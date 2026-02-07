Tình trạng sức khỏe của tướng cấp cao Nga sau vụ ám sát ở Moscow

Trung tướng Vladimir Alekseyev (Ảnh: Sputnik).

Truyền thông Nga đưa tin sức khỏe của Trung tướng Vladimir Alekseyev, quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga, đã rơi vào trạng thái nguy kịch sau vụ ám sát hụt tại Moscow ngày 6/2.

Oleg Tsaryov, một người thân cận với Tướng Vladimir Alekseyev, cho biết ông Alekseyev đã được phẫu thuật và vẫn trong tình trạng hôn mê.

Trước đó, theo truyền thông Nga, ông Alekseyev đã được đưa vào bệnh viện ở Moscow sau khi trúng nhiều phát đạn.

Ông bị một tay súng nhắm bắn bên ngoài nơi ở của mình tại Moscow.

Theo SHOT, một kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã bắn vào lưng Tướng Nga nhiều lần. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị cảnh sát truy lùng.

Hiện Nga chưa công bố danh tính nghi phạm đã nổ súng vào Trung tướng Vladimir Alekseyev tại Moscow. Một vụ án hình sự đã được khởi tố với các cáo buộc âm mưu giết người và lưu hành trái phép vũ khí.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 6/2, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát hụt Trung tướng Nga.

Ông Lavrov nhận định vụ việc này cho thấy chính quyền Ukraine đang tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình.

“Vụ việc này một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính quyền (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky trong việc liên tục tiến hành các hành động khiêu khích nhằm làm gián đoạn tiến trình đàm phán", ông Lavrov nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm rằng chính quyền Ukraine dường như quyết tâm “làm bất cứ điều gì” để thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây của họ phá vỡ bất kỳ nỗ lực nào nhằm đạt được một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga từ chối suy đoán về việc vụ việc này có thể ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc đàm phán trong tương lai.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc. Ukraine cũng chưa lên tiếng phản bác cáo buộc của Nga.

Trung tướng Vladimir Alekseyev, 64 tuổi, là một trong những quan chức cấp cao nhất của tình báo quân đội Nga. Ông từng phụ trách các hoạt động chống khủng bố tại Syria.

Năm 2017, ông Alekseyev được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những phần thưởng cao quý nhất của đất nước.

Ông từng bị Mỹ và Canada áp lệnh trừng phạt.

Một số sĩ quan cấp cao của Nga đã bị ám sát kể từ khi xung đột leo thang ở Ukraine. Moscow từng cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công này.

Trong một số trường hợp, tình báo quân sự Ukraine đã nhận trách nhiệm.

Kể từ tháng 12/2024, 3 quan chức khác cùng cấp bậc với Trung tướng Alekseyev đã thiệt mạng ở Moscow hoặc vùng lân cận.