Châu Âu khẩn trương sơ tán công dân khỏi Trung Đông
(Dân trí) - Một số quốc gia châu Âu đang gấp rút sơ tán công dân bị mắc kẹt ở Trung Đông khi cuộc chiến Israel - Mỹ với Iran leo thang.
Tóm tắt sự kiện:
- Lãnh sự quán Mỹ ở Dubai bốc cháy sau khi bị tấn công bằng UAV.
- Mỹ cam kết bảo vệ các tàu qua lại Vùng Vịnh.
- Israel tuyên bố tấn công cơ sở hạt nhân bí mật của Iran.
- UAE mở hành lang an toàn hàng không cho phép các chuyến bay sơ tán.
- Mỹ tấn công hơn 1.700 mục tiêu ở Iran trong 4 ngày xung đột.
- Mỹ tuyên bố đợt tấn công mới nhằm vào ban lãnh đạo Iran.
Theo Aljazeera, Guardian