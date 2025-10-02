Ukraine kêu gọi phương Tây đóng biển Baltic với Nga, Ba Lan lên tiếng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất các nước phương Tây tìm cách đóng cửa Biển Baltic đối với tàu Nga do lo ngại chúng có thể được sử dụng để phóng UAV.

Trong những tuần gần đây, một số quốc gia EU và NATO đã ghi nhận các vụ UAV xâm nhập không phận và cáo buộc Nga đứng sau các vụ việc này. Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. Nga cũng từng tuyên bố không có ý định tấn công vào NATO, nhấn mạnh họ không có lợi ích gì khi làm như vậy.

Tuy nhiên, ông Zelensky cáo buộc Nga sử dụng tàu chở dầu để phóng UAV vào các nước EU, và nói rằng đây là “bằng chứng nữa cho thấy tại sao Biển Baltic và các vùng biển khác phải được đóng cửa với tàu chở dầu Nga".

Ông chưa đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho tuyên bố trên. Nga chưa bình luận về những cáo buộc này.

Liên quan tới phát biểu của ông Zelensky, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã bác bỏ đề xuất nói trên. Dù thừa nhận hoạt động của Nga trong khu vực là “chắc chắn đáng lo ngại”, ông nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi đang chờ phân tích từ quân đội. Những quyết định như vậy không thể được đưa ra chỉ dựa trên lời của Tổng thống Zelensky".

Trong thời gian qua, phương Tây tìm cách ngăn chặn "hạm đội bóng đêm" của Nga, ám chỉ các tàu mà Moscow sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt về dầu. Moscow gọi các lệnh trừng phạt của phương Tây là “bất hợp pháp”, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế tự do hàng hải, bao gồm cả ở biển Baltic, đều sẽ bị đáp trả thích đáng.

Các quan chức EU cũng đang thảo luận về việc thiết lập một “bức tường UAV” dọc biên giới Nga, có khả năng vô hiệu hóa các UAV xâm nhập vào không phận các nước thành viên.

Nga tỏ ra "lấy làm tiếc" về động thái này, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ông cho rằng, động thái này có thể gây ra những chia rẽ mới trong quan hệ giữa Nga và phương Tây.

Các quốc gia tiếp giáp biển Baltic (Đồ họa: Aljazeera).

Biển Baltic từ lâu đã là khu vực nhạy cảm chiến lược do vị trí địa lý đặc biệt, nơi các quốc gia NATO Estonia, Latvia, Lithuania, Phần Lan và Thụy Điển cùng chia sẻ với Nga ở lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.

Việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO lần lượt vào năm 2023 và 2024 đã biến vùng Biển Baltic thành một khu vực gần như được bao quanh bởi các quốc gia thuộc liên minh quân sự này, thường được gọi là "hồ NATO".