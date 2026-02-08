Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới khốc liệt hơn khi Nga đẩy mạnh tấn công ở nhiều nơi (Ảnh minh họa: Skynews).

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thăm Ukraine lần đầu tiên

European Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang và Cựu chiến binh (Bộ Quốc phòng) Pháp Catherine Vautrin hôm 7/2, người đã đến thăm Ukraine lần đầu tiên kể từ khi bà được bổ nhiệm vào tháng 10 năm ngoái.

Cuộc thảo luận tập trung vào viện trợ quân sự, tăng cường hệ thống phòng không và tên lửa, cũng như mở rộng lực lượng không quân Ukraine bằng máy bay tiêm kích Mirage và Rafale của Pháp. Ông Zelensky đã thông báo cho bà Vautrin về hậu quả của cuộc không kích của Nga vào Ukraine rạng sáng 7/2.

Cảnh quay đầu tiên ghi lại hình ảnh máy bay chiến đấu Su-34 Nga thả bom lượn FAB-500T sử dụng bộ UMPK-PD, oanh tạc mục tiêu Ukraine (Video: Telegram).

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc cung cấp hệ thống tên lửa SAMP/T và chiến đấu cơ Mirage của Pháp để tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng việc nhanh chóng cung cấp các hệ thống phòng không sẽ tăng cường khả năng bảo vệ bầu trời Ukraine. Kiev cũng quan tâm đến việc nhanh chóng thực hiện một số dự án chung với Pháp trong khuôn khổ các sáng kiến ​​​​của châu Âu, chủ yếu là SAFE.

Bà Catherine Vautrin đảm bảo với Ukraine về sự hỗ trợ liên tục của Pháp. Bà ghi nhận sự hợp tác hiệu quả với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov, đặc biệt là trong việc hiện đại hóa các hệ thống radar do Pháp cung cấp và hợp tác sản xuất UAV

"Pháp sẽ tôn trọng các cam kết của mình liên quan đến tiêm kích Rafale. Về việc giao hàng, chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định, trong khuôn khổ chương trình SAFE. Chúng tôi sẽ là đối tác tận tâm của các bạn, bảo vệ lập trường của các bạn và tìm cách thu hút ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu rộng lớn hơn tham gia vào công việc này để tăng cường năng lực và chủ quyền của chúng ta ở châu Âu", bà nhấn mạnh.

Nga, Ukraine "ăn miếng trả miếng"

Kênh Military Summary đưa tin, cuộc tập kích đường không quy mô lớn của Nga vào lưới điện của Ukraine rạng sáng 7/2, phá hủy các kết nối quan trọng giữa miền Tây với miền Đông và khu vực Trung tâm, đã gây thiệt hại nặng, khiến nước láng giềng mất điện trên diện rộng.

Rạng sáng 7/2, Nga tiến hành đợt tập kích đường không quy mô lớn đánh phá hạ tầng năng lượng, khiến Ukraine mất điện trên diện rộng (Ảnh: Military Summary).

Ukraine đã đáp trả quyết liệt, một số cơ sở hạ tầng quốc phòng của Nga bị hư hại.

Nga tuyên bố, nghi phạm vụ ám sát tướng cấp cao đã bị bắt. Cuộc điều tra đang diễn ra, kẻ chủ mưu có thể sớm được nêu tên.

Trên thực địa, ở cánh đông Zaporizhia, quân đội Nga (RFAF) đã giành được lợi thế, trái ngược với dự đoán của các chuyên gia về hiệu quả suy giảm sau sự cố mất kết nối Starlink.

Tình hình ở Zaporizhia ngày càng trở nên nguy kịch đối với quân đội Ukraine (AFU). Lực lượng Moscow bắt đầu tấn công các thị trấn lớn còn lại ở phía tây Huliaipole, đạt một số thành công mới.

Bên cạnh đó, RFAF cũng gia tăng áp lực theo hướng Dobropillia. Một số nguồn tin cho biết có thêm các cuộc tấn công Bylitske, một ngôi làng án ngữ ngay trước Dobropillia.

