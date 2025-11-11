Ukraine học theo thiết giáp "nồi đồng, cối đá" của Nga

Một thiết giáp được trang bị lớp giáp "nồi đồng, cối đá" của Nga (Ảnh: EP).

Trong nỗ lực không ngừng nhằm bảo vệ các phương tiện bọc thép khỏi những UAV tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) nhỏ bé, vốn xuất hiện khắp nơi, mọi lúc dọc tuyến đầu dài 1.100km của cuộc chiến, lực lượng Nga đã cho ra đời hàng loạt sáng kiến kỳ lạ.

Kết quả là những “lồng chống UAV” và các xe tăng “rùa”, “nhím”, “nhím sắt” trông cồng kềnh và không thuận mắt. Tuy nhiên, chúng tác chiến một cách thực sự hiệu quả. Thực tế, lớp giáp bổ sung hiệu quả đến mức lực lượng Ukraine thường sao chép từng kiểu cải tiến đó cho các xe bọc thép của riêng mình.

Sáng kiến chống UAV mới nhất của Nga cũng không ngoại lệ. Bằng cách gắn thêm hàng nghìn sợi kim loại lên các lồng chống UAV trên xe tăng, Nga đã truyền cảm hứng để Ukraine làm điều tương tự.

“Hiện nay cả lực lượng Nga và Ukraine đều cải biến xe tăng của họ thành nhím sắt”, nhóm phân tích ủng hộ Ukraine Conflict Intelligence Team nhận xét.

“Mức tiến triển của xung đột đang diễn ra như vậy”, một thợ cơ khí Ukraine cho biết, đồng thời kêu gọi người ủng hộ quyên góp dây nhôm công nghiệp. Thợ cơ khí tháo dây thành từng sợi kim loại riêng lẻ rồi hàn từng bó khoảng 100 sợi lên lồng chống UAV của xe tăng.

Một chiếc xe “nhím sắt” có thể có tới 900 bó, tổng cộng khoảng 90.000 “sợi” kim loại. Mỗi sợi có thể kích nổ một UAV FPV đang lao tới trước khi nó chạm vào thân xe tăng.

Dĩ nhiên, giáp chống UAV tự chế cũng có mặt trái. Toàn bộ trọng lượng tăng thêm đó có thể nhanh chóng phá hỏng hộp số của xe.

Và những chiếc xe tăng, thiết giáp nặng nề này thường dễ bị sa lầy khi vượt sông suối. Tuy nhiên, mất đi chút khả năng cơ động vẫn là cái giá nhỏ để đổi lấy thêm khả năng sống sót trước UAV.

Trên thực tế, không lớp giáp nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho xe tăng, nhưng để phá hủy phương tiện thông qua các lớp giáp dày như vậy cần rất nhiều UAV.

Một chiếc xe tăng “rùa” Nga bọc giáp dày, được gắn thêm lớp vỏ kim loại bên ngoài, đã chịu được khoảng 25 lần tấn công bằng mìn và UAV FPV của Ukraine trước khi bị chiếc UAV thứ 26 vô hiệu hoá trong một đợt tấn công hướng về thành phố Siversk ở miền đông Ukraine hồi cuối tháng trước.

Khi các xe tăng "nhím sắt" mới xuất hiện, phía Ukraine thường thấy bất ngờ về hình dạng kỳ lạ của chúng.

"Ai cũng cười vì mấy cái lồng sắt đó, nhưng thực ra chúng hoạt động vô cùng hiệu quả. Chúng có thể chịu được rất nhiều UAV FPV”, một blogger quân sự của Ukraine nhận xét.

Càng chịu được nhiều UAV FPV trước khi bị hạ, phương tiện đó càng có cơ hội sống sót khi vượt qua vùng đất trống bị UAV giám sát, dẫn theo các xe chở bộ binh tới vị trí mới an toàn hơn dưới lòng đất.

Đó chính là cách Nga kiểm soát lãnh thổ: giành lấy một vị trí với vài lính bộ binh, rồi từ đó dần dần mở rộng bằng quân tăng viện. Sau đó, phòng tuyến Ukraine dần bị áp đảo theo thời gian.

Vì vậy, việc Ukraine học tập theo Nga để bảo vệ các xe tăng quý giá là điều không có gì quá ngạc nhiên. Khi cuộc chiến tiêu hao đã kéo dài hơn 3 năm, việc đội quân nào thích nghi nhanh và bảo toàn được năng lực tốt hơn sẽ có ưu thế lớn hơn.