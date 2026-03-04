Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Châu Âu khẩn trương sơ tán công dân khỏi Trung Đông

Minh Phương
(Dân trí) - Một số quốc gia châu Âu đang gấp rút sơ tán công dân bị mắc kẹt ở Trung Đông khi cuộc chiến Israel - Mỹ với Iran leo thang.

Tóm tắt sự kiện:

- Lãnh sự quán Mỹ ở Dubai bốc cháy sau khi bị tấn công bằng UAV.

- Mỹ cam kết bảo vệ các tàu qua lại Vùng Vịnh.

- Israel tuyên bố tấn công cơ sở hạt nhân bí mật của Iran.

- UAE mở hành lang an toàn hàng không cho phép các chuyến bay sơ tán.

- Mỹ tấn công hơn 1.700 mục tiêu ở Iran trong 4 ngày xung đột.

- Mỹ tuyên bố đợt tấn công mới nhằm vào ban lãnh đạo Iran.

Theo Aljazeera, Guardian
