Lãnh đạo Chechnya đáp trả cứng rắn sau kêu gọi bắt giữ của Ukraine

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov (Ảnh: Reuters).

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ bắt giữ người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, cho rằng động thái này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky đưa ra phát biểu trên vào hôm 7/1, đề nghị các đồng minh phương Tây gia tăng áp lực đối với Nga và lập luận rằng điều đó sẽ giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine gợi ý rằng Mỹ có thể bắt giữ ông Kadyrov, một đồng minh thân cận của ông Putin, để đẩy nhanh tiến trình đàm phán. Ông Zelensky cũng nhắc tới vụ Mỹ đột kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này, Nicolás Maduro.

“Cả thế giới đều có thể thấy kết quả. Họ làm rất nhanh (chiến dịch bắt ông Maduro). Vậy thì hãy tiến hành một kiểu chiến dịch nào đó chống lại ông Kadyrov. Có lẽ khi đó ông Putin sẽ nhìn thấy điều này và suy nghĩ lại”, ông Zelensky cho biết.

Lãnh đạo Chechnya nhanh chóng đáp trả lời đề nghị trên, cáo buộc ông Zelensky tìm cách làm ảnh hưởng tới tiến trình đàm phán hòa bình thay vì thúc đẩy nó, đồng thời kêu gọi ông hãy tự hành động thay vì phụ thuộc vào Mỹ.

Cuối tuần qua, Mỹ đã phát động một cuộc đột kích vào Venezuela và bắt giữ ông Maduro cùng Phu nhân. Sau đó, hai người được đưa tới New York và đối mặt với nhiều cáo buộc mà Mỹ đưa ra, bao gồm buôn bán ma túy. Ông Maduro đã mạnh mẽ bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình. Trước đó, ông cũng nhiều lần tuyên bố Venezuela đã có nỗ lực trong việc ngăn chặn nạn buôn bán ma túy và không liên quan tới những đường dây này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ “điều hành” Venezuela cho đến khi có một “quá trình chuyển tiếp trật tự”.

Cộng hòa Chechnya là khu vực gồm phần lớn người Hồi giáo. Mặc dù vẫn là một phần của Liên bang Nga, song Cộng hòa Chechnya đã được Moscow trao nhiều quyền tự trị.

Ông Kadyrov là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Cộng hòa Chechnya đã thành lập lực lượng đặc nhiệm OMON Akhmat-1 chuyên để phục vụ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Lực lượng này gồm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ.

Đặc nhiệm Chechnya đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Đích thân ông Kadyrov cũng nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine.

Trong những năm qua, ông Kadyrov đã phải nhận hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây.

Tháng 10/2022, Tổng biên tập Sách Kỷ lục Nga Stanislav Konenko ngày 5/10 công bố, nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov đã được ghi nhận là người chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới. Ngoài ra, ông Kadyrov cũng đạt kỷ lục về "số lượng lệnh cấm vận cao nhất thế giới được áp dụng đối với một người, người thân và những đối tác".

Người đứng đầu Chechnya, vào thời điểm đó, cho biết ông tự hào vì trở thành người nắm giữ kỷ lục trên. Ông cho rằng, các lệnh trừng phạt chống lại ông cho thấy ông đang bảo vệ đạo Hồi, phong tục, truyền thống và an ninh của nước Nga.