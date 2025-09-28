Nga cảnh báo đáp trả dứt khoát với phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

“Bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước tôi sẽ bị đáp trả dứt khoát. Những ai trong NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang nói với cử tri của họ rằng xung đột với Nga là điều không thể tránh khỏi thì không nên có chút nghi ngờ nào về điều này”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27/9.

Nhà ngoại giao Nga cũng bác bỏ những tuyên bố của một số quan chức châu Âu cho rằng Moscow đang cân nhắc tấn công NATO trong những năm tới.

“Nga không hề có ý định như vậy”, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định, nhắc lại lời của Tổng thống Vladimir Putin trước đó khi gọi những suy đoán đó là “vô nghĩa”.

Theo ông Lavrov, Moscow nhiều lần đề nghị các quốc gia thành viên NATO cùng xây dựng “những đảm bảo an ninh có tính ràng buộc pháp lý” ở châu Âu, nhưng phương Tây đã phớt lờ những đề nghị này.

Ông cũng nhấn mạnh quân đội Nga chưa bao giờ cố ý phóng máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa nhằm vào các quốc gia thành viên NATO.

Trong cuộc họp báo sau bài phát biểu tại Đại hội đồng, ông Lavrov cũng cho biết Moscow lo ngại trước những phát biểu của các chính trị gia ở EU và NATO rằng Thế chiến III đang cận kề như một “kịch bản có khả năng xảy ra”.

Dù chỉ trích NATO và EU, ông Lavrov khẳng định Moscow vẫn hy vọng về một “đối thoại thẳng thắn” với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, bất chấp sự thay đổi lập trường gần đây của nhà lãnh đạo Mỹ về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông cho biết Mỹ và Nga sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ ba trong những tháng tới nhằm cải thiện hoạt động của các đại sứ quán vốn đã bị hạn chế nghiêm trọng bởi hơn một thập niên trả đũa ngoại giao và các biện pháp hạn chế khác.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước NATO cáo buộc các máy bay quân sự và UAV của Nga xâm phạm không phận gần đây. Lãnh đạo NATO và EU đồng loạt tuyên bố để ngỏ phương án bắn hạ các máy bay Nga vi phạm không phận nếu cần thiết.

Hôm 26/9, các Bộ trưởng Quốc phòng từ 10 nước thành viên EU ở sườn Đông NATO đã họp trực tuyến để thảo luận về các biện pháp ứng phó. Họ nhất trí hợp tác để thiết lập “bức tường ngăn máy bay không người lái".

Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius cho biết, bức tường này có thể mất một năm để xây dựng và ưu tiên trước mắt là thiết lập một hệ thống phát hiện UAV hiệu quả.

Theo giới chức EU, trong năm đầu tiên, một mạng lưới cảm biến sẽ được triển khai để phát hiện hiệu quả hơn các vụ xâm nhập UAV, tiếp đến là xây dựng năng lực đánh chặn.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực này của châu Âu. “Bức tường UAV sẽ tạo ra một hệ sinh thái quốc phòng hoàn toàn mới ở châu Âu và Ukraine sẵn sàng trở thành một phần trong đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal nhấn mạnh.