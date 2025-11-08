Ukraine ký thỏa thuận để mua khí đốt Mỹ trong 25 năm

Mỹ đang thế chân Nga để thành nhà cung cấp năng lượng chính cho châu Âu (Ảnh: AFP).

Ông Serhii Koretskyi, Giám đốc điều hành Tập đoàn Naftogaz, công ty dầu khí quốc gia lớn nhất của Ukraine, cho biết: “Thỏa thuận quy định việc cung cấp thường xuyên khí đốt của Mỹ cho Ukraine thông qua các trạm tiếp nhận khí đốt của Hy Lạp và Hành lang Vertical”.

Ông Koretskyi cho biết quan hệ hợp tác này dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2050.

Ông tin rằng biên bản ghi nhớ này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung LNG ổn định cho Ukraine và tích hợp cơ sở hạ tầng của nước này vào tuyến hậu cần năng lượng châu Âu.

Ngoài ra, thỏa thuận còn thiết lập một hệ thống bền vững cho việc cung cấp và lưu trữ khí đốt của Mỹ.

Hy Lạp hôm 7/11 đã đồng ý nhập khẩu 700 triệu m³ LNG của Mỹ mỗi năm bắt đầu từ năm 2030, theo thỏa thuận dài hạn đầu tiên với Washington. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách thay thế nguồn cung khí đốt từ Nga cho châu Âu.

Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy xuất khẩu LNG của Mỹ từ Hy Lạp sang các nước láng giềng ở châu Âu, bao gồm Ukraine, và được ký kết chỉ vài tuần sau khi Liên minh châu Âu (EU) đồng ý lệnh cấm nhập LNG của Nga kể từ năm 2027 do cuộc chiến ở Ukraine.

Theo thỏa thuận thương mại được ký hồi tháng 7 với chính quyền Tổng thống Donald Trump, EU đã cam kết mua 250 tỷ USD dầu mỏ, LNG và công nghệ hạt nhân của Mỹ mỗi năm trong 3 năm tới. Các quan chức Mỹ ca ngợi thỏa thuận này tại hội nghị năng lượng ở Athens.

“Trước đây, Hy Lạp từng là điểm cuối của hệ thống cung cấp năng lượng do Nga kiểm soát. Hôm nay, Hy Lạp trở thành điểm khởi đầu, cánh cửa vào châu Âu cho thương mại năng lượng của Mỹ”, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố trong cuộc họp báo.

Hy Lạp đã tăng gấp 3 lần lượng nhập khẩu khí đốt kể từ năm 2020 và ủng hộ kế hoạch vận chuyển khí đốt qua tuyến đường ống Transbalkan để xuất thêm khí từ các trạm tiếp nhận của nước này sang Ukraine.

Ukraine đã nối lại việc nhập khẩu khí đốt qua tuyến Transbalkan nhằm duy trì hệ thống sưởi ấm và điện trong mùa đông, sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị hư hại nặng nề do các cuộc tập kích tăng cường của Nga.

Hồi tháng 9, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright tuyên bố Mỹ có thể nhanh chóng thay thế toàn bộ khí đốt và dầu nhập khẩu từ Nga vào châu Âu, đồng thời nhấn mạnh các lãnh đạo châu Âu đã được thông báo về điều này.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump là một doanh nhân và ông dường như muốn cả thế giới mua dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ với giá cao hơn.

Theo quan chức Nga, một số nước châu Âu đã mua LNG với giá cao hơn và điều này gây thêm gánh nặng cho ngân sách của họ, cũng như người nộp thuế. Ông Peskov cho hay, người dân ở một số nước châu Âu đã bắt đầu nhận được các hóa đơn năng lượng tăng gấp nhiều lần.