Lực lượng Moscow cũng tiến dọc theo các cánh đồng gần đường M03, dẫn vào Sloviansk.

Quân đội Nga liên tục có những bước tiến lớn ở cánh đông Zaporizhia (Ảnh: MIlitary Summary).

Ukraine rơi vào "tình thế gần như vô vọng" ở Konstantinovka

Theo ZOV Military, truyền thông và các nhà phân tích phương Tây ngày càng thừa nhận rằng lực lượng Kiev ở Konstantinovka đang rơi vào "tình thế gần như vô vọng".

Theo dữ liệu của họ, các đơn vị xung kích Nga chọc thủng các công sự Ukraine tại khu vực giao lộ giữa quốc lộ N-20 và N-32, đồng thời bắt đầu tiến về Ilinovka, thực tế họ đã áp sát ngoại ô thành phố. Trong trung tâm, hầu như không có hệ thống phòng thủ nhiều lớp nào tương tự như vành đai phòng thủ bên ngoài, vì vậy việc tiến sâu hơn của RFAF có thể dễ dàng hơn.

Đây chính là điều gây lo ngại cho những người ủng hộ Kiev hiện nay: ngoài các tòa nhà và cứ điểm riêng lẻ, không còn hệ thống phòng thủ có tổ chức nào trong thành phố. Hệ thống phòng thủ dần tan rã thành từng ngôi nhà riêng lẻ, vốn không khó để phá hủy.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi việc sẽ dễ dàng đối với lực lượng Moscow. Các trận chiến đô thị theo truyền thống rất phức tạp và tốn kém. Dù vậy, cấu hình hiện tại của mặt trận rõ ràng bất lợi cho Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 6/2. Moscow kiểm soát vùng màu nâu, các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được, đồng thời đang tiếp tục tấn công theo mũi tên vàng (Ảnh: Ayden).

Ukraine tuyên bố bẻ gãy hầu hết nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, đã có 241 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận, cụ thể, Nga đã thực hiện 37 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk, 26 cuộc ở Konstantinovka".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Aleksandrivka, Huliaipole, Orekhov và Dnieper. Nga phát động 37 cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk nhưng bất thành với tổn thất lên tới 81 binh sĩ, trong đó có 54 người thiệt mạng.

Mặt trận Sumy rung chuyển

Quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tấn công vào Miropolye, tiến về Sumy, thủ phủ của vùng cùng tên, kênh RVvoenkor cho hay.

Cụ thể, RFAF tiếp tục đột phá quy mô lớn và tăng cường lực lượng.

Gần đây, trục chính của cuộc tấn công là khu vực đã được Nga “giải tỏa” giữa các làng Alekseyevka - Yablonovka - Yunakovka, cũng như Plekhovo - Miropolye.

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Marat Khairullin xác nhận, RFAF tiếp tục phát triển các khu vực vùng đệm ở tỉnh Sumy.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo: "Trong vòng một tuần, nhờ các hành động tấn công tích cực của các đơn vị Moscow, làng Zelenoye ở tỉnh Kharkov đã được giải tỏa, và vào ngày 5/2, làng Popovka ở tỉnh Sumy đã được kiểm soát".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 7/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo mũi tên đỏ (Ảnh: RVvoenkor).

Lực lượng Moscow liên tục mở rộng vùng đệm ở tỉnh Sumy.

Vào ngày 5/1, cứ điểm của AFU tại làng Grabovskoye sụp đổ, và đúng một tháng sau, vào ngày 5/2, hệ thống phòng ngự ở làng Popovka cũng tan vỡ, theo thông báo của trung tâm báo chí Bộ Quốc phòng Nga.

Popovka nằm ở thượng nguồn của sông Ilek trên biên giới. Cách đó 1km về phía tây bắc là khu định cư không có người ở Moskalivka, và cách đó 1,5km là làng Vysokoye, được RFAF kiểm soát vào ngày 20/12/2025.

Lực lượng Moscow đang thiết lập một đầu cầu dọc theo các tuyến đường xuyên tâm chính trong khu vực này: S-190610, O-190608 và O-190605. Theo logic, việc mở đường ra Pokrovka (phía tây bắc), hướng ra đường cao tốc T-19-18, là khả thi. Điều này sẽ tạo ra một đầu cầu để tiếp cận Krasnopillia, trung tâm vận tải và hậu cần chính của lực lượng Kiev trong khu vực này.

Kênh Suriyakmaps xác nhận, tại mặt trận Krasnopillia, trong 4 ngày qua, quân đội Nga đã tiến hành chiến dịch xuyên biên giới mới, giành quyền kiểm soát khu rừng Popovka. Ngoài ra, tình hình phía nam Grabovskoye đã được làm rõ, nơi lực lượng Moscow chiếm được một loạt vị trí dọc biên giới. Hơn nữa, các hoạt động của RFAF tiếp tục diễn ra tại Pokrovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sumy ngày 7/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Kênh Rybar đưa tin, theo hướng Burluk thuộc vùng Kharkov, các đơn vị Moscow đã giải tỏa làng Chugunovka, thiết lập chuỗi công sự phòng thủ dọc theo tuyến Zarubinka - Khatne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 7/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Sloviansk, Lữ đoàn 85 của Tập đoàn quân số 3 RFAF, được hỗ trợ bởi các đơn vị vận hành UAV và pháo binh, đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Bondarnoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sloviansk ngày 7/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kênh ZOV-TV cho hay, theo hướng Huliaipole, lực lượng Moscow đã tiến đến vùng ngoại ô phía bắc Zaliznichnoye, đồng thời giành lại quyền kiểm soát phía bắc Ivanovka, giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Novopavlovka, trung tâm khu định cư đang ở trong vùng xám.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 7/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh thành phố Huliaipole (Ảnh: ZOV TV).

Kênh Suriyakmaps cung cấp thêm thông tin về diễn biến ở Huliaipole. RFAF đã kiểm soát được nhiều vị trí phía nam thành phố và dọc theo tuyến đường sắt. Ngoài ra, họ phát động một cuộc đột kích dữ dội vào Zaliznychne sau khi tiến vào từ phía bắc và phía đông. Hơn nữa, lực lượng Moscow kiểm soát được các hệ thống chiến hào mới và tiến công xung quanh Olenokostiantynivka, dần dần đẩy giao tranh sang đoạn đường sắt phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 7/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ là nơi họ mới giành được xung quanh thành phố Huliaipole (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo hướng Seversk (Siversk), vùng kiểm soát của RFAF gần Minkovka và Bondarnoye đã được mở rộng. AFU đang mất dần lãnh thổ ở Nikiforovka.

Theo hướng Liman (Lyman), các điểm kháng cự xung quanh thành phố đang được RFAF dọn dẹp, Pinkov Yar và các cứ điểm phía bắc Maslyakovka đã bị chiếm giữ, và họ cũng có tiến triển ở khu vực đô thị.

Theo hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow đang mở rộng vòng vây quanh Bilytske, giao tranh đang diễn ra ở Kucherov Yar. Quân đội Ukraine đang cố gắng hoạt động theo nhóm nhỏ gần Molodetskoye.

Kênh Suriyakmaps cho biết, tại mặt trận Mirnograd, Shakhovskoy và Dobropillia: Sau khi pháo binh bắn chế áp dữ dội, quân đội Nga tiếp tục mở rộng về phía tây từ Sukhetske, bảo đảm tuyến đường sắt đến T-05-15, cho phép họ bắt đầu cuộc tấn công vào các chiến hào phía nam Bilytske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía bắc Pokrovsk - Mirnograd ngày 7/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được. Kiev phản công, chiếm lại một số vị trí ở phía bắc thành phố (Ảnh: Suriyakmaps).

Xung quanh Konstantinovka không có thay đổi lớn. Cánh phía nam vẫn hoạt động; các nỗ lực đột phá theo từng nhóm nhỏ của Ukraine đang bị cản trở bởi các cuộc tập kích bằng UAV.