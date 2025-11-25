Pháp nêu phương án đưa binh sĩ phương Tây tới Ukraine hậu chiến sự

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng “liên minh các nước sẵn sàng hành động” có thể sẵn sàng triển khai lực lượng tới “cách xa khu vực tiền tuyến” sau khi xung đột Ukraine được giải quyết.

“Chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch triển khai quân gần tiền tuyến, vì đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi”, ông Macron nói với đài RTL.

Theo ông, việc triển khai quân “tại các khu vực hậu cứ ở Kiev và Odessa” có thể được xem xét.

“Có một yếu tố bảo mật trong việc này, vì cơ chế phức tạp hơn, và một lực lượng hỗ trợ đang được thiết lập. Binh sĩ Anh, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có mặt trên thực địa để bảo đảm công tác huấn luyện và an ninh sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, tức là không phải trong bối cảnh chiến sự”, ông giải thích.

Anh, Thổ Nhĩ Kỳ chưa bình luận về thông tin này.

Nhà lãnh đạo Pháp trước đó thông báo rằng liên minh những nước sẵn sàng hành động, nhóm quốc gia có mục tiêu hỗ trợ Ukraine, sẽ họp trực tuyến vào ngày 25/11.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó cáo buộc phần lớn các nước thuộc liên minh nói trên ở châu Âu "theo đuổi mục tiêu khiến chiến sự ở Ukraine kéo dài cho tới người Ukraine cuối cùng".

Ông cũng nói rằng Moscow sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ việc triển khai binh sĩ NATO nào ở Ukraine, vì sự hiện diện của lực lượng liên minh trên lãnh thổ Ukraine sẽ tạo ra mối đe dọa đối với Nga.

Trong bài phát biểu, ông Macron bác bỏ những tin đồn rằng Pháp có kế hoạch đưa các thanh niên tới khu vực chiến sự ở Ukraine.

“Chúng ta phải xóa bỏ quan niệm rằng chúng ta sẽ đưa thanh niên của mình tới Ukraine. Không có cuộc thảo luận nào về việc đó”, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Fabien Mandon tuyên bố nước này có “sức mạnh kinh tế và dân số” để "răn đe" Nga, nhưng lại thiếu "sức mạnh tinh thần".

Ông cho rằng nếu người dân Pháp "không sẵn sàng chấp nhận hy sinh con cái, chịu thiệt hại về kinh tế để ưu tiên quốc phòng, thì Pháp sẽ “gặp rủi ro".

Phát biểu của ông Mandon đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối trên khắp các diễn đàn chính trị.

Trước đó, Tướng Mandon từng tuyên bố lực lượng Pháp có thể xảy ra xung đột với Nga trong 3-4 năm tới. Tuy nhiên, ông Lavrov nhiều lần nhấn mạnh Nga chưa từng có, và hiện cũng không có, bất kỳ ý định nào tấn công NATO hay EU, cho rằng họ không có lợi ích gì khi làm như vậy.

Trả lời RTL, ông Macron khẳng định kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine do Mỹ đề xuất là một bước đi đúng hướng nhưng cần được tinh chỉnh thêm.

“Kế hoạch dựa trên mong muốn của Mỹ nhằm cố gắng tái lập hòa bình thông qua các cuộc thảo luận với Nga. Những gì được trình bày cho phép chúng ta hiểu điều gì có thể chấp nhận được đối với Nga. Ukraine cần làm rõ những nhượng bộ mà nước này sẵn sàng thực hiện về lãnh thổ, ngôn ngữ, hiến pháp", nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.

Tuần trước, Washington đã đề xuất một kế hoạch 28 điểm cho việc giải quyết vấn đề Ukraine, nhưng có nhiều điều khoản yêu cầu Kiev nhượng bộ lãnh thổ. Châu Âu và Ukraine đã đưa ra một bản kế hoạch khác với nhiều điều kiện có lợi hơn cho Kiev.

Theo hãng tin RBC-Ukraine, các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã đạt được đồng thuận về phần lớn kế hoạch Washington đề xuất, dù một số điểm vẫn để lại để thảo luận giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước.