Yếu tố khiến UAV nghi của Nga bị bẻ lái ở Ukraine, lao vào tòa nhà Romania

Tổng thống Romania Nicușor Dan (Ảnh: AFP).

Tổng thống Romania Nicușor Dan đã tới thăm những người bị thương sau khi một UAV đâm trúng một tòa nhà dân cư tại thành phố Galați. Bulgaria cáo buộc đây là UAV Nga trong khi Moscow nói rằng cần có thêm bằng chứng cho tuyên bố này.

Trong chuyến thăm, ông Nicușor Dan đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc, theo hãng tin Stirile ProTV.

Theo Tổng thống Romania, chiếc UAV rơi xuống Galați nằm trong nhóm 43 UAV Nga được phóng từ phía đông. Chúng bay qua không phận Ukraine theo hướng cách sông Danube khoảng 20-30 km về phía bắc.

“Khi các UAV đang bay trên lãnh thổ Ukraine, một số chiếc đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, một UAV nhiều khả năng đã bị trúng đạn (phòng không của Ukraine) trên bầu trời thành phố Reni của Ukraine, sau đó đổi hướng và bay về phía thành phố Galați của Romania”, ông cho biết.

Khi được hỏi liệu UAV bị bẻ lái là do vô tình hay cố ý, ông giải thích rằng chiếc UAV đã bị tác động khi bị đánh trúng, khiến nó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và cuối cùng lao xuống.

Liên quan đến đề nghị của Romania với NATO về việc tăng cường năng lực chống UAV, ông Nicușor Dan cho rằng đây là một “vấn đề kỹ thuật phức tạp”.

“Tùy thuộc vào loại khí tài được sử dụng, nếu muốn bắn hạ một UAV từ máy bay, bạn phải chắc chắn rằng quỹ đạo của tên lửa đánh chặn sẽ không bay vào các khu dân cư và không gây thiệt hại đáng kể. Đồng thời cũng phải bảo đảm rằng tên lửa không được phóng từ lãnh thổ Romania sang lãnh thổ Ukraine. Vì vậy có rất nhiều điều kiện cần phải đáp ứng,” ông nói.

Cố vấn tổng thống Ukraine Dmytro Lytvyn cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã điện đàm với người đồng cấp Romania và hiện không cần đưa ra thêm bình luận nào khác.

“Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Romania. Một UAV Nga đã đánh trúng một tòa nhà dân cư tại Romania và có người bị thương. Chúng tôi đã thống nhất rằng Ukraine sẽ hỗ trợ Romania trong tình huống này", ông Zelensky cho biết.

Ông nói thêm rằng các nhóm chuyên môn của hai nước đang phối hợp nhằm tăng cường năng lực phòng không. “Bằng cách hỗ trợ lẫn nhau lúc này, chúng ta đang củng cố vị thế chung của cả hai nước,” ông nhấn mạnh.

Đêm 29/5, trong một đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine, một UAV nghi là Nga đã xâm nhập không phận Romania và đâm trúng mái của một tòa chung cư cao tầng tại thành phố Galați.

Vụ va chạm khiến một căn hộ ở tầng 10 bốc cháy. Hai người bị thương và đã được lực lượng y tế sơ cứu tại chỗ. Bộ Quốc phòng Romania cho biết tòa nhà bị trúng một UAV mà họ xác định là Geran-2 của Nga.

Theo quân đội Romania, chiếc UAV không thể bị đánh chặn do thời gian phản ứng quá ngắn. Chuẩn tướng Gheorghe Maxim cho biết chỉ có khoảng 4 phút từ lúc mục tiêu được phát hiện cho đến khi nó lao xuống tòa nhà.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/5 cho biết hiện còn quá sớm để khẳng định liệu máy bay không người lái (UAV) rơi xuống tòa nhà chung cư ở Romania có phải là của Nga hay không và cho rằng đó có thể là máy bay không người lái của Ukraine.

“Không ai có thể nói nguồn gốc của chiếc máy bay không người lái này hay chiếc máy bay không người lái kia từ đâu cho đến khi các cuộc kiểm tra được tiến hành”, ông nói thêm.