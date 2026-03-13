Dầu Nga giá tăng vọt, Moscow có thêm 150 triệu USD mỗi ngày

Nga ước tính thu khoản lợi nhuận lớn do giá dầu thế giới tăng cao (Ảnh: Bloomberg).

Moscow ước tính đã thu được khoản lợi nhuận từ 1,3 tỷ đến 1,9 tỷ USD đối với xuất khẩu dầu sau khi việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa khiến nhu cầu đối với dầu thô Nga từ Ấn Độ và Trung Quốc tăng vọt, Financial Times đưa tin.

Mỹ cũng đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu Nga khiến một số lượng lớn tàu chở dầu chuyển hướng tới Ấn Độ Dương. Theo dự đoán của Financial Times dựa trên dữ liệu ngành và đánh giá của một số nhà phân tích, chính phủ Nga có thể thu thêm từ 3,3 tỷ đến 4,9 tỷ USD vào cuối tháng 3.

Con số này dựa trên giả định rằng giá dầu Urals của Nga trong tháng này trung bình khoảng 70-80 USD mỗi thùng, thay vì mức trung bình 52 USD mỗi thùng như 2 tháng trước.

Điều này còn phụ thuộc vào việc cuộc xung đột Trung Đông kéo dài bao lâu, nhưng mức giá cao hiện tại “sẽ giúp Nga đạt được các chỉ tiêu ngân sách trong quý này và thậm chí bắt đầu tiết kiệm được một phần tiền”, theo Borys Dodonov, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng và khí hậu tại Trường Kinh tế Kiev.

Cuộc chiến Trung Đông nổ ra khiến Nga củng cố vị thế trên thị trường năng lượng, trong khi các quốc gia vùng Vịnh không thể xuất khẩu sản phẩm của họ.

Theo giới quan sát, diễn biến về giá năng lượng cũng có thể ảnh hưởng tới quyết định của châu Âu trong việc từ bỏ hoàn toàn dầu và khí đốt Nga nếu sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông tiếp diễn.

Dữ liệu theo dõi vận chuyển của công ty Kpler cho thấy một lượng lớn dầu thô Nga đang ở ngoài khơi, phần lớn đang di chuyển qua Ấn Độ Dương hướng tới các cảng của Ấn Độ. Theo công ty phân tích này, lượng nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đã đạt 1,5 triệu thùng mỗi ngày vào 11/3, tăng 50% so với đầu tháng trước.

“Nếu lịch trình vận chuyển hiện tại, thông tin thị trường và các chuyến hàng tiếp tục như vậy, tổng lượng dầu thô Nga cập cảng trong cả tháng có thể đạt gần 2 triệu thùng mỗi ngày”, Sumit Ritolia, nhà phân tích chính của Kpler tại New Delhi, cho biết.

Sự gián đoạn tại tuyến hàng hải eo biển Hormuz đã gây ra hỗn loạn trên thị trường dầu khí toàn cầu, đe dọa loại khỏi thị trường khoảng 60 triệu tấn dầu thô và 7 triệu tấn LNG mỗi tháng, theo Vaibhav Raghunandan, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch.

Để bù đắp nguồn cung bị mất từ Trung Đông, nhập khẩu của Ấn Độ và Trung Quốc từ Nga đã tăng 22% mỗi nước chỉ một tuần sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran so với mức trung bình hằng ngày trong tháng 2, ông Raghunandan cho biết.

Dầu Nga đang được giao dịch cao hơn khoảng 20-30 USD mỗi thùng so với mức trung bình trong 3 tháng trước. Chuyên gia Vakulenko cho biết mỗi khi giá dầu trung bình hàng tháng tăng thêm 10 USD mỗi thùng, các nhà xuất khẩu dầu Nga sẽ thu thêm 2,8 tỷ USD doanh thu, trong đó 1,63 tỷ USD thuộc về ngân sách nhà nước thông qua thuế. Con số này tương đương 54 triệu USD ngân sách bổ sung mỗi ngày.

Điều đó có nghĩa là chính phủ Nga có thể đã thu thêm 110-160 triệu USD mỗi ngày, tương đương 1,3-1,9 tỷ USD trong 12 ngày đầu của cuộc chiến. Với tốc độ đó, Nga có thể nhận thêm 3,3-5 tỷ USD cho ngân sách nhà nước trong cả tháng.