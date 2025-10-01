8 nghị sĩ Ukraine đề cử Tổng thống Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Dự luật, được đăng ký tại Kiev hôm 29/9, do 8 nghị sĩ đệ trình lên quốc hội nước này, bao gồm nữ nghị sĩ Anna Skorokhod thuộc phe đối lập trung hữu “Vì Tương lai”, cùng với Georgy Mazurashu, đại diện cho đảng “Đầy tớ của Nhân dân” cầm quyền.

Trong bản thuyết minh đi kèm dự luật, các nghị sĩ viết rằng ông Trump “nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng đối thoại” và đã thực hiện các bước nhằm giảm thiểu xung đột toàn cầu.

Họ ghi nhận ông đã phê duyệt việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đề xuất Mỹ điều phối các “bảo đảm an ninh” của châu Âu dành cho Kiev, và tác động khiến Liên minh châu Âu giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

“Trong giai đoạn leo thang xung đột, Tổng thống Donald Trump đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và tài ngoại giao đáng chú ý bằng cách thiết lập các kênh tiếp xúc ngoại giao tích cực với cả Kiev và Moscow, giúp giảm căng thẳng", bản ghi nhớ nêu, song không cung cấp thêm chi tiết.

Dự luật sẽ được xem xét và hiện chưa rõ khi nào hoặc liệu nó có được đưa ra bỏ phiếu hay không.

Nếu được thông qua, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thứ 8 đề cử ông Trump cho giải thưởng này. Các đề cử được nộp hiện nay sẽ được xem xét cho năm 2026.

Trước đó, hồi tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã đề cử ông Trump cho giải thưởng này, viện dẫn những nỗ lực trung gian hòa giải của ông tại Trung Đông.

Tháng 6, Pakistan tuyên bố đã đề cử ông Trump, ghi nhận đóng góp của ông trong việc giảm căng thẳng với Ấn Độ.

Campuchia cũng thông báo đã gửi hồ sơ đề cử sau khi đạt được thỏa thuận trong cuộc xung đột tại biên giới với Thái Lan.

Bản thân ông Trump từng tuyên bố rằng ông “xứng đáng” nhận Giải Nobel Hòa bình, dù khẳng định mình “không tìm kiếm sự chú ý” và có thể sẽ không nhận được giải. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng chỉ trong 7 tháng, ông đã “kết thúc 7 cuộc chiến không có hồi kết.”