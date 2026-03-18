Ukraine đồng ý nối lại đường ống trung chuyển dầu Nga sang châu Âu

Đường ống Druzhba ở gần Stryi, tỉnh Lviv, Ukraine (Ảnh: Bloomberg).

Tuy nhiên, Ukraine cũng cho biết việc nối lại nguồn cung dầu thô của Nga tới 2 nước thành viên EU là Hungary và Slovakia vẫn còn phải chờ vài tuần nữa.

Trong một lá thư gửi EU được công bố ngày 17/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết công tác sửa chữa đường ống sắp hoàn tất và trạm bơm dự kiến sẽ được khôi phục trong khoảng 1 tháng rưỡi, “trong điều kiện không có thêm bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga”.

Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga qua đường ống Druzhba kể từ cuối tháng 1, sau khi Kiev cho biết một cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng thiết bị đường ống ở miền Tây Ukraine và cần thời gian để sửa chữa. Nga bác bỏ cáo buộc này.

Chính phủ Hungary và Slovakia, 2 nước vẫn phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga, cáo buộc Ukraine trì hoãn việc khôi phục dòng chảy dầu. Kiev phủ nhận điều này.

Tranh chấp liên quan đến việc gián đoạn này đã khiến Hungary tiếp tục chặn khoản vay 90 tỷ euro (khoảng 98 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine cũng như các gói trừng phạt mới đối với Nga, chừng nào dòng chảy qua Druzhba vẫn bị gián đoạn.

Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo EU sẽ diễn ra vào cuối tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo Ukraine: “Nếu không có dầu, sẽ không có tiền".

Ukraine phủ nhận việc trì hoãn dòng chảy dầu. “Những cáo buộc cho rằng Ukraine cố tình cản trở việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba là không có cơ sở”, ông Zelensky viết trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trong thư gửi ông Zelensky, hai lãnh đạo EU cho biết việc khôi phục dòng chảy dầu qua Ukraine có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì ổn định thị trường và phù hợp với các nghĩa vụ hợp đồng của Ukraine.

Họ cũng tái khẳng định cam kết loại bỏ hoàn toàn lượng dầu nhập khẩu còn lại từ Nga vào cuối năm 2027, một kế hoạch mà Hungary và Slovakia phản đối nhưng không thể ngăn chặn.