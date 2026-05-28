Iran nổ súng vào tàu Mỹ qua eo biển Hormuz, Washington khai hỏa bắn trả

Truyền thông Iran ngày 28/5 đưa tin Iran nổ súng vào tàu chở dầu Mỹ đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: RT/Telegram).

Hãng tin Tasnim của Iran hôm nay 28/5 trích dẫn một “nguồn tin quân sự” cho biết, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Mỹ “cố gắng đi qua eo biển Hormuz bằng cách tắt hệ thống radar”.

Theo nguồn tin, Mỹ sau đó đã bắn trả “vào một khu vực xung quanh Bandar Abbas” - thành phố cảng phía nam Iran nằm trên eo biển Hormuz.

Tasnim xác nhận “các tiếng nổ có liên quan đến vụ việc này” và “không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản”.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái phóng từ Iran, đồng thời tiến hành một cuộc tấn công vào trung tâm điều khiển máy bay không người lái ở thành phố cảng Bandar Abbas phía nam Iran.

Thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân và không quân trọng yếu của Iran, có vị trí chiến lược dọc theo eo biển Hormuz.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc tấn công vào Bandar Abbas đã ngăn chặn Iran phóng máy bay không người lái thứ 5.

“Hôm nay, lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran gây ra mối đe dọa xung quanh eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ cũng đã tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran ở Bandar Abbas, nơi chuẩn bị phóng máy bay không người lái thứ 5”, quan chức Mỹ tiết lộ.

Quan chức Mỹ khẳng định “những hành động này được cân nhắc kỹ lưỡng, hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm mục đích duy trì lệnh ngừng bắn”.

Thành phố Bandar Abbas nằm dọc eo biển Hormuz (Ảnh: Mehr).

Một quan chức khác của Mỹ nói rằng quân đội Mỹ khẳng định cả máy bay không người lái và cơ sở trên mặt đất của Iran đều gây ra mối đe dọa cho eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran đưa tin, ít nhất 3 tiếng nổ đã được nghe thấy ở phía đông Bandar Abbas vào rạng sáng hôm nay. Các vụ nổ đã kích hoạt hệ thống phòng không của Bandar Abbas trong thời gian ngắn.

Đây là cuộc tấn công thứ hai của Mỹ vào Iran trong những ngày gần đây, bất chấp lệnh ngừng bắn đang được thực thi.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5 xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran đang tìm cách rải thủy lôi xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

Sau cuộc tấn công của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ xâm nhập không phận và nhắm bắn một máy bay chiến đấu F-35.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa các cảng của Iran.

Vấn đề về cơ chế kiểm soát eo biển Hormuz đến nay tiếp tục là điểm nghẽn chính đối với các cuộc hòa đàm của Mỹ và Iran. Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố, Hormuz sẽ được mở lại bằng cách này hoặc cách khác. Washington cũng tiếp tục gây sức ép với Tehran thông qua duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với các cảng của Iran.

Mỹ và Iran đã kiềm chế không tấn công lẫn nhau kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh bắt đầu vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng với các cuộc đàm phán bế tắc trong những ngày gần đây.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/5, Tổng thống Trump cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận tốt với Iran, các cuộc tấn công sẽ được nối lại với quy mô và sức mạnh lớn chưa từng có.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận mà Mỹ đạt được với Iran sẽ phải là một thỏa thuận “tuyệt vời và có ý nghĩa”, nếu không “sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào”.