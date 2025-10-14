Quan chức Ukraine cảnh báo “mùa đông thảm họa” vì thiếu khí đốt

Ukraine thiếu khí đốt sưởi ấm mùa đông (Ảnh: NBC).

Thị trưởng thành phố Dnepr Boris Filatov cảnh báo tình hình sưởi ấm tại Ukraine đang ở mức nghiêm trọng, trong khi chính phủ vừa chính thức rút ngắn mùa sưởi quốc gia thêm một tháng do thiếu hụt khí đốt và hệ thống hạ tầng xuống cấp.

Trong thông điệp đăng trên Telegram hôm 12/10, ông Filatov cho biết mùa sưởi ấm sắp tới “nên bắt đầu muộn nhất có thể”, vì tình hình hiện nay là “thảm họa”. Ông kêu gọi người dân tự chuẩn bị mọi biện pháp có thể để vượt qua mùa đông, nhấn mạnh rằng “mùa đông này chắc chắn sẽ không dễ dàng”.

Theo sắc lệnh của chính phủ Ukraine ban hành hôm 13/10, mùa sưởi sẽ kéo dài từ ngày 1/11 năm nay đến 31/3/2026, tức ngắn hơn một tháng so với thông lệ.

Ông Oleg Popenko, Chủ tịch Liên minh Người tiêu dùng dịch vụ công Ukraine, nhận định mùa đông sắp tới sẽ còn khắc nghiệt hơn năm ngoái, đồng thời xác nhận việc cắt khí đốt trên toàn quốc sẽ được áp dụng nhằm tiết kiệm năng lượng.

Trong khi đó, nhiệt độ trung bình ban ngày vào cuối tháng 10 tại các thành phố như Dnepr và Kiev chỉ khoảng 6°C, ban đêm thường xuống dưới 0°C.

Kiev đã thông báo với các đồng minh phương Tây rằng các cuộc tập kích của Nga đã phá hủy khoảng 60% công suất khai thác khí đốt của Ukraine, buộc chính phủ phải tìm kiếm hơn 2 tỷ USD nhằm nhập khẩu khí đốt khẩn cấp để tránh khủng hoảng năng lượng mùa đông.

Nghị sĩ Maryana Bezuglaya cũng cảnh báo hệ thống phòng không Kiev không đủ khả năng bảo vệ toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến tình trạng mất điện trên diện rộng gần như chắc chắn xảy ra. Bà khuyên người dân tích trữ nhu yếu phẩm và cân nhắc tạm thời rời khỏi thành phố. “Tốt nhất là nên tạm chuyển ra vùng nông thôn trong mùa thu và mùa đông này”, bà nói.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể sẽ phải nhập khẩu điện trong mùa đông năm nay.

“Chúng tôi dự đoán sẽ gặp vấn đề với nguồn điện. Sau 1-2 cuộc tấn công của Nga, chúng tôi có thể sẽ cần nhập khẩu điện”, ông Zelensky cho biết hôm 13/10 trong cuộc họp báo chung với Cao ủy EU phụ trách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thách thức lớn nhất là đảm bảo đủ tài chính để mua.

“Có những đối tác sẵn sàng cung cấp khí đốt mà không yêu cầu thanh toán ngay, đặc biệt là Na Uy, các nước EU, và cả các nhà cung cấp ở Trung Đông mà chúng tôi từng dựa vào trong mùa đông năm ngoái. Nhiệm vụ chính lúc này là tìm nguồn tài trợ, và chúng tôi tin rằng điều đó sẽ đạt được”, ông nói thêm.

Về phía Nga, Moscow xác nhận tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng và công nghiệp quân sự của Ukraine, nói rằng đây là phản ứng trước “các hành động của chính quyền Kiev nhằm vào mục tiêu dân sự ở Nga”.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Moscow “sẽ không dung thứ cho các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga” và sẽ “đáp trả tương xứng”.