraine.

Các cơ sở phát điện cũng bị tập kích, bao gồm các nhà máy nhiệt điện Burshtyn và Dobrotvir ở miền Tây Ukraine.

DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết thiết bị tại các nhà máy nhiệt điện của họ đã chịu “thiệt hại nghiêm trọng”. Đây là cuộc tấn công thứ 220 của Moscow nhằm vào các cơ sở nhiệt điện của Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra.

Công ty cho biết cuộc không kích đã khiến Ukraine mất đi “một phần đáng kể” nguồn điện, làm gia tăng thêm áp lực lên hệ thống năng lượng vốn đã bị tàn phá nặng nề của nước này.

“Do thiệt hại tại các trạm biến áp cao thế, các nhà máy điện hạt nhân buộc phải xả tải. Ukraine đã mất một phần đáng kể lượng điện sẵn có... Những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn”, DTEK cho biết.

Tại Kiev, nơi tình hình nghiêm trọng nhất, người dân có thể chỉ có tối đa từ một tiếng rưỡi đến 2 tiếng có điện mỗi ngày.

Tính đến ngày 7/2, các lịch cắt điện khẩn cấp với mức độ lên tới 4,5-5 cấp đã được áp dụng trên toàn quốc, cùng với các biện pháp khẩn cấp bổ sung tại các khu vực phía Đông và phía Bắc.

Nhà điều hành lưới điện Ukraine Ukrenergo cũng đã đề nghị Ba Lan hỗ trợ điện khẩn cấp, dù không cung cấp thêm chi tiết.

Chiến thuật của Nga

Cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine vẫn đang tiếp tục, điều mà các quan chức Ukraine mô tả là nỗ lực gây sức ép buộc Kiev chấp nhận những yêu cầu tối đa của Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine đáp trả cuộc tấn công, đề nghị các nước này hỗ trợ hệ thống phòng không như Patriot, NASAMS.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã có hệ thống nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây truyền tải của Ukraine, gây ra các đợt mất điện lặp đi lặp lại trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, giới quan sát cũng chỉ ra điều “bất thường” trong cuộc tập kích mới đây của Moscow.

“Điều này hoàn toàn phù hợp với logic những gì họ đã làm trước tháng 8/2025, khi Nga tìm cách gây ra tình trạng mất điện trên toàn Ukraine. Nhưng sau đó, tất cả các làn sóng tấn công của họ đều tập trung vào những khu vực cụ thể (Kiev, Odessa, Kharkov, Kryvyi Rih/Dnipro). Vì vậy, đợt tấn công lần này có phần bất thường”, ông Oleksandr Kharchenko, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng, nhận định.

Chuyên gia này cho biết đợt tấn công hôm 7/2 đã nhắm vào mạng lưới điện cao thế với mục tiêu phá hoại các kết nối giữa miền Tây và miền Đông Ukraine, làm gián đoạn hoạt động nhập khẩu điện, cũng như đánh vào các cơ sở phát điện nhiệt nằm ngoài khu vực dân cư.

Ông Volodymyr Omelchenko, giám đốc các chương trình năng lượng tại Trung tâm Razumkov, cũng cho rằng phía Nga đã quay trở lại chiến thuật chia cắt hệ thống năng lượng của Ukraine thành 2 phần.

“Phần lớn năng lực phát điện chính của chúng tôi nằm ở bờ phải (sông Dnipro). Ở bờ trái, hầu như không còn năng lực phát điện nào. Vì vậy, chiến lược của họ là cắt nguồn cung điện từ phần miền Tây, nơi đang dư thừa, sang các khu vực miền Đông và miền Trung, nơi đang thiếu hụt”, chuyên gia này nói.

Ông Hennadiy Ryabtsev, nghiên cứu viên chính tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, tin rằng các cuộc tấn công nhằm làm suy giảm năng lực cung cấp năng lượng ở khu vực bờ trái của Ukraine.

“Đòn tấn công được thực hiện nhằm vào 2 loại mục tiêu chính gồm các trạm biến áp lấy điện từ các nhà máy điện hạt nhân và trung tâm năng lượng Burshtyn. Chính những mục tiêu này cho phép truyền tải điện từ miền Tây sang miền Đông. Ở bờ trái, tình hình rất tệ - mức tiêu thụ cao trong khi sản lượng phát điện thấp. Vì vậy, Nga đang tìm cách tước nguồn điện của các cơ sở công nghiệp ở bờ trái sông Dnipro”, ông nói.