Châu Âu khẩn trương sơ tán công dân khỏi Trung Đông

Tóm tắt sự kiện:

- Lãnh sự quán Mỹ ở Dubai bốc cháy sau khi bị tấn công bằng UAV.

- Mỹ cam kết bảo vệ các tàu qua lại Vùng Vịnh.

- Israel tuyên bố tấn công cơ sở hạt nhân bí mật của Iran.

- UAE mở hành lang an toàn hàng không cho phép các chuyến bay sơ tán.

- Mỹ tấn công hơn 1.700 mục tiêu ở Iran trong 4 ngày xung đột.

- Mỹ tuyên bố đợt tấn công mới nhằm vào ban lãnh đạo Iran.