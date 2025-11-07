Chuyên gia nêu dấu hiệu Ukraine mở đường rút quân khỏi pháo đài Pokrovsk

Binh lính Trung đoàn tấn công 425 trong một hoạt động huấn luyện (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Khi một đại đội thuộc Trung đoàn Tấn công số 425 của Ukraine treo cờ Ukraine lên tòa nhà hội đồng thành phố gần trung tâm Pokrovsk vào hoặc ngay trước ngày 5/11, hình ảnh đó có thể khiến người ta nghĩ rằng lực lượng Ukraine đang phản công trong thành phố đang bị giao tranh ác liệt này.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nói với Euromaidan Press rằng, thực tế dường như không như vậy. Những người sống sót của lực lượng đồn trú Ukraine tại Pokrovsk hiện đang cố gắng mở đường rút lui khỏi thành phố.

Để giúp các binh sĩ còn lại của Lữ đoàn Jaeger 68 và Lữ đoàn Cơ giới 155 có cơ hội rút về tuyến phòng thủ mới ở phía bắc Pokrovsk, một số đơn vị tinh nhuệ quy mô nhỏ đã được điều động vào thành phố.

Trong số đó có đại đội thuộc Trung đoàn Tấn công 425 nói trên. Tuy nhiên, việc đơn vị này tiến vào trung tâm thành phố không phải là một cuộc phản công, mà là hành động yểm trợ cho cuộc rút lui quy mô lớn. Sau một năm giao tranh khốc liệt, trận chiến Pokrovsk “đang đi đến hồi kết”, theo nhà quan sát Thorkill.

Theo các chuyên gia, Nga đạt được ưu thế trong trận chiến Pokrovsk nhờ nhiều yếu tố chiến thuật. Thứ nhất, Nga có ưu thế quân số gấp ít nhất 5 lần Ukraine.

Nga đã tiến công kéo dài từ Avdiivka (cách Pokrovsk 40km) và luồn qua các khoảng trống trong phòng tuyến Ukraine. Bên cạnh đó, hành lang rút lui khỏi Pokrovsk của Ukraine dài 3km vẫn còn mở nhưng bị UAV cảm tử Nga tuần tra. Nếu việc rút khỏi khu vực không tiến hành nhanh chóng, Ukraine có thể đối mặt với kịch bản bất lợi.

Đến đầu năm 2025, quân Nga đã áp sát Pokrovsk; đến mùa hè, bộ binh Nga xâm nhập vào thành phố ngày càng nhiều, ẩn náu trong các tầng hầm để chờ tiếp viện. Một đợt tiến công của Nga ở phía bắc Pokrovsk hồi tháng 8 buộc Ukraine phải điều quân dự bị ra khỏi thành phố, khiến phòng tuyến suy yếu thêm.

Cục diện ở Pokrovsk và thành phố lân cận Myrnohrad dường như đã được định đoạt (Ảnh: EP).

Nhà phân tích Michael Kofman (Carnegie Endowment, Washington D.C.) viết rằng “tình thế chiến trường đã từ lâu bất lợi cho Ukraine”, do “điều kiện chiến đấu xấu đi, thiếu lực lượng dự bị và quân số tại chỗ quá mỏng".

Theo ông, tình hình xấu hơn trong tháng trước khi quân đội Nga liên tục luồn qua phía nam Pokrovsk, khiến các vị trí phòng thủ của Ukraine bị kéo giãn và suy yếu. Thời tiết xấu cũng giúp Nga dễ dàng đưa thêm quân vào thành phố trong những tuần gần đây.

Các đội UAV Nga theo sát đà tiến công, kiểm soát bầu trời Pokrovsk và các tuyến đường dẫn vào Pokrovsk và Myrnohrad lân cận. Hiện vẫn còn một hành lang rộng khoảng 3km giữa các cánh quân Nga ở phía bắc hai thành phố này, lối thoát duy nhất cho quân Ukraine, dù bị UAV cảm tử tuần tra liên tục và có nguy cơ bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

Để giữ hành lang mở càng lâu càng tốt, cho phép binh sĩ của Lữ đoàn 68 và 155 rút lui về phía bắc, bộ chỉ huy Ukraine đã điều động 1 đại đội của Trung đoàn Tấn công 425, cùng với 1 đại đội của Lữ đoàn Đổ bộ Đường không 82 và 3 đơn vị đặc nhiệm vào khu vực.

Với tổng cộng chỉ vài trăm người, lực lượng này quá ít và trang bị nhẹ để có thể đẩy lùi hàng nghìn binh sĩ Nga đang tiến vào Pokrovsk. Tuy nhiên, bằng cách phòng thủ ở rìa phía bắc thành phố, họ đã tạm thời cản bước được quân đội Nga.

Theo chuyên gia Thorkill, các binh sĩ của Lữ đoàn 68 và 155 dường như đã bắt đầu rút lui từ cuối tháng trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị Ukraine bị mắc kẹt tại khu trung tâm và phía nam Pokrovsk. Việc Trung đoàn Tấn công 425 xuất hiện tại trung tâm thành phố có thể là để giải cứu các nhóm bị kẹt này.