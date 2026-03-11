Giá dầu Nga tăng vọt sau khi xung đột Trung Đông bùng phát

Một nhà máy lọc dầu của Nga (Ảnh: Reuters).

Khi các tàu chở dầu từ nhà xuất khẩu hàng đầu Ả rập Xê út không thể đi qua eo biển Hormuz chiến lược vì xung đột ở Trung Đông leo thang, dầu của Nga, một cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới, đã chứng kiến mức giá tăng mạnh.

Dữ liệu của Reuters cho thấy dầu thô Urals từ các cảng của Nga được chào bán khoảng 76 USD/thùng theo điều kiện FOB (giao hàng lên tàu) vào 9/3, tăng từ mức giá 45 USD vào 2 tuần trước.

Theo tính toán của Reuters, một lô dầu Urals bốc hàng từ cảng Primorsk Port ở biển Baltic hiện có giá khoảng 54 triệu USD trong tuần này, tăng từ khoảng 35 triệu USD vào tháng 2.

Bất chấp các nỗ lực của G7 và các nước khác nhằm áp trần giá dầu Nga vận chuyển bằng đường biển, dầu Urals giao tới các cảng của Ấn Độ hiện đang được bán với mức giá cao hơn dầu chuẩn Brent lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuần trước, Mỹ đã cấp miễn trừ tạm thời cho các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ để nối lại việc nhập khẩu dầu thô Nga đã ở sẵn trên các tàu chở dầu.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết những người bán dầu Nga cũng đang phải đối mặt với chi phí tăng mạnh. Một số tàu chở dầu được thuê với giá khoảng 22-23 triệu USD để vận chuyển từ các cảng biển Baltic của Nga đến Ấn Độ, trong bối cảnh thiếu tàu vận chuyển.

Mức này gần gấp đôi so với đầu tháng 2 và cao hơn khoảng 5-8 triệu USD so với cuối tuần trước.

Từ cảng Novorossiysk Port ở Biển Đen của Nga, chi phí vận chuyển tới Ấn Độ cũng tăng lên hơn 20 triệu USD, theo các nhà giao dịch.

Giá dầu Brent đã tăng vọt lên hơn 119 USD/thùng vào ngày 9/3, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, trong bối cảnh Ả rập Xê út và các nhà sản xuất vùng Vịnh khác cắt giảm nguồn cung.

Tuy nhiên, giá đã hạ bớt đà tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể sớm kết thúc.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 10/3 cho biết Nga cho đến nay là bên đang có lợi ích sau khi cuộc chiến ở Trung Đông nổ ra, khi giá năng lượng tăng vọt và sự chú ý đối với cuộc chiến ở Ukraine suy giảm.

“Cho đến nay, chỉ có một bên có lợi trong cuộc chiến này, đó là Nga", ông Costa nói trong bài phát biểu trước các đại sứ EU tại Brussels.

Theo ông, Nga có thêm nguồn lực để duy trì cuộc chiến khi giá năng lượng tăng. Việc các năng lực và vũ khí quân sự của phương Tây bị phân tán cũng giúp Nga hưởng lợi vì chúng "lẽ ra phải được gửi tới Ukraine".

Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Costa. Nga nhiều lần kêu gọi các bên tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang gây tác động tới quy mô toàn thế giới.

Ông Costa nhấn mạnh sự cần thiết để Liên minh châu Âu bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời kêu gọi tất cả các bên ở Trung Đông quay trở lại bàn đàm phán.

“Tự do và nhân quyền không thể đạt được bằng bom đạn. Chỉ có luật pháp quốc tế mới bảo vệ được chúng. Chúng ta phải tránh leo thang thêm. Con đường như vậy sẽ đe dọa Trung Đông, châu Âu và xa hơn nữa", ông cảnh báo